Suis Charleroi - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 28/09/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)
Photo: © photonews

Alors qu'ils étaient sur une superbe lancée, les Zèbres ont été stoppés dans leur élan. Mais une victoire ce dimanche et la machine serait relancée.

Après plus d'un mois sans défaite, et même trois victoires consécutives, le Sporting Charleroi a connu un coup d'arrêt imprévisible la semaine passée à domicile face au promu, Zulte Waregem. Une défaite précipitée par un carton rouge qui a fait couler beaucoup d'encre, et surtout frustré Mehdi Bayat.

La meilleure façon d'évacuer cette frustration est donc d'immédiatement rebondir, et la réception du KV Malines est une très belle opportunité pour les Zèbres.

Car si le classement est très serré pour l'instant, un top 6 finira bien par se dessiner, et plusieurs candidats aux Playoffs perdent des points précieux : Anderlecht, l'Antwerp, le Standard ou encore Genk.

Une victoire éjecterait ainsi les Sang & Or du top 6, tout en redépassant Zulte Waregem (pas vraiment candidat aux Playoffs) et en revenant à égalité de points avec Anderlecht. À bientôt un tiers de la phase classique, figurer parmi les six premiers commence à être bien plus que symbolique. 

Problème : Rik De Mil sera privé de plusieurs cadres. Parfait Guiagon, surtout, est toujours blessé et a déjà cruellement manqué à Charleroi la semaine passée. Sow et Romsaas seront également absents. Ce sera probablement le rôle d'Antoine Colassin, dont le début de saison est difficile, d'enfin faire la différence en soutien de Scheidler devant...

Composition probable : 

Delavallée / Van den Kerkhof - Ousou - Keita - Nzita / Pflücke -Camara - Titraoui - Bernier/ Colassin - Scheidler 

Prono Charleroi - KV Malines

Charleroi gagne
Partage
KV Malines gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage KV Malines KV Malines gagne
58.96% 29.32% 11.73%
Les plus populaires
2-1
(104x)		 1-1
(59x)		 2-2
(30x)

Comparatif Charleroi - KV Malines

Classement

7
6

Points

12
13

Gagner

3
3

Perdre

2
1

Buts inscrits

12
10

Buts reçus

10
8

Cartes jaunes

17
19

Cartes rouges

2
0

face-à-face remportés

17
12
20
18/05 16:00 KV Malines KV Malines 1-1 Charleroi Charleroi
19/04 18:15 Charleroi Charleroi 3-0 KV Malines KV Malines
08/03 18:15 Charleroi Charleroi 0-1 KV Malines KV Malines
31/08 16:00 KV Malines KV Malines 5-2 Charleroi Charleroi
27/12 20:45 Charleroi Charleroi 3-1 KV Malines KV Malines
11/11 20:45 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
05/02 16:00 KV Malines KV Malines 2-2 Charleroi Charleroi
12/11 20:45 Charleroi Charleroi 0-5 FF KV Malines KV Malines
14/05 20:45 Charleroi Charleroi 3-2 KV Malines KV Malines
23/04 20:45 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
12/03 16:15 KV Malines KV Malines 2-2 Charleroi Charleroi
26/09 21:00 Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
16/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 KV Malines KV Malines
06/11 20:45 KV Malines KV Malines 3-3 Charleroi Charleroi
11/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KV Malines KV Malines
03/11 20:00 KV Malines KV Malines 2-2 Charleroi Charleroi
24/02 18:00 KV Malines KV Malines 1-1 Charleroi Charleroi
17/11 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
20/12 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
16/09 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 KV Malines KV Malines
23/04 20:30 Charleroi Charleroi 4-0 KV Malines KV Malines
16/04 20:30 KV Malines KV Malines 2-3 Charleroi Charleroi
30/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 KV Malines KV Malines
26/09 20:00 KV Malines KV Malines 0-1 Charleroi Charleroi
31/05 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
28/05 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Charleroi Charleroi
07/02 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Charleroi Charleroi
31/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
26/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Malines KV Malines
30/03 20:30 KV Malines KV Malines 0-2 Charleroi Charleroi
14/03 01:00 KV Malines KV Malines 0-3 Charleroi Charleroi
29/10 01:00 Charleroi Charleroi 2-2 KV Malines KV Malines
04/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Malines KV Malines
30/03 20:00 KV Malines KV Malines 0-0 Charleroi Charleroi
17/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 KV Malines KV Malines
28/07 20:00 KV Malines KV Malines 4-2 Charleroi Charleroi
22/01 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KV Malines KV Malines
06/11 20:00 KV Malines KV Malines 2-0 Charleroi Charleroi
10/05 19:30 Charleroi Charleroi 0-6 KV Malines KV Malines
12/04 19:30 KV Malines KV Malines 1-2 Charleroi Charleroi
30/12 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
23/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 KV Malines KV Malines
23/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 KV Malines KV Malines
02/05 20:00 KV Malines KV Malines 2-1 Charleroi Charleroi
06/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Malines KV Malines
02/02 20:00 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
18/08 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 KV Malines KV Malines
19/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Malines KV Malines
10/08 20:00 KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40 1

Rik De Mil et Charleroi accueillent le KV Malines ce dimanche pour un affrontement entre les cinquième et sixième du classement. Plus tôt cette semaine, l'entraîneur était ...

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 18:30 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved