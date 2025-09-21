Date: 21/09/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

LIVE : Deux nouveaux changements au Standard

Le Standard n'a plus gagné depuis quatre matchs et doit ramener quelque chose de son déplacement à Westerlo, ce dimanche. Ce sera cependant tout sauf facile.

Temps   75' 14" 
Loïc Woos depuis het Kuijpje
74
 Frappe de Nacho, sur Epolo
71
 Kuavita persévère sur un mouvement presque perdu et centre, Henry ne peut reprendre correctement
67
 Duel entre Reynolds et Abid qui partait vers le but. Pas de faute sifflée, le joueur du Standard reste au sol
65
 Epolo attentif sur un centre-tir de Cordero
63
 Après avoir hérité du brassard suite à la sortie de Fossey, Ayensa le cède à son tour à Epolo
63
 remplacé Rafiki Said
remplaçant Leandre Kuavita
63
 remplacé Dennis Eckert Ayensa
remplaçant Nayel Mehssatou
62
 Kuavita va monter également
62
 Balle en profondeur vers Henry qui remise pour Ayensa, qui ne peut pas tirer
61
 Mehssatou s'apprête à monter
59
 Reynolds passe Mohr sur la droite mais son centre traverse toute la défense. Abid gagne ensuite un duel, le public réclame une faute, mais il n'en est rien
59
Westerlo - Standard
56
 Belle action collective du Standard, mais Lawrence rate son centre
53
 Coup-franc joué vers l'arrière de Dierckx qui a failli surprendre Epolo, qui a rattrapé le ballon à temps
53
 Alcocer reste au sol après un duel avec Dierckx, qui a gagné la faute
47
 Jaune Lawrence pour une faute sur Cordero
47
  Carte jaune pour Henry Lawrence
46
 remplacé Marlon Fossey
remplaçant Henry Lawrence
46
 remplacé Griffin Yow
remplaçant Antoñito Cordero
46
 Incertain avant la rencontre, Fossey cède sa place à Lawrence


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Il manque le cadre de peu
45+1
 Dernier coup-franc dangereux obtenu par Yow après une faute de Saïd
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
44
 Coup-franc pour Westerlo et Haspolat
41
 Gooooooooal pour le Standard !
Dégagement d'Epolo qui passe au-dessus de tout le monde, Ayensa dispute le duel et gêne Piedfort, qui lance Abid dans la profondeur malgré lui. Le joueur du Standard gagne son face à face et double la mise
40

But 		But de Adnane Abid
40
 Frappe de Rommens depuis l'entrée du rectangle, à côté
38
 Encore une perte de balle d'Ilaimaharitra, Piedfort la récupère, Nacho Ferri ne peut que gagner le corner
37
 Contrôle raté d'Ilaimaharitra dans le milieu de terrain qui amène une reconversion : Yow trouve Reynolds sur la droite, qui centre. Alcocer tente la reprise acrobatique mais manque le cadre
36
  Carte jaune pour Adnane Abid
35
 Le bloc du Standard est plus bas depuis l'ouverture du score. Vincent Euvrard demande de le remonter
32
 Frappe de Sakamoto contrée, corner
32
 Longue balle de Dierckx, Ayensa et Henry se percutent et restent quelques instants au sol, puis se relèvent
30
 Yow parvient à remettre dos au but malgré la ceinture de Karamoko et sert Sakamoto, qui frappe placé, mais à côté
28
 Centre de Reynolds, pas très bien dégagé par Karamoko, qui contre ensuite la frappe de Haspolat
27
Westerlo - Standard
24
 Gooooooooal pour le Standard !
L'ouverture du score des Rouches ! Contre-attaque initiée par Saïd, dont la remise dans le coeur du jeu n'est pas optimale. Ilaimaharitra récupère et sert Abid à droite, qui rentre dans le jeu et remise pour Nielsen, dont la frappe flottante en un temps trouve la lucarne de Jungdal ! 0-1 !
24

