LIVE : Deux nouveaux changements au Standard

Le Standard n'a plus gagné depuis quatre matchs et doit ramener quelque chose de son déplacement à Westerlo, ce dimanche. Ce sera cependant tout sauf facile.

Vincent Euvrard n’a pas débuté son aventure sur le banc du Standard de la meilleure des manières. Après un 1/6, et même un 1/12 en tenant compte des deux derniers matchs dirigés par Mircea Rednic, les Rouches doivent réagir.

Ce ne sera toutefois pas évident ce week-end, sur le terrain de Westerlo, huitième du championnat avec un match de moins que la plupart des équipes.

Les Campinois ne sont jamais faciles à manœuvrer à domicile, comme en témoigne leur succès contre l’Antwerp juste avant la trêve internationale.

Ce duel sera également une opposition de style : la plus jeune équipe de Pro League, en termes de moyenne d’âge des titulaires, face à la plus âgée.

Une rencontre qui s’annonce intéressante et surtout capitale pour la suite de la saison du Standard. Suivez-la en direct commenté sur Walfoot.be.