Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

Le Standard doit renouer avec le succès ce vendredi soir contre Malines. Vincent Euvrard visera une première victoire depuis son arrivée sur le banc des Rouches, mais Malines réalise un excellent début de saison et s'annonce difficile à surmonter.

La deuxième rencontre de Vincent Euvrard sur le banc du Standard, et la première à domicile, sera déjà capitale. Après trois défaites de rang, les Rouches n'ont d'autre choix que de s'imposer face à Malines, ce vendredi soir.

Après avoir officié à Louvain trois jours seulement après son arrivée au Standard, Vincent Euvrard a, cette fois, bénéficié de la trêve internationale pour effectuer quelques adaptations et préparer au mieux son équipe.

Le nouveau T1 des Rouches n'a pas reçu le renfort défensif attendu et va devoir composer avec les moyens du bord jusqu'en janvier. Parmi ses changements, on pourrait notamment retrouver Tobias Mohr dans un rôle différent, en qualité de latéral gauche.

Avec un bilan de 11/18 et une troisième place, Malines et Fred Vanderbiest ont parfaitement entamé leur exercice. Le KaVé, qui vise une place dans le top 6, est parfaitement dans les temps en ce début de saison et pourrait réaliser une belle opération en ramenant quelque chose de son déplacement au Standard, un possible concurrent direct en fin de saison.

Le Standard, qui jouera à domicile le vendredi soir à six reprises lors de ses sept prochaines réceptions, devra donc livrer une prestation sérieuse et de meilleure qualité face à un adversaire coriace pour prendre les trois points. Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.