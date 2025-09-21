45

Il y aura 1 minutes de temps additionnel.



45

Coup franc limbourgeois

Ballon de Steuckers, Scherpen passe complètement à côté mais personne ne parvient à en profiter, le gardien néerlandais parvient malgré tout à se saisir du cuir



44

Carte jaune pour Fedde Leysen





43

Frayeur pour Khalaili

L'Israélien intervient en mode grand écart et grimace, plus de peur que de mal semble-t-il



42

Bon retour de Zorgane

Genk finit bien cette première mi-temps, Ito insiste et enrhume Mac Allister mais Zorgane est là aussi et dévie en corner



40

Centre d'Ito

Frisson dans le stade, le Japonais fait la différence dans le rectangle mais Leysen dégage le ballon en corner



36

Contre saint-gillois

Centre d'Ait El Hadj, David passe à côté du ballon, c'est Zorgane qui reprend mais ne parvient pas à cadrer



33

L'Union encore dangereuse sur phase arrêtée

Le coup franc de Rasmussen trouve cette fois Leysen au second poteau, sa tête passe au-dessus du but



30

Tête de Zorgane

L'Union prend de plus en plus le dessus. Sur corner, Zorgane s'impose mais sa tête est trop faible pour inquiéter Lawal



28

Niang sonné

Les soigneurs interviennent pour le Sénégalais, séché par El Ouahdi



27

Centre de Kevin Rodriguez

L'attaquant équatorien s'y reprend à deux fois, il parvient tout de même à centrer vers David, Smets dévie en corner



27

Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi





25

Coup franc unioniste

Lawal intervient des poings devant Burgess



22

Hrosovsky tente encore sa chance

Scherpen toujours sur sa route



21

Frayeur pour l'Union

Corner limbourgeois, Hrosovsky reprend de la tête, Scherpen intervient, il était temps car plusieurs joueurs étaient prêts à profiter du second ballon



18

Frappe d'Anouar Ait El Hadj

Deuxième tir cadré des visiteurs, mais Lawal peut se saisir du ballon, parti pleine axe des pieds d'Ait El Hadj



17

Une bien mauvaise habitude pour Genk

Les Limbourgeois disputent leur dixième match de la saison...et devront déjà attendre le prochain pour tenter de décrocher une clean sheet



15

Un fameux coup de froid pour Genk

Le Racing avait très bien commencé mais s'est fait punir sur l'espace laissé. Dos au mur, les hommes de Thorsten Fink doivent pousser...tout en resserrant les boulons derrière



13

L'Union est devant !

Quelle efficacité de l'Union qui ouvre le score sur sa première occasion. Reconverstion très efficace des visiteurs mal négociée par la défense limbourgeoise, Promise David s'impose en costaud face à Matte Smets et en tremble pas à la conclusion , c'est 0-1 !



10

Genk a bien débuté sa rencontre

L'Union est en place mais ne peut pas encore mettre le nez à la fenêtre, le jeu se déroule pour le moment dans la moitié saint-gilloise



10



But de Promise David (Christian Burgess)





8

Premier solide duel entre Burgess et Erabi

Le défenseur anglais est au tapis mais se relève rapidement



7

Centre de Khalaili

Smets se dégage



6

Première frappe de la rencontre

C'est Genk qui allume la mèche avec une frappe d'Ito, qui passe loin du cadre



4

Déjà pas mal de duels

A domicile, Genk veut se faire respecter, les deux équipes mettent de l'impact pour récupérer le ballon rapidement



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

KRC Genk - Union SG: 0-0





13:27

Les joueurs montent sur le terrain

La CEGEKA Arena est chauffée à bloc pour recevoir le champion en titre



KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Nikolas Sattlberger - Junya Ito - Patrik Hrosovský - Jarne Steuckers - Jusef Erabi

Banc: Hendrik Van Crombrugge - Hyun-Gyu Oh - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo



Union SG: Kjell Scherpen - Christian Burgess - Fedde Leysen - Kevin Mac Allister - Anan Khalaili - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Kevin Rodriguez

Banc: Guilherme Smith - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Marc Giger - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz

13:15

Le Racing sous pression

Loin du 17 sur 21 de l'Union, Genk n'a récolté que huit points et reste sur une défaite contre Charleroi et un match sans beaucoup d'éclat sur le terrain d'Anderlecht



13:01

Oh sur le banc à Genk

Monté au jeu contre Anderlecht et Charleroi, Erabi s'installe en pointe pour apporter plus de présence dans le rectangle. Sur la gauche, Ito prend la place d'Adedeji-Sternberg. Au milieu, Bangoura cède sa place à Sattleberger.

