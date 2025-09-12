Date: 12/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7

LIVE : Un temps fort de chaque côté, Homawoo évacué sur civière

Le Standard doit renouer avec le succès ce vendredi soir contre Malines. Vincent Euvrard visera une première victoire depuis son arrivée sur le banc des Rouches, mais Malines réalise un excellent début de saison et s'annonce difficile à surmonter.

Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis Sclessin
45+20
 C'est la pause, 0-0, sous les huées de Sclessin


Arbitre 		Mi-temps


45+5
 Peu de jeu dans ce temps additionnel, beaucoup de duels au milieu de terrain
45
 Il y aura 9 minutes de temps additionnel.
44
  Carte jaune pour Bilal Bafdili
39
 Epolo détourne Konate
Grosse occasion pour Malines sur corner, reprise de la tête de Konate, Epolo détourne
35
 Deuxième corner consécutif pour le Standard

32
 Peu de jeu dans cette première demi-heure (ou ces vingt premières minutes). Le Standard se crée situations, mais pas de réelles occasions
31
Standard - KV Malines
28
 Ballon pour Henry dans le rectangle, c'est dégagé en corner
23
 Reprise de Fossey mise en corner par Miras
20
 Nielsen contré, corner
18
 Plus de grosse occasion dans ce début de match. Un corner pour Malines et un ballon dégagé devant Henry
12
 Débordement et centre de Saïd, que Nielsen contrôle mal
9
 remplacé Josué Homawoo
remplaçant Ibrahim Karamoko
9
 Homawoo est évacué sur civière après de longues minutes soigné au sol, entouré par les autres joueurs. Bafdili s'est relevé. Effroyable début de rencontre à Sclessin
1
 C'est parti entre le Standard et Malines ! Premier énorme contact entre Homawoo et bafdili, les deux joueurs sont soignés depuis plusieurs minutes entourés par les autres joueurs.
1
 Standard - KV Malines: 0-0
20:25
 A Malines, Nacho Miras remplace Ortwin De Wolf dans les buts. Un choix tactique, nous dit-on. Lauberbach est préféré à Raman en pointe
20:24
 Quelques éléments à souligner dans les compositions : au Standard, Josué Homawoo est bien présent et Tobias Mohr est aligné en tant qu'arrière gauche. Mohamed El Hankouri fête sa première titularisation.
20:14
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct, la rencontre entre Standard et Malines

Standard Standard
  Joueur
1 Epolo Matthieu  
13 Fossey Marlon  
24 Homawoo Josué  
29 Dierckx Daan  
7 Mohr Tobias  
94 Nielsen Casper  
27 El Hankouri Mohamed  
23 Ilaimaharitra Marco  
11 Abid Adnane  
9 Henry Thomas  
17 Said Rafiki  
  Banc
6 Sahabo Hakim  
8 Mehssatou Nayel  
10 Eckert Ayensa Dennis  
14 Kuavita Leandre  
18 Lawrence Henry  
19 René Mitongo  
20 Karamoko Ibrahim  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  

KV Malines KV Malines
  Joueur
13 Miras Nacho  
4 Diouf Gora  
8 Konaté Mory  
2 Halhal Redouane  
7 Koudou Therence  
6 Hammar Fredrik  
17 Servais Mathis  
23 Zekri Moncef  
19 Mrabti Kerim  
11 Bafdili Bilal    
20 Lauberbach Lion  
  Banc
1 De Wolf Ortwin  
3 Marsa Jose  
5 Teague Ryan  
9 van Brederode Myron  
14 Raman Benito  
18 Truyf Ian  
22 Golic Lovro  
32 Willockx Axel  
38 Antonio Bill  

présentation (du match)

Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Le Standard doit renouer avec le succès ce vendredi soir contre Malines. Vincent Euvrard visera une première victoire depuis son arrivée sur le banc des Rouches, mais Malines réalise un excellent début de saison et s'annonce difficile à surmonter.

La deuxième rencontre de Vincent Euvrard sur le banc du Standard, et la première à domicile, sera déjà capitale. Après trois défaites de rang, les Rouches n'ont d'autre choix que de s'imposer face à Malines, ce vendredi soir.

Après avoir officié à Louvain trois jours seulement après son arrivée au Standard, Vincent Euvrard a, cette fois, bénéficié de la trêve internationale pour effectuer quelques adaptations et préparer au mieux son équipe.

Le nouveau T1 des Rouches n'a pas reçu le renfort défensif attendu et va devoir composer avec les moyens du bord jusqu'en janvier. Parmi ses changements, on pourrait notamment retrouver Tobias Mohr dans un rôle différent, en qualité de latéral gauche.

Avec un bilan de 11/18 et une troisième place, Malines et Fred Vanderbiest ont parfaitement entamé leur exercice. Le KaVé, qui vise une place dans le top 6, est parfaitement dans les temps en ce début de saison et pourrait réaliser une belle opération en ramenant quelque chose de son déplacement au Standard, un possible concurrent direct en fin de saison.

Le Standard, qui jouera à domicile le vendredi soir à six reprises lors de ses sept prochaines réceptions, devra donc livrer une prestation sérieuse et de meilleure qualité face à un adversaire coriace pour prendre les trois points. Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

