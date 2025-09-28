LIVE : C'est parti entre Charleroi et Malines (0-0)

Alors qu'ils étaient sur une superbe lancée, les Zèbres ont été stoppés dans leur élan. Mais une victoire ce dimanche et la machine serait relancée.

Après plus d'un mois sans défaite, et même trois victoires consécutives, le Sporting Charleroi a connu un coup d'arrêt imprévisible la semaine passée à domicile face au promu, Zulte Waregem. Une défaite précipitée par un carton rouge qui a fait couler beaucoup d'encre, et surtout frustré Mehdi Bayat.

La meilleure façon d'évacuer cette frustration est donc d'immédiatement rebondir, et la réception du KV Malines est une très belle opportunité pour les Zèbres.

Car si le classement est très serré pour l'instant, un top 6 finira bien par se dessiner, et plusieurs candidats aux Playoffs perdent des points précieux : Anderlecht, l'Antwerp, le Standard ou encore Genk.

Une victoire éjecterait ainsi les Sang & Or du top 6, tout en redépassant Zulte Waregem (pas vraiment candidat aux Playoffs) et en revenant à égalité de points avec Anderlecht. À bientôt un tiers de la phase classique, figurer parmi les six premiers commence à être bien plus que symbolique.

Problème : Rik De Mil sera privé de plusieurs cadres. Parfait Guiagon, surtout, est toujours blessé et a déjà cruellement manqué à Charleroi la semaine passée. Sow et Romsaas seront également absents. Ce sera probablement le rôle d'Antoine Colassin, dont le début de saison est difficile, d'enfin faire la différence en soutien de Scheidler devant...

Composition probable :

Delavallée / Van den Kerkhof - Ousou - Keita - Nzita / Pflücke -Camara - Titraoui - Bernier/ Colassin - Scheidler