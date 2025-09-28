50

Le match reprend sur le même rythme

Il en faudra plus pour voir l'une des deux équipes passer devant



46

Mohamed Berte

Ragnar Oratmangoen





46

Le match reprend

Pas de changement du côté de la RAAL



45

Il y aura 2 minutes de temps additionnel.



45

Expected goals : 0,16 - 0,38

Première mi-temps très calme de la part des deux équipes



43

Frappe de Liongola

Bon décalage trouvé par Ito, mais le tir est Liongola est contré par la défense



41

Nsimba trop seul

Mais l'attaquant de Dender ne se rend pas compte de l'espace devant lui, la RAAL s'en sort bien



37

Kvet dans le mur

Ladite faute de Lamego offre un bon coup franc à Dender mais l'envoi de Kvet est détourné en corner



36

Lamego trop facile

Bête perte de balle devant le rectangle, l'obligeant à commettre la faute



35

Carte jaune pour Djibril Alain Lamego





33

La RAAL trop brouillonne

La défense de Dender est prenable mais les visiteurs n'appuient pas assez sur l'accélérateur pour en profiter



30

Reconversion des Loups

Mais le centre de Liongola est complètement raté



27

Carte jaune pour Oucasse Mendy





25

Centre vicieux de Lutonda

Verrips s'interpose de toute justesse, Mendy arrivait pour conclure juste derrière



22

Nouvelle occasion pour Dender

Il faut un précieux retour d'Okou pour empêcher le un-contre-un avec Peano



20

Quelques jolies combinaisons pour Dender

Centre de Ferraro, Okou se dégage de la tête



17

Encore Kobe Cools

Toujours sur coup franc, premier arrêt de Peano sans difficulté



14

Occasion pour Dender !

La première des locaux : corner joué en deux temps, le ballon est renvoyé par Faye avant de revenir dans le rectangle, Kobe Cools reprend de la tête, ça heurte le dessus de la transversale



10

Dender met le nez à la fenêtre pour la première fois

Corner donné au second poteau, La Louvière s'y reprend à deux fois pour se dégager



8

Frappe de Mendy

Son ballon au dessus. La RAAL commence bien sa rencontre et prend l'initiative



5

Dender réclame un carton rouge

Nsimba part en profondeur et s'écroule, le VAR investigue un potentiel carton rouge mais le jeu reprend vite son cours, absolument pas question de faute



2

Première grosse occasion pour la RAAL

Afriyie allume la première mèche, avec une nette occasion bien sauvée par Verrips



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

FCV Dender EH - RAAL La Louvière: 0-0





19:13

Les joueurs montent sur le terrain

Les supporters garnissent progressivement les tribunes



18:53

La continuité dans le onze de Taquin

La RAAL aligne la même équipe lors de la victoire 0-2 à Louvain

