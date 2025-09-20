Date: 20/09/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

LIVE : La RAAL mène au repos sur le terrain d'OHL

Louvain - RAAL La Louvière, une rencontre qui pourrait permettre aux deux équipes de s'éloigner de la zone rouge en cas de victoire.

Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis le King Power at Den Dreef
45+20
 Et c'est la pause, 1-2 pour les Loups ici à Louvain


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Dernier coup franc pour la RAAL... qui ne donne rien.
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
42
 Il traverse tout le rectangle, personne ne le touche
42
 Corner pour la RAAL en cette fin de période
40
 Baise d'intensité dans la rencontre depuis le deuxième but de la RAAL. Le jeu est souvent interrompu
37
34
 Louvain n'est plus du tout dans le bon début de match qui était le sien. Les Louviérois sont rentrés dans le leur et font plus que jeu égal dans le jeu. Au marquoir, ils sont même devant désormais
27
 Gooooooaaaal pour la RAAL !
Les Loups prennent l'avantage à Louvain ! Remise catastrophique de Dussenne dans les pieds d'Ito, qui dépasse la défense et centre pour Afriyie, qui pousse dans le but et inscrit un doublé !
27

But 		But de Jerry Afriyie (Joël Ito)
26
 Louvain multiplie les petites fautes, ce qui agace les Louviérois
22
 Faute offensive sur le coup-franc des Loups
21
 Et Owen Maës reprend un coup au même endroit dans la foulée, le numéro 98 reste au sol
20
 Owen Maës se remet d'un duel en boitant, mais ça semble aller pour le milieu de terrain
20
18
 Le VAR a vérifié, mais c'est but ! 1-1
18
 Le VAR accorde le but

18
 Le VAR vérifie l'action...
17
 Gooooal pour la RAAL
La RAAL nous font mentir et piquent en contre-attaque ! Ballon tendu vers Mendy, qui remise pour Lahssaini au milieu de terrain. Le numéro 15 des Loups lance Afriyie dans la profondeur, qui gagne son face à face avec Leysen !
16

But 		But de Jerry Afriyie (Sami Lahssaini)
14
 Début de partie difficile pour les Loups à Den Dreef. Louvain a la maitrise du jeu, et déjà du marquoir
12
8
 Goooal pour Louvain !
Et quelle action ! Superbe transversale de Dussenne pour Akimoto, qui joue avec Lakomy devant lui. Son centre est millimétré pour Kaba, qui marque après 8 minutes pour le premier match après son retour à Louvain !
8

But 		But de Sory Kaba (Lukasz Lakomy)
6
 Long ballon vers Schrijvers, qui remet en un temps pour Kaba : frappe instantanée, au-dessus
4
 Long ballon vers Mendy, la défense louvaniste est bien en place également
2
 Faute sur Faye et coup-franc pour les Loups
2
 Premier mouvement louviérois avec Akimoto pour Mijatovic, son centre est dégagé en corner par Faye
1
 Coup d'envoi à redonner entre Louvain et la RAAL, mais c'est parti !
1
15:59
 Les deux équipes viennent de faire leur entrée sur la pelouse, la rencontre va commencer
OH Louvain: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Óscar Gil Regaño - Lukasz Lakomy - Birger Verstraete - Takahiro Akimoto - Siebe Schrijvers - Jovan Mijatovic - Sory Kaba
Banc: Abdoul Karim Traoré - Youssef Maziz - Casper Terho - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Chukwubuikem Ikwuemesi - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Davis Opoku

RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Thierry Lutonda - Owen Maës - Sami Lahssaini - Joël Ito - Jerry Afriyie - Oucasse Mendy
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Mouhamed Menaour Belkheir - Sekou Sidibe

  Joueur
1 Leysen Tobe  
28 Pletinckx Ewoud  
3 Dussenne Noë  
5 Ominami Takuma  
27 Gil Regaño Óscar  
24 Lakomy Lukasz A  
4 Verstraete Birger  
30 Akimoto Takahiro  
8 Schrijvers Siebe  
22 Mijatovic Jovan  
39 Kaba Sory  
  Banc
9 Karim Traoré Abdoul  
10 Maziz Youssef  
11 Terho Casper  
14 Teklab Henok  
16 Prévôt Maxence Andre  
19 Ikwuemesi Chukwubuikem  
33 Maertens Mathieu  
34 Nyakossi Roggerio  
99 Opoku Davis  

  Joueur
21 Peano Marcos Hernán  
11 Liongola Jordi  
4 Faye Wagane  
99 Okou Yllan  
25 Alain Lamego Djibril  
5 Lutonda Thierry  
98 Maës Owen  
15 Lahssaini Sami A  
23 Ito Joël A  
22 Afriyie Jerry ⚽ ⚽  
29 Mendy Oucasse  
  Banc
1 De Schrevel Celestin  
3 Gillot Nolan  
7 Moussa Fall Pape  
8 Gueulette Samuel  
9 Yaya Guindo Mohamed  
10 Pau Maxime  
13 Maisonneuve Maxence  
14 Belkheir Mouhamed Menaour  
51 Sidibe Sekou  

présentation (du match)

David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté
Loïc Woos
depuis le King Power at Den Dreef
| 0 réaction
David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté
Photo: © photonews

Louvain - RAAL La Louvière, une rencontre qui pourrait permettre aux deux équipes de s'éloigner de la zone rouge en cas de victoire.

Après la large victoire de La Gantoise contre Dender, la huitième journée de la Jupiler Pro League se poursuit ce samedi avec un duel entre Louvain et La Louvière.

Après leur succès contre le Club de Bruges la semaine dernière, les Loups comptent sept points et pourraient quitter les quatre dernières places pour la première fois en cas de victoire à Den Dreef.

Une rencontre qui ne sera toutefois pas simple pour les hommes de Frédéric Taquin face à ceux de David Hubert, qui affichent le même nombre de points.

Louvain a remporté ses deux premiers matchs, contre Dender et le Standard, avant de retomber dans ses travers la semaine dernière face à Zulte.

Cette partie sera donc importante pour les deux équipes, qui pourraient s’éloigner du bas de tableau en cas de victoire. Louvain – RAAL La Louvière, un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

