Date: 12/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

Le Standard doit renouer avec le succès ce vendredi soir contre Malines. Vincent Euvrard visera une première victoire depuis son arrivée sur le banc des Rouches, mais Malines réalise un excellent début de saison et s'annonce difficile à surmonter.

La deuxième rencontre de Vincent Euvrard sur le banc du Standard, et la première à domicile, sera déjà capitale. Après trois défaites de rang, les Rouches n'ont d'autre choix que de s'imposer face à Malines, ce vendredi soir.

Après avoir officié à Louvain trois jours seulement après son arrivée au Standard, Vincent Euvrard a, cette fois, bénéficié de la trêve internationale pour effectuer quelques adaptations et préparer au mieux son équipe.

Le nouveau T1 des Rouches n'a pas reçu le renfort défensif attendu et va devoir composer avec les moyens du bord jusqu'en janvier. Parmi ses changements, on pourrait notamment retrouver Tobias Mohr dans un rôle différent, en qualité de latéral gauche.

Avec un bilan de 11/18 et une troisième place, Malines et Fred Vanderbiest ont parfaitement entamé leur exercice. Le KaVé, qui vise une place dans le top 6, est parfaitement dans les temps en ce début de saison et pourrait réaliser une belle opération en ramenant quelque chose de son déplacement au Standard, un possible concurrent direct en fin de saison.

Le Standard, qui jouera à domicile le vendredi soir à six reprises lors de ses sept prochaines réceptions, devra donc livrer une prestation sérieuse et de meilleure qualité face à un adversaire coriace pour prendre les trois points. Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - KV Malines

Standard gagne
Partage
KV Malines gagne
Standard Standard gagne Partage KV Malines KV Malines gagne
43.64% 33.05% 23.31%
Les plus populaires
1-1
(66x)		 2-1
(62x)		 1-2
(34x)

Comparatif Standard - KV Malines

Classement

9
3

Points

7
11

Gagner

2
3

Perdre

3
1

Buts inscrits

5
9

Buts reçus

9
7

Cartes jaunes

12
15

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

21
15
13
10/05 18:15 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
29/03 18:15 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
26/12 18:30 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
09/08 20:45 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
25/05 20:30 KV Malines KV Malines 3-2 Standard Standard
23/04 20:30 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
20/12 20:45 KV Malines KV Malines 3-0 Standard Standard
05/11 16:00 Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
17/01 20:45 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
19/10 20:45 KV Malines KV Malines 2-0 Standard Standard
30/01 18:30 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
01/10 20:45 KV Malines KV Malines 3-1 Standard Standard
10/07 17:00 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
16/05 16:00 KV Malines KV Malines 3-1 Standard Standard
13/05 16:00 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
20/01 18:45 KV Malines KV Malines 0-4 Standard Standard
06/12 18:15 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
17/01 20:30 KV Malines KV Malines 2-3 Standard Standard
10/11 20:00 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
03/03 20:00 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
30/07 14:30 KV Malines KV Malines 1-1 Standard Standard
12/05 20:30 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
22/04 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
20/11 18:00 KV Malines KV Malines 2-1 Standard Standard
13/03 18:00 KV Malines KV Malines 4-0 Standard Standard
28/10 20:30 Standard Standard 2-1 KV Malines KV Malines
07/03 20:00 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
01/11 18:00 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
08/03 20:00 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
28/07 20:30 KV Malines KV Malines 0-2 Standard Standard
15/12 18:00 KV Malines KV Malines 0-2 Standard Standard
26/08 14:30 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
21/03 20:30 KV Malines KV Malines 1-2 Standard Standard
25/11 20:30 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
02/03 20:30 KV Malines KV Malines 1-4 Standard Standard
26/02 20:00 Standard Standard 3-0 KV Malines KV Malines
26/01 20:30 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
17/09 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
22/01 19:30 Standard Standard 1-0 KV Malines KV Malines
14/09 19:30 KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
12/09 20:00 Standard Standard 3-0 KV Malines KV Malines
25/04 20:00 Standard Standard 4-1 KV Malines KV Malines
30/11 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
29/03 20:00 KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
27/10 20:00 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
03/05 20:00 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
30/11 20:00 KV Malines KV Malines 1-1 Standard Standard
"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

11/09

Vincent Euvrard a du pain sur la planche et cherchera sa première victoire sur le banc du Standard, vendredi contre Malines. En conférence de presse, il s'est exprimé sur t...

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

11/09

Tobias Mohr va-t-il évoluer au poste de latéral gauche contre Malines ? C'est une possibilité, puisqu'il a occupé cette position lors du match amical contre le Fortuna Sitt...

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

06:00

Vincent Euvrard vivra sa première rencontre à domicile sur le banc du Standard, ce vendredi soir contre Malines. Il pourrait devoir se passer de Josué Homawoo et réaliser q...

Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

11/09

Avec le transfert de Rob Schoofs à l'Union, Malines a perdu son capitaine. Fred Vanderbiest a donc dû désigner son nouveau porte-drapeau.

Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

11/09

Le Standard et Malines ouvriront le bal de la journée de reprise demain soir. Après Vincent Euvrard, c'est Fred Vanderbiest qui a préfacé la rencontre en conférence de presse.

"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

11/09

Licencié après seulement cinq matchs de championnat, Mircea Rednic est sorti du silence. Le Belgo-Roumain est déçu de la façon dont il a été traité au Standard.

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

08:00

Alors que Josué Homawoo reste très incertain, Ibe Hautekiet s'est blessé cette semaine à l'entraînement et ne sera pas disponible pour la réception du KaVé.

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 20:45 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
