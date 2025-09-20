Date: 20/09/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

Charleroi accueille Zulte Waregem en ce début de soirée. Le Sporting peut enchaîner une quatrième victoire de rang.

Temps   14' 36" 
Scott Crabbé depuis Charleroi
But 		But de

 Scheidler encore proche de l'ouverture du score
Coup franc sur la gauche, le Français passe devant au premier poteau mais pique trop sa tête. Il est de toute manière signalé hors-jeu
 But annulé pour Charleroi
Centre d'Nzita au second poteau, Scheidler contrôle et conclut mais son but est rapidement annulé pour une faute de main, toujours 0-0
 Séquence de possession pour Zulte
Charleroi est bien positionné
 Centre-tir d'Opoku
Van Den Kerkhof est mis dans le vent, Opoku fixe et enroule du droit, son centre-tir file à côté
 Centre de Van Den Kerkhof
La défense de Zulte se dégage devant Scheidler
 Long ballon vers Van Den Kerkhof
Le gardien adverse anticipe bien
 Premier coup franc pour Zulte
Pas de danger pour Charleroi, l'arbitre siffle une faute offensive
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
 Charleroi - Zulte Waregem: 0-0
18:10
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas comble mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs
18:09
 Le quatre à la suite pour les Zèbres ?
Charleroi n'a plus enchaîné quatre victoires depuis les Playdowns d'il y a un an et demi, les débuts de l'ère De Mil
17:48
 Guiagon et Romsaas absents
Le staff médical a tout essayé mais les deux hommes ne sont pas sur la feuille. Colassin et Pflücke les remplaçent dans le onze
Charleroi (Charleroi - Zulte Waregem)
Charleroi: Martin Delavallee - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Kevin Van Den Kerkhof - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Antoine Colassin - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Banc: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Amine Boukamir

Zulte Waregem (Charleroi - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Yannick Cappelle - Jakob Kiilerich - Anton Tanghe - Wilguens Paugain - Thomas Claes - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Stavros Gavriel - Anosike Ementa
Banc: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Emran Soglo - Benoit Nyssen - Tobias Hedl - Lukas Willen - Serxho Ujka - Marley Ake
17:31
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Charleroi et Zulte Waregem

Charleroi Charleroi
  Joueur
55 Delavallee Martin  
24 Nzita Mardochee  
95 Keita Cheick  
4 Ousou Aiham  
3 Van Den Kerkhof Kevin  
5 Camara Etienne  
22 Titraoui Yacine  
17 Bernier Antoine  
25 Colassin Antoine  
14 Pflücke Patrick  
21 Scheidler Aurélien  
  Banc
9 Szymczak Filip  
23 Gaudin Jules  
27 Blum Lewin  
28 Asante Raymond  
30 Kone Mohamed  
32 Boukamir Mehdi  
40 Khalifi Yassine  
43 Benaets Quentin  
56 Boukamir Amine  

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Joueur
13 Gabriel Brent  
55 Cappelle Yannick  
5 Kiilerich Jakob  
3 Tanghe Anton  
12 Paugain Wilguens  
8 Claes Thomas  
21 Nnadi Tochukvu  
22 Opoku Joseph  
24 Erenbjerg Jeppe  
11 Gavriel Stavros  
18 Ementa Anosike  
  Banc
1 Bostyn Louis  
6 Lofolomo Enrique  
9 Vossen Jelle  
17 Soglo Emran  
19 Nyssen Benoit  
20 Hedl Tobias  
31 Willen Lukas  
36 Ujka Serxho  
39 Ake Marley  

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel
Charleroi accueille Zulte Waregem ce soir. Les dernières visites du Essevee au Mambourg ont débouché sur des matchs épiques.

Après deux saisons en D1B, voici Zulte Waregem de retour parmi l'élite. Leur dernier séjour dans le Pays Noir avait été assez traumatisant. En avril 2023, c'est justement la défaite 3-2 chez les Zèbres qui avait précipité leur relégation. Et ce, à l'issue d'un scénario rempli de suspense.

C'est qu'en égalisant à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les visiteurs pensaient au moins pouvoir repartir avec le point du partage. Mais Damien Marcq avait fait pencher la balance dans la dernière minute du temps additionnel d'une frappe en pleine lucarne. Le dernier de ses cinq buts en Zèbre était une pure merveille.

3-2, un score traumatique pour Zulte Waregem

En matière de dramaturgie, le Charleroi - Zulte du 21 octobre 2018 (oui, il y a pratiquement sept ans) avait sans doute fait encore plus fort. La première mi-temps avait pourtant été plutôt calme, seulement décantée par un but de Christian Benavente juste avant le repos. Avant un deuxième acte en mode thriller...

Avec Damien Marcq pour réveiller les troupes à la mi-temps et un duo d'attaque Harbaoui - Bedia (un comble pour défier Charleroi), Zulte avait inversé la tendance grâce à un doublé de l'attaquant tunisien. 1-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, avant un nouveau rush mémorable des troupes de Felice Mazzu. C'est un doublé de Victor Osimhen qui avait fait chavirer le Mambourg pour offrir la victoire au Sporting (3-2).

L'année d'avant, le Essevee avait même mené 1-2...jusqu'à la 88e. Mais là aussi, la magie du Felice Time avait fait son oeuvre avec des buts d'Amara Baby et Kaveh Rezaei sur le gong pour la première de ces trois victoires homériques sur le score de 3-2. À l'époque, cela avait même valu à Charleroi de prendre la tête grâce à son 15 sur 15 inaugural. De quoi inspirer Rik De Mil pour signer un 12 sur 12 ce soir ?

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

19/09

Charleroi enchaîne : les Zèbres jouent dès ce samedi contre Malines, après un match de milieu de semaine à Genk. Rik De Mil n'est pas ravi.

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