But 		But de Casper Nielsen (Adnane Abid)
23
 Centre dangereux de Reynolds, il n'y a qu'Abid pour le récupérer et le dégager en touche alors qu'il cherchait Henry
22
 Bon mouvement entre tous les joueurs offensifs du Standard, mais Ayensa passe à côté du ballon au moment de remiser dans le petit rectangle. Sortie de but
20
 Le sauvetage d'Epolo
Quelle parade du gardien du Standard sur une frappe sèche de Yow qui se dirigeait vers la lucarne ! Corner pour Westerlo
18
 Combinaison entre Abid et Fossey, qui rate sa remise... et ça énerve Vincent Euvrard
17
 Hautekiet, Lawrence, Nkada et Sahabo sont à l'échauffement
16
Westerlo - Standard
14
 Il est bien repoussé par Jungdal, et Ilaimaharitra arrête difficilement, mais sans faire de faute, le contre de Sakamoto
14
 Très bon jeu dos au but de Henry pour trouver Abid, qui gagne un corner pour le Standard
12
 Coup-franc de Mohr prolongé par Henry, c'est trop long pour Saïd, qui était hors-jeu
9
 Thomas Henry se retourne et cherche Nielsen entre les lignes, c'est bien défendu par Bayram
7
 Combinaison campinoise avec Yow pour Reynolds, il faut une claquette un peu bizarre d'Epolo, mais qui suffit
6
 Frappe de Nielsen contrée, le Danois est finalement signalé hors-jeu, mais Euvrard applaudi
4
 Perte de balle de Nielsen, l'action se poursuit malgré une faute de Dierckx, c'est finalement Karamoko qui écarte de la tête
3
 Balle en profondeur vers Yow, et bonne sortie d'Epolo

2
 Première frappe de Saïd
Contre du Standard avec Abid à la baguette, il trouve Saïd, qui frappe sur Jungdal
2
 Sortie de Matthieu Epolo sur le corner
1
 Première couverture de Mohr sur Reynolds et premier corner pour Westerlo
1
 C'est parti, mais le coup d'envoi et à redonner
1
 Westerlo - Standard: 0-0
16:00
 Les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse
15:54
Westerlo - Standard


14:54
 Deux changements au Standard : Ibrahim Karamoko confirmé à la place de Homawoo, et Ayensa entre dans le onze à la place d'El Hankouri. Pas de changement dans le onze de Westerlo
Westerlo (Westerlo - Standard)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Emin Bayram - Seiji Kimura - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Arthur Piedfort - Griffin Yow - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Amando Lapage - Allahyar Sayyadmanesh - Antoñito Cordero - Kyan Vaesen - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

Standard (Westerlo - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Daan Dierckx - Ibrahim Karamoko - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Dennis Eckert Ayensa - Rafiki Said - Thomas Henry
Banc: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Ibe Hautekiet - Mohamed El Hankouri - Timothée NKada
Westerlo Westerlo
  Joueur J Evaluer
99 Jungdal Andreas 90' -
22 Reynolds Bryan 90' -
40 Bayram Emin 90' -
5 Kimura Seiji 90' -
25 Rommens Tuur 90' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
46 Piedfort Arthur 90' -
18 Yow Griffin 45' -
13 Sakamoto Isa 90' -
77 Alcocer Josimar 90' -
90 Nacho Ferri 90' -
  Banc J Evaluer
4 Lapage Amando -  
7 Sayyadmanesh Allahyar -  
10 Cordero Antoñito 45' -
14 Vaesen Kyan -  
19 Fixelles Mathias -  
23 Mbamba-Muanda Lucas -  
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
33 Neustädter Roman -  
39 Van Den Keybus Thomas -  

Standard Standard
  Joueur J Evaluer
1 Epolo Matthieu 90' -
13 Fossey Marlon 45' -
29 Dierckx Daan 90' -
20 Karamoko Ibrahim 90' -
7 Mohr Tobias 90' -
94 Nielsen Casper 90' -
23 Ilaimaharitra Marco 90' -
11 Abid AdnaneA   90' -
10 Eckert Ayensa Dennis 63' -
17 Said Rafiki 63' -
9 Henry Thomas 90' -
  Banc J Evaluer
6 Sahabo Hakim -  
8 Mehssatou Nayel 27' -
14 Kuavita Leandre 27' -
18 Lawrence Henry   45' -
21 Pirard Lucas -  
22 Calut Alexandro -  
25 Hautekiet Ibe -  
27 El Hankouri Mohamed -  
59 NKada Timothée -  

présentation (du match)

Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo
Loïc Woos
depuis het Kuijpje
| 0 réaction
Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

Le Standard n'a plus gagné depuis quatre matchs et doit ramener quelque chose de son déplacement à Westerlo, ce dimanche. Ce sera cependant tout sauf facile.

Vincent Euvrard n’a pas débuté son aventure sur le banc du Standard de la meilleure des manières. Après un 1/6, et même un 1/12 en tenant compte des deux derniers matchs dirigés par Mircea Rednic, les Rouches doivent réagir.

Ce ne sera toutefois pas évident ce week-end, sur le terrain de Westerlo, huitième du championnat avec un match de moins que la plupart des équipes.

Les Campinois ne sont jamais faciles à manœuvrer à domicile, comme en témoigne leur succès contre l’Antwerp juste avant la trêve internationale.

Ce duel sera également une opposition de style : la plus jeune équipe de Pro League, en termes de moyenne d’âge des titulaires, face à la plus âgée.

Une rencontre qui s’annonce intéressante et surtout capitale pour la suite de la saison du Standard. Suivez-la en direct commenté sur Walfoot.be.

