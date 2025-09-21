|Date:
|21/09/2025 13:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 8
L'Union se déplace à Genk en cette fin d'après-midi. Les Saint-Gillois veulent finir leur semaine historique de la plus belle des manières.
Mi-temps
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45
|
Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Coup franc limbourgeois
Ballon de Steuckers, Scherpen passe complètement à côté mais personne ne parvient à en profiter, le gardien néerlandais parvient malgré tout à se saisir du cuir
|
44
|
Carte jaune pour Fedde Leysen
|
43
|
Frayeur pour Khalaili
L'Israélien intervient en mode grand écart et grimace, plus de peur que de mal semble-t-il
|
42
|
Bon retour de Zorgane
Genk finit bien cette première mi-temps, Ito insiste et enrhume Mac Allister mais Zorgane est là aussi et dévie en corner
|
40
|
Centre d'Ito
Frisson dans le stade, le Japonais fait la différence dans le rectangle mais Leysen dégage le ballon en corner
|
36
|
Contre saint-gillois
Centre d'Ait El Hadj, David passe à côté du ballon, c'est Zorgane qui reprend mais ne parvient pas à cadrer
|
33
|
L'Union encore dangereuse sur phase arrêtée
Le coup franc de Rasmussen trouve cette fois Leysen au second poteau, sa tête passe au-dessus du but
|
30
|
Tête de Zorgane
L'Union prend de plus en plus le dessus. Sur corner, Zorgane s'impose mais sa tête est trop faible pour inquiéter Lawal
|
28
|
Niang sonné
Les soigneurs interviennent pour le Sénégalais, séché par El Ouahdi
|
27
|
Centre de Kevin Rodriguez
L'attaquant équatorien s'y reprend à deux fois, il parvient tout de même à centrer vers David, Smets dévie en corner
|
27
|
Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi
|
25
|
Coup franc unioniste
Lawal intervient des poings devant Burgess
|
22
|
Hrosovsky tente encore sa chance
Scherpen toujours sur sa route
|
21
|
Frayeur pour l'Union
Corner limbourgeois, Hrosovsky reprend de la tête, Scherpen intervient, il était temps car plusieurs joueurs étaient prêts à profiter du second ballon
|
18
|
Frappe d'Anouar Ait El Hadj
Deuxième tir cadré des visiteurs, mais Lawal peut se saisir du ballon, parti pleine axe des pieds d'Ait El Hadj
|
17
|
Une bien mauvaise habitude pour Genk
Les Limbourgeois disputent leur dixième match de la saison...et devront déjà attendre le prochain pour tenter de décrocher une clean sheet
|
15
|
Un fameux coup de froid pour Genk
Le Racing avait très bien commencé mais s'est fait punir sur l'espace laissé. Dos au mur, les hommes de Thorsten Fink doivent pousser...tout en resserrant les boulons derrière
|
13
|
L'Union est devant !
Quelle efficacité de l'Union qui ouvre le score sur sa première occasion. Reconverstion très efficace des visiteurs mal négociée par la défense limbourgeoise, Promise David s'impose en costaud face à Matte Smets et en tremble pas à la conclusion , c'est 0-1 !
|
10
|
Genk a bien débuté sa rencontre
L'Union est en place mais ne peut pas encore mettre le nez à la fenêtre, le jeu se déroule pour le moment dans la moitié saint-gilloise
|
10
|
But de Promise David (Christian Burgess)
|
8
|
Premier solide duel entre Burgess et Erabi
Le défenseur anglais est au tapis mais se relève rapidement
|
7
|
Centre de Khalaili
Smets se dégage
|
6
|
Première frappe de la rencontre
C'est Genk qui allume la mèche avec une frappe d'Ito, qui passe loin du cadre
|
4
|
Déjà pas mal de duels
A domicile, Genk veut se faire respecter, les deux équipes mettent de l'impact pour récupérer le ballon rapidement
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
KRC Genk - Union SG: 0-0
|
13:27
|
Les joueurs montent sur le terrain
La CEGEKA Arena est chauffée à bloc pour recevoir le champion en titre
|
Banc: Hendrik Van Crombrugge - Hyun-Gyu Oh - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo
Banc: Guilherme Smith - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Marc Giger - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz
|
13:15
|
Le Racing sous pression
Loin du 17 sur 21 de l'Union, Genk n'a récolté que huit points et reste sur une défaite contre Charleroi et un match sans beaucoup d'éclat sur le terrain d'Anderlecht
|
13:01
|
Oh sur le banc à Genk
Monté au jeu contre Anderlecht et Charleroi, Erabi s'installe en pointe pour apporter plus de présence dans le rectangle. Sur la gauche, Ito prend la place d'Adedeji-Sternberg. Au milieu, Bangoura cède sa place à Sattleberger.
|
12:59
|
Aucun changement côté unioniste
Malgré la fatigue du match européen de mardi, Sébastien Pocognoli aligne exactement le même onze de base. Même Raul Florucz, suspendu à Eindhoven, ne fait pas son retour dans l'équipe.
|
KRC Genk
|Joueur
|26
|Lawal Tobias
|77
|El Ouahdi Zakaria
|6
|Smets Matte
|3
|Sadick Aliu Mujaid
|18
|Kayembe Joris
|8
|Heynen Bryan
|24
|Sattlberger Nikolas
|10
|Ito Junya
|17
|Hrosovský Patrik
|7
|Steuckers Jarne
|99
|Erabi Jusef
|Banc
|1
|Van Crombrugge Hendrik
|9
|Oh Hyun-Gyu
|19
|Medina Yaimar
|21
|Bangoura Ibrahima Sory
|27
|Nkuba Ken
|28
|Kiaba Brughmans Lucca
|29
|Mirisola Robin
|32
|Adedeji-Sternberg Noah
|34
|Palacios Adrian
|44
|Ndenge Kongolo Josue
|
Union SG
|Joueur
|37
|Scherpen Kjell
|16
|Burgess Christian A
|48
|Leysen Fedde
|5
|Mac Allister Kevin
|25
|Khalaili Anan
|4
|Rasmussen Mathias
|8
|Zorgane Adem
|22
|Niang Ousseynou
|10
|Ait El Hadj Anouar
|12
|David Promise ⚽
|13
|Rodriguez Kevin
|Banc
|Smith Guilherme
|1
|Chambaere Vic
|3
|Barry Mamadou Thierno
|6
|Van de Perre Kamiel
|17
|Schoofs Rob
|20
|Giger Marc
|26
|Sykes Ross
|27
|Patris Louis
|30
|Florucz Raul