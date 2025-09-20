But annulé pour Charleroi

Charleroi accueille Zulte Waregem ce soir. Les dernières visites du Essevee au Mambourg ont débouché sur des matchs épiques.

Après deux saisons en D1B, voici Zulte Waregem de retour parmi l'élite. Leur dernier séjour dans le Pays Noir avait été assez traumatisant. En avril 2023, c'est justement la défaite 3-2 chez les Zèbres qui avait précipité leur relégation. Et ce, à l'issue d'un scénario rempli de suspense.

C'est qu'en égalisant à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les visiteurs pensaient au moins pouvoir repartir avec le point du partage. Mais Damien Marcq avait fait pencher la balance dans la dernière minute du temps additionnel d'une frappe en pleine lucarne. Le dernier de ses cinq buts en Zèbre était une pure merveille.

𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑 ⏳

Les 15 moments les plus marquants du Sporting en 2023 : 𝑁𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑜 6 🎞️



8 avril face à Zulte-Waregem. Damien Marcq va chercher les trois points à la 90+6. 🤩#RCSC #Charleroi #Unibet #BackTo2023 pic.twitter.com/jLNWqfT24t — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) January 4, 2024

3-2, un score traumatique pour Zulte Waregem

En matière de dramaturgie, le Charleroi - Zulte du 21 octobre 2018 (oui, il y a pratiquement sept ans) avait sans doute fait encore plus fort. La première mi-temps avait pourtant été plutôt calme, seulement décantée par un but de Christian Benavente juste avant le repos. Avant un deuxième acte en mode thriller...

Avec Damien Marcq pour réveiller les troupes à la mi-temps et un duo d'attaque Harbaoui - Bedia (un comble pour défier Charleroi), Zulte avait inversé la tendance grâce à un doublé de l'attaquant tunisien. 1-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, avant un nouveau rush mémorable des troupes de Felice Mazzu. C'est un doublé de Victor Osimhen qui avait fait chavirer le Mambourg pour offrir la victoire au Sporting (3-2).

Le 21.10.2018, menés 1-2 face à Zulte, nos Zèbres réalisaient une magnifique remontada dans les derniers instants de la partie, grâce à un doublé de Victor Osimhen (3-2) !



Le récit 👉 https://t.co/TzDwxSkgfO#CHAZWA #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/ZxiGFKUq1O — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 19, 2025

L'année d'avant, le Essevee avait même mené 1-2...jusqu'à la 88e. Mais là aussi, la magie du Felice Time avait fait son oeuvre avec des buts d'Amara Baby et Kaveh Rezaei sur le gong pour la première de ces trois victoires homériques sur le score de 3-2. À l'époque, cela avait même valu à Charleroi de prendre la tête grâce à son 15 sur 15 inaugural. De quoi inspirer Rik De Mil pour signer un 12 sur 12 ce soir ?