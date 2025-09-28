Date: 28/09/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Stade du Pays de Charleroi

LIVE : C'est parti entre Charleroi et Malines (0-0)

Le Sporting Charleroi reçoit le KV Malines ce dimanche avec pour objectif de retrouver la victoire, et donc le chemin du top 6.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   17' 2" 
live_by
15
 Joli petit pont de Bilal Bafdili sur Gaudin
14
 Faute sur Romsaas juste à l'extérieur du rectangle ! C'était Hammar, qui proteste
13
 Phase dangereuse des Zèbres ! D'abord un ballon de Gaudin qui manque de peu d'aller chercher Bernier, puis une mésentente entre Pflücke et Romsaas qui ont hésité à tirer !
10
 Scheidler tente d'aller chercher Pflücke côté droit, Marsa intervient bien
7
 Faute de Halhal sur Bernier plein axe aux 35 mètres
6
 Scheidler avait bien servi Bernier, il revient en retrait... puis Scheidler à nouveau perd la balle !
5
 Bien défendu de Ousou côté gauche, touche intéressante pour Malines
4
 Keita s'offre un déboulé depuis sa défense mais manque sa passe vers Gaudin, titulaire surprise au back gauche
3
 Quelques approximations des deux côtés dans ce début de match
1
 C'est parti au Mambourg dans une belle ambiance !
1
 Charleroi - KV Malines: 0-0
Charleroi (Charleroi - KV Malines)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Jules Gaudin - Etienne Camara - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Banc: Antoine Colassin - Filip Szymczak - Lewin Blum - Isaac Mbenza - Mardochee Nzita - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Quentin Benaets

KV Malines (Charleroi - KV Malines)
KV Malines: Nacho Miras - Gora Diouf - Redouane Halhal - Mory Konaté - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Mathis Servais - Myron van Brederode - Jose Marsa - Lion Lauberbach - Bilal Bafdili
Banc: Tijn Van Ingelgom - Ortwin De Wolf - Ryan Teague - Ian Struyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Moncef Zekri - Bill Antonio

Charleroi Charleroi
  Joueur
55 Delavallee Martin  
Van Den Kerkhof Kevin  
95 Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Gaudin Jules  
5 Camara Etienne  
56 Boukamir Amine  
17 Bernier Antoine  
Romsaas Jakob Napoleon  
Pflücke Patrick  
Scheidler Aurélien  
  Banc
Colassin Antoine  
Szymczak Filip  
Blum Lewin  
7 Mbenza Isaac  
24 Nzita Mardochee  
28 Asante Raymond  
30 Kone Mohamed  
34 Boukamir Mehdi  
43 Benaets Quentin  

KV Malines KV Malines
  Joueur
13 Miras Nacho  
Diouf Gora  
2 Halhal Redouane  
8 Konaté Mory  
6 Hammar Fredrik  
7 Koudou Therence  
Servais Mathis  
van Brederode Myron  
3 Marsa Jose  
20 Lauberbach Lion  
35 Bafdili Bilal  
  Banc
Van Ingelgom Tijn  
1 De Wolf Ortwin  
5 Teague Ryan  
18 Struyf Ian  
19 Mrabti Kerim  
22 Golic Lovro  
23 Zekri Moncef  
38 Antonio Bill  

présentation (du match)

Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)
Photo: © photonews

Alors qu'ils étaient sur une superbe lancée, les Zèbres ont été stoppés dans leur élan. Mais une victoire ce dimanche et la machine serait relancée.

Après plus d'un mois sans défaite, et même trois victoires consécutives, le Sporting Charleroi a connu un coup d'arrêt imprévisible la semaine passée à domicile face au promu, Zulte Waregem. Une défaite précipitée par un carton rouge qui a fait couler beaucoup d'encre, et surtout frustré Mehdi Bayat.

La meilleure façon d'évacuer cette frustration est donc d'immédiatement rebondir, et la réception du KV Malines est une très belle opportunité pour les Zèbres.

Car si le classement est très serré pour l'instant, un top 6 finira bien par se dessiner, et plusieurs candidats aux Playoffs perdent des points précieux : Anderlecht, l'Antwerp, le Standard ou encore Genk.

Une victoire éjecterait ainsi les Sang & Or du top 6, tout en redépassant Zulte Waregem (pas vraiment candidat aux Playoffs) et en revenant à égalité de points avec Anderlecht. À bientôt un tiers de la phase classique, figurer parmi les six premiers commence à être bien plus que symbolique. 

Problème : Rik De Mil sera privé de plusieurs cadres. Parfait Guiagon, surtout, est toujours blessé et a déjà cruellement manqué à Charleroi la semaine passée. Sow et Romsaas seront également absents. Ce sera probablement le rôle d'Antoine Colassin, dont le début de saison est difficile, d'enfin faire la différence en soutien de Scheidler devant...

Composition probable : 

Delavallée / Van den Kerkhof - Ousou - Keita - Nzita / Pflücke -Camara - Titraoui - Bernier/ Colassin - Scheidler 

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40 1

Rik De Mil et Charleroi accueillent le KV Malines ce dimanche pour un affrontement entre les cinquième et sixième du classement. Plus tôt cette semaine, l'entraîneur était ...

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 18:30 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved