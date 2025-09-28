Date: 28/09/2025 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9

La RAAL se déplace à Dender pour clôturer ce weekend de Pro League. Avec une troisième victoire consécutive à la clé ?

Temps   49' 5" 
50
 Le match reprend sur le même rythme
Il en faudra plus pour voir l'une des deux équipes passer devant
46
 remplacé Mohamed Berte
remplaçant Ragnar Oratmangoen
46
 Le match reprend
Pas de changement du côté de la RAAL


Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
45
 Expected goals : 0,16 - 0,38
Première mi-temps très calme de la part des deux équipes
43
 Frappe de Liongola
Bon décalage trouvé par Ito, mais le tir est Liongola est contré par la défense
41
 Nsimba trop seul
Mais l'attaquant de Dender ne se rend pas compte de l'espace devant lui, la RAAL s'en sort bien
37
 Kvet dans le mur
Ladite faute de Lamego offre un bon coup franc à Dender mais l'envoi de Kvet est détourné en corner
36
 Lamego trop facile
Bête perte de balle devant le rectangle, l'obligeant à commettre la faute
35
  Carte jaune pour Djibril Alain Lamego
33
 La RAAL trop brouillonne
La défense de Dender est prenable mais les visiteurs n'appuient pas assez sur l'accélérateur pour en profiter
30
 Reconversion des Loups
Mais le centre de Liongola est complètement raté
27
  Carte jaune pour Oucasse Mendy
25
 Centre vicieux de Lutonda
Verrips s'interpose de toute justesse, Mendy arrivait pour conclure juste derrière
22
 Nouvelle occasion pour Dender
Il faut un précieux retour d'Okou pour empêcher le un-contre-un avec Peano
20
 Quelques jolies combinaisons pour Dender
Centre de Ferraro, Okou se dégage de la tête
17
 Encore Kobe Cools
Toujours sur coup franc, premier arrêt de Peano sans difficulté
14
 Occasion pour Dender !
La première des locaux : corner joué en deux temps, le ballon est renvoyé par Faye avant de revenir dans le rectangle, Kobe Cools reprend de la tête, ça heurte le dessus de la transversale
10
 Dender met le nez à la fenêtre pour la première fois
Corner donné au second poteau, La Louvière s'y reprend à deux fois pour se dégager
8
 Frappe de Mendy
Son ballon au dessus. La RAAL commence bien sa rencontre et prend l'initiative
5
 Dender réclame un carton rouge
Nsimba part en profondeur et s'écroule, le VAR investigue un potentiel carton rouge mais le jeu reprend vite son cours, absolument pas question de faute
2
 Première grosse occasion pour la RAAL
Afriyie allume la première mèche, avec une nette occasion bien sauvée par Verrips
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 FCV Dender EH - RAAL La Louvière: 0-0
19:13
 Les joueurs montent sur le terrain
Les supporters garnissent progressivement les tribunes
18:53
 La continuité dans le onze de Taquin
La RAAL aligne la même équipe lors de la victoire 0-2 à Louvain
18:52
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Dender pour le déplacement des Loups

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Joueur
34 Verrips Michael  
88 Ferraro Fabio  
44 De Fougerolles Luc  
21 Cools Kobe  
5 Marijnissen Luc  
22 Fredrick Benjamin  
24 Viltard Malcolm  
16 Kvet Roman  
17 Mbamba Noah  
77 Nsimba Bruny  
90 Berte Mohamed  
  Banc
7 Goncalves Bryan  
11 Oratmangoen Ragnar  
15 Koton Krzysztof  
18 Rodes Nathan  
19 Attah Kadiri Jordan  
20 Hrnčár David  
30 Dietsch Guillaume  
67 Moutha-Sebtaoui Nail  
70 Sambu Marsoni  

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
  Joueur
21 Peano Marcos Hernán  
99 Okou Yllan  
25 Alain Lamego Djibril    
4 Faye Wagane  
15 Lahssaini Sami  
5 Lutonda Thierry  
23 Ito Joël  
98 Maës Owen  
11 Liongola Jordi  
22 Afriyie Jerry  
29 Mendy Oucasse    
  Banc
1 De Schrevel Celestin  
7 Moussa Fall Pape  
8 Gueulette Samuel  
9 Yaya Guindo Mohamed  
10 Pau Maxime  
13 Maisonneuve Maxence  
19 Benavides Dario  
26 Riou Matthis  
51 Sidibe Sekou  
