David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

Louvain - RAAL La Louvière, une rencontre qui pourrait permettre aux deux équipes de s'éloigner de la zone rouge en cas de victoire.

Après la large victoire de La Gantoise contre Dender, la huitième journée de la Jupiler Pro League se poursuit ce samedi avec un duel entre Louvain et La Louvière.

Après leur succès contre le Club de Bruges la semaine dernière, les Loups comptent sept points et pourraient quitter les quatre dernières places pour la première fois en cas de victoire à Den Dreef.

Une rencontre qui ne sera toutefois pas simple pour les hommes de Frédéric Taquin face à ceux de David Hubert, qui affichent le même nombre de points.

Louvain a remporté ses deux premiers matchs, contre Dender et le Standard, avant de retomber dans ses travers la semaine dernière face à Zulte.

Cette partie sera donc importante pour les deux équipes, qui pourraient s’éloigner du bas de tableau en cas de victoire. Louvain – RAAL La Louvière, un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.