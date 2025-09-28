|Date:
|28/09/2025 19:15
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 9
La RAAL se déplace à Dender pour clôturer ce weekend de Pro League. Avec une troisième victoire consécutive à la clé ?
49' 5"
|
50
|
Le match reprend sur le même rythme
Il en faudra plus pour voir l'une des deux équipes passer devant
|
46
|
Mohamed Berte
Ragnar Oratmangoen
|
46
|
Le match reprend
Pas de changement du côté de la RAAL
|
|
Mi-temps
|
45
|
Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Expected goals : 0,16 - 0,38
Première mi-temps très calme de la part des deux équipes
|
43
|
Frappe de Liongola
Bon décalage trouvé par Ito, mais le tir est Liongola est contré par la défense
|
41
|
Nsimba trop seul
Mais l'attaquant de Dender ne se rend pas compte de l'espace devant lui, la RAAL s'en sort bien
|
37
|
Kvet dans le mur
Ladite faute de Lamego offre un bon coup franc à Dender mais l'envoi de Kvet est détourné en corner
|
36
|
Lamego trop facile
Bête perte de balle devant le rectangle, l'obligeant à commettre la faute
|
35
|
Carte jaune pour Djibril Alain Lamego
|
33
|
La RAAL trop brouillonne
La défense de Dender est prenable mais les visiteurs n'appuient pas assez sur l'accélérateur pour en profiter
|
30
|
Reconversion des Loups
Mais le centre de Liongola est complètement raté
|
27
|
Carte jaune pour Oucasse Mendy
|
25
|
Centre vicieux de Lutonda
Verrips s'interpose de toute justesse, Mendy arrivait pour conclure juste derrière
|
22
|
Nouvelle occasion pour Dender
Il faut un précieux retour d'Okou pour empêcher le un-contre-un avec Peano
|
20
|
Quelques jolies combinaisons pour Dender
Centre de Ferraro, Okou se dégage de la tête
|
17
|
Encore Kobe Cools
Toujours sur coup franc, premier arrêt de Peano sans difficulté
|
14
|
Occasion pour Dender !
La première des locaux : corner joué en deux temps, le ballon est renvoyé par Faye avant de revenir dans le rectangle, Kobe Cools reprend de la tête, ça heurte le dessus de la transversale
|
10
|
Dender met le nez à la fenêtre pour la première fois
Corner donné au second poteau, La Louvière s'y reprend à deux fois pour se dégager
|
8
|
Frappe de Mendy
Son ballon au dessus. La RAAL commence bien sa rencontre et prend l'initiative
|
5
|
Dender réclame un carton rouge
Nsimba part en profondeur et s'écroule, le VAR investigue un potentiel carton rouge mais le jeu reprend vite son cours, absolument pas question de faute
|
2
|
Première grosse occasion pour la RAAL
Afriyie allume la première mèche, avec une nette occasion bien sauvée par Verrips
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
FCV Dender EH - RAAL La Louvière: 0-0
|
19:13
|
Les joueurs montent sur le terrain
Les supporters garnissent progressivement les tribunes
|
18:53
|
La continuité dans le onze de Taquin
La RAAL aligne la même équipe lors de la victoire 0-2 à Louvain
|
18:52
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Dender pour le déplacement des Loups
|
FCV Dender EH
|Joueur
|34
|Verrips Michael
|88
|Ferraro Fabio
|44
|De Fougerolles Luc
|21
|Cools Kobe
|5
|Marijnissen Luc
|22
|Fredrick Benjamin
|24
|Viltard Malcolm
|16
|Kvet Roman
|17
|Mbamba Noah
|77
|Nsimba Bruny
|90
|Berte Mohamed
|Banc
|7
|Goncalves Bryan
|11
|Oratmangoen Ragnar
|15
|Koton Krzysztof
|18
|Rodes Nathan
|19
|Attah Kadiri Jordan
|20
|Hrnčár David
|30
|Dietsch Guillaume
|67
|Moutha-Sebtaoui Nail
|70
|Sambu Marsoni
|
RAAL La Louvière
|Joueur
|21
|Peano Marcos Hernán
|99
|Okou Yllan
|25
|Alain Lamego Djibril
|4
|Faye Wagane
|15
|Lahssaini Sami
|5
|Lutonda Thierry
|23
|Ito Joël
|98
|Maës Owen
|11
|Liongola Jordi
|22
|Afriyie Jerry
|29
|Mendy Oucasse
|Banc
|1
|De Schrevel Celestin
|7
|Moussa Fall Pape
|8
|Gueulette Samuel
|9
|Yaya Guindo Mohamed
|10
|Pau Maxime
|13
|Maisonneuve Maxence
|19
|Benavides Dario
|26
|Riou Matthis
|51
|Sidibe Sekou