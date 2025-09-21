LIVE : Deux nouveaux changements au Standard

|
|
Loïc Woos depuis het Kuijpje
|
74
|
Frappe de Nacho, sur Epolo
|
71
|
Kuavita persévère sur un mouvement presque perdu et centre, Henry ne peut reprendre correctement
|
|
67
|
Duel entre Reynolds et Abid qui partait vers le but. Pas de faute sifflée, le joueur du Standard reste au sol
|
65
|
Epolo attentif sur un centre-tir de Cordero
|
63
|
Après avoir hérité du brassard suite à la sortie de Fossey, Ayensa le cède à son tour à Epolo
|
63
|
Rafiki Said
Leandre Kuavita
|
63
|
Dennis Eckert Ayensa
Nayel Mehssatou
|
62
|
Kuavita va monter également
|
|
62
|
Balle en profondeur vers Henry qui remise pour Ayensa, qui ne peut pas tirer
|
61
|
Mehssatou s'apprête à monter
|
59
|
Reynolds passe Mohr sur la droite mais son centre traverse toute la défense. Abid gagne ensuite un duel, le public réclame une faute, mais il n'en est rien
|
59
|
|
56
|
Belle action collective du Standard, mais Lawrence rate son centre
|
53
|
Coup-franc joué vers l'arrière de Dierckx qui a failli surprendre Epolo, qui a rattrapé le ballon à temps
|
53
|
Alcocer reste au sol après un duel avec Dierckx, qui a gagné la faute
|
47
|
Jaune Lawrence pour une faute sur Cordero
|
47
|
Carte jaune pour Henry Lawrence
|
46
|
Marlon Fossey
Henry Lawrence
|
|
46
|
Griffin Yow
Antoñito Cordero
|
46
|
Incertain avant la rencontre, Fossey cède sa place à Lawrence
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+2
|
Il manque le cadre de peu
|
45+1
|
Dernier coup-franc dangereux obtenu par Yow après une faute de Saïd
|
45
|
Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
|
44
|
Coup-franc pour Westerlo et Haspolat
|
41
|
Gooooooooal pour le Standard !
Dégagement d'Epolo qui passe au-dessus de tout le monde, Ayensa dispute le duel et gêne Piedfort, qui lance Abid dans la profondeur malgré lui. Le joueur du Standard gagne son face à face et double la mise
|
40
|
But de Adnane Abid
|
40
|
Frappe de Rommens depuis l'entrée du rectangle, à côté
|
|
38
|
Encore une perte de balle d'Ilaimaharitra, Piedfort la récupère, Nacho Ferri ne peut que gagner le corner
|
37
|
Contrôle raté d'Ilaimaharitra dans le milieu de terrain qui amène une reconversion : Yow trouve Reynolds sur la droite, qui centre. Alcocer tente la reprise acrobatique mais manque le cadre
|
36
|
Carte jaune pour Adnane Abid
|
35
|
Le bloc du Standard est plus bas depuis l'ouverture du score. Vincent Euvrard demande de le remonter
|
32
|
Frappe de Sakamoto contrée, corner
|
32
|
Longue balle de Dierckx, Ayensa et Henry se percutent et restent quelques instants au sol, puis se relèvent
|
30
|
Yow parvient à remettre dos au but malgré la ceinture de Karamoko et sert Sakamoto, qui frappe placé, mais à côté
|
28
|
Centre de Reynolds, pas très bien dégagé par Karamoko, qui contre ensuite la frappe de Haspolat
|
27
|
|
24
|
Gooooooooal pour le Standard !
L'ouverture du score des Rouches ! Contre-attaque initiée par Saïd, dont la remise dans le coeur du jeu n'est pas optimale. Ilaimaharitra récupère et sert Abid à droite, qui rentre dans le jeu et remise pour Nielsen, dont la frappe flottante en un temps trouve la lucarne de Jungdal ! 0-1 !
|
|
24
|
But de Casper Nielsen (Adnane Abid)
|
23
|
Centre dangereux de Reynolds, il n'y a qu'Abid pour le récupérer et le dégager en touche alors qu'il cherchait Henry
|
22
|
Bon mouvement entre tous les joueurs offensifs du Standard, mais Ayensa passe à côté du ballon au moment de remiser dans le petit rectangle. Sortie de but
|
20
|
Le sauvetage d'Epolo
Quelle parade du gardien du Standard sur une frappe sèche de Yow qui se dirigeait vers la lucarne ! Corner pour Westerlo
|
18
|
Combinaison entre Abid et Fossey, qui rate sa remise... et ça énerve Vincent Euvrard
|
17
|
Hautekiet, Lawrence, Nkada et Sahabo sont à l'échauffement
|
16
|
|
14
|
Il est bien repoussé par Jungdal, et Ilaimaharitra arrête difficilement, mais sans faire de faute, le contre de Sakamoto
|
14
|
Très bon jeu dos au but de Henry pour trouver Abid, qui gagne un corner pour le Standard
|
12
|
Coup-franc de Mohr prolongé par Henry, c'est trop long pour Saïd, qui était hors-jeu
|
|
9
|
Thomas Henry se retourne et cherche Nielsen entre les lignes, c'est bien défendu par Bayram
|
7
|
Combinaison campinoise avec Yow pour Reynolds, il faut une claquette un peu bizarre d'Epolo, mais qui suffit
|
6
|
Frappe de Nielsen contrée, le Danois est finalement signalé hors-jeu, mais Euvrard applaudi
|
4
|
Perte de balle de Nielsen, l'action se poursuit malgré une faute de Dierckx, c'est finalement Karamoko qui écarte de la tête
|
3
|
Balle en profondeur vers Yow, et bonne sortie d'Epolo
|
|
2
|
Première frappe de Saïd
Contre du Standard avec Abid à la baguette, il trouve Saïd, qui frappe sur Jungdal
|
2
|
Sortie de Matthieu Epolo sur le corner
|
1
|
Première couverture de Mohr sur Reynolds et premier corner pour Westerlo
|
1
|
C'est parti, mais le coup d'envoi et à redonner
|
|
1
|
Westerlo - Standard: 0-0
|
16:00
|
Les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse
|
15:54
|
|
|
|
14:54
|
Deux changements au Standard : Ibrahim Karamoko confirmé à la place de Homawoo, et Ayensa entre dans le onze à la place d'El Hankouri. Pas de changement dans le onze de Westerlo
|
Westerlo:
Andreas Jungdal
- Bryan Reynolds
- Emin Bayram
- Seiji Kimura
- Tuur Rommens
- Dogucan Haspolat
- Arthur Piedfort
- Griffin Yow
- Isa Sakamoto
- Josimar Alcocer
- Nacho Ferri
Banc:
Amando Lapage
- Allahyar Sayyadmanesh
- Antoñito Cordero
- Kyan Vaesen
- Mathias Fixelles
- Lucas Mbamba-Muanda
- Lucas Mbamba
- Koen Vanlangendonck
- Roman Neustädter
- Thomas Van Den Keybus
Standard:
Matthieu Epolo
- Marlon Fossey
- Daan Dierckx
- Ibrahim Karamoko
- Tobias Mohr
- Casper Nielsen
- Marco Ilaimaharitra
- Adnane Abid
- Dennis Eckert Ayensa
- Rafiki Said
- Thomas Henry
Banc:
Hakim Sahabo
- Nayel Mehssatou
- Leandre Kuavita
- Henry Lawrence
- Lucas Pirard
- Alexandro Calut
- Ibe Hautekiet
- Mohamed El Hankouri
- Timothée NKada