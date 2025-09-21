Date: 21/09/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

L'Union se déplace à Genk en cette fin d'après-midi. Les Saint-Gillois veulent finir leur semaine historique de la plus belle des manières.

Temps   Mi-temps 


Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
45
 Coup franc limbourgeois
Ballon de Steuckers, Scherpen passe complètement à côté mais personne ne parvient à en profiter, le gardien néerlandais parvient malgré tout à se saisir du cuir
44
  Carte jaune pour Fedde Leysen
43
 Frayeur pour Khalaili
L'Israélien intervient en mode grand écart et grimace, plus de peur que de mal semble-t-il
42
 Bon retour de Zorgane
Genk finit bien cette première mi-temps, Ito insiste et enrhume Mac Allister mais Zorgane est là aussi et dévie en corner
40
 Centre d'Ito
Frisson dans le stade, le Japonais fait la différence dans le rectangle mais Leysen dégage le ballon en corner
36
 Contre saint-gillois
Centre d'Ait El Hadj, David passe à côté du ballon, c'est Zorgane qui reprend mais ne parvient pas à cadrer
33
 L'Union encore dangereuse sur phase arrêtée
Le coup franc de Rasmussen trouve cette fois Leysen au second poteau, sa tête passe au-dessus du but
30
 Tête de Zorgane
L'Union prend de plus en plus le dessus. Sur corner, Zorgane s'impose mais sa tête est trop faible pour inquiéter Lawal
28
 Niang sonné
Les soigneurs interviennent pour le Sénégalais, séché par El Ouahdi
27
 Centre de Kevin Rodriguez
L'attaquant équatorien s'y reprend à deux fois, il parvient tout de même à centrer vers David, Smets dévie en corner
27
  Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi
25
 Coup franc unioniste
Lawal intervient des poings devant Burgess
22
 Hrosovsky tente encore sa chance
Scherpen toujours sur sa route
21
 Frayeur pour l'Union
Corner limbourgeois, Hrosovsky reprend de la tête, Scherpen intervient, il était temps car plusieurs joueurs étaient prêts à profiter du second ballon
18
 Frappe d'Anouar Ait El Hadj
Deuxième tir cadré des visiteurs, mais Lawal peut se saisir du ballon, parti pleine axe des pieds d'Ait El Hadj
17
 Une bien mauvaise habitude pour Genk
Les Limbourgeois disputent leur dixième match de la saison...et devront déjà attendre le prochain pour tenter de décrocher une clean sheet
15
 Un fameux coup de froid pour Genk
Le Racing avait très bien commencé mais s'est fait punir sur l'espace laissé. Dos au mur, les hommes de Thorsten Fink doivent pousser...tout en resserrant les boulons derrière
13
 L'Union est devant !
Quelle efficacité de l'Union qui ouvre le score sur sa première occasion. Reconverstion très efficace des visiteurs mal négociée par la défense limbourgeoise, Promise David s'impose en costaud face à Matte Smets et en tremble pas à la conclusion , c'est 0-1 !
10
 Genk a bien débuté sa rencontre
L'Union est en place mais ne peut pas encore mettre le nez à la fenêtre, le jeu se déroule pour le moment dans la moitié saint-gilloise
10

But 		But de Promise David (Christian Burgess)
8
 Premier solide duel entre Burgess et Erabi
Le défenseur anglais est au tapis mais se relève rapidement
7
 Centre de Khalaili
Smets se dégage
6
 Première frappe de la rencontre
C'est Genk qui allume la mèche avec une frappe d'Ito, qui passe loin du cadre
4
 Déjà pas mal de duels
A domicile, Genk veut se faire respecter, les deux équipes mettent de l'impact pour récupérer le ballon rapidement
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 KRC Genk - Union SG: 0-0
13:27
 Les joueurs montent sur le terrain
La CEGEKA Arena est chauffée à bloc pour recevoir le champion en titre
KRC Genk (KRC Genk - Union SG)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Nikolas Sattlberger - Junya Ito - Patrik Hrosovský - Jarne Steuckers - Jusef Erabi
Banc: Hendrik Van Crombrugge - Hyun-Gyu Oh - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo

Union SG (KRC Genk - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Christian Burgess - Fedde Leysen - Kevin Mac Allister - Anan Khalaili - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Kevin Rodriguez
Banc: Guilherme Smith - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Marc Giger - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz
13:15
 Le Racing sous pression
Loin du 17 sur 21 de l'Union, Genk n'a récolté que huit points et reste sur une défaite contre Charleroi et un match sans beaucoup d'éclat sur le terrain d'Anderlecht
13:01
 Oh sur le banc à Genk
Monté au jeu contre Anderlecht et Charleroi, Erabi s'installe en pointe pour apporter plus de présence dans le rectangle. Sur la gauche, Ito prend la place d'Adedeji-Sternberg. Au milieu, Bangoura cède sa place à Sattleberger.
12:59
 Aucun changement côté unioniste
Malgré la fatigue du match européen de mardi, Sébastien Pocognoli aligne exactement le même onze de base. Même Raul Florucz, suspendu à Eindhoven, ne fait pas son retour dans l'équipe.

KRC Genk KRC Genk
  Joueur
26 Lawal Tobias  
77 El Ouahdi Zakaria    
6 Smets Matte  
3 Sadick Aliu Mujaid  
18 Kayembe Joris  
8 Heynen Bryan  
24 Sattlberger Nikolas  
10 Ito Junya  
17 Hrosovský Patrik  
7 Steuckers Jarne  
99 Erabi Jusef  
  Banc
1 Van Crombrugge Hendrik  
9 Oh Hyun-Gyu  
19 Medina Yaimar  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
27 Nkuba Ken  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
29 Mirisola Robin  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  

Union SG Union SG
  Joueur
37 Scherpen Kjell  
16 Burgess Christian A  
48 Leysen Fedde    
5 Mac Allister Kevin  
25 Khalaili Anan  
4 Rasmussen Mathias  
8 Zorgane Adem  
22 Niang Ousseynou  
10 Ait El Hadj Anouar  
12 David Promise  
13 Rodriguez Kevin  
  Banc
Smith Guilherme  
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
6 Van de Perre Kamiel  
17 Schoofs Rob  
20 Giger Marc  
26 Sykes Ross  
27 Patris Louis  
30 Florucz Raul  
Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

19/09

L'Union Saint-Gilloise va devoir gérer la retombée de l'adrénaline européenne. Après la victoire au PSV Eindhoven, les champions en titre vont à Genk.

"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

20/09

Le KRC Genk ferait bien de l'emporter dimanche face au leader, l'Union Saint-Gilloise. Après un début de championnat laborieux, le club occupe la onzième place et compte dé...

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
