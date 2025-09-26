LIVE : Vazquez ouvre chanceusement le score ! (0-1)

73

Luis Vazquez

Thorgan Hazard





73

Nilson Angulo

Ilay Camara





72

Ilay Camara va monter au jeu



67

Centre vers Traoré... Coosemans capte !



65

Bel enchaînement de Vazquez dos au but et frappe cadrée que Leysen capte



62

Kana met un gros stop à Traoré, nouvel entrant ! Message clairement envoyé !



62

Première réaction de David Hubert avec la sortie de Ikwuemesi !



61

Chukwubuikem Ikwuemesi

Abdoul Karim Traoré





61

Carte jaune pour Casper Terho





55



But de Luis Vazquez (Nilson Angulo)





55

Eeeet le goal pour Anderlecht ! Luis Vazquez est à la réception, tout heureux de voir ce ballon finir au fond !



51

Carte jaune pour Takahiro Akimoto





49

Anderlecht tente de mettre le nez à la fenêtre... Angulo signalé hors-jeu...



46

Reprise avec un changement : Huerta sort, lui qui n'a rien montré offensivement et a été averti, pour Yari Verschaeren



45

César Huerta

Yari Verschaeren





45

Corner pour Anderlecht, qui ne trouve personne au second poteau



40

Angulo se fraie un chemin, décale Degreef qui tente deux centres repoussés



37

COOSEMANS !! Quelle occasion ! Frappe de Lakomy après une grosse approximation défensive devant Kaba, Coosemans repousse sur Gil qui ne parvient pas à finir !



33

Ooooh la tête de Sory Kaba, déviée par De Cat pour éviter le 1-0 !



31

Corner très bêtement concédé par Angulo sur une mauvaise passe de Saliba !



27

Le coup-franc arrive vers Akimoto en seconde ligne, il frappe... ça passe à côté



25

Huerta va récupérer un ballon sur une mauvaise relance de la défense, puis se le fait chiper par Ikwuemesi... et fait une faute grossière derrière ! Il est jauni



25

Carte jaune pour César Huerta





25

De Cat s'ouvre une fenêtre... et rate totalement sa frappe



24

Deux centres d'affilée de Sardella, l'un repoussé, l'autre en six-mètres pour Tobe Leysen



22

Contre lancé à toute allure par Nathan Saliba, il lance Degreef mais Pletinckx revient idéalement



21

Faute de Huerta côté gauche sur Lakomy, et encore un bon coup-franc pour OHL



20

Nouvelle occasion louvaniste ! Un long ballon parvient à Kaba qui prend le dessus sur Kana, il sert Terho qui frappe sur Coosemans !



19

Oooh Lukasz Lakomy envoie un très bel envoi ! Juste au-dessus de la lucarne !



18

Hey se fait encore avoir, cette fois par Ikwuemesi, et le Danois est jauni



17

Carte jaune pour Lucas Hey





13

Corner pour le RSCA obtenu par Degreef



12

Kaba bouge Hey d'un coup d'épaule, passement de jambes et frappe sur Coosemans ! Nouvelle alerte



9

Oooh Sory Kaba qui est dans le rectangle et se jette au sol ! C'était une simulation, mais il se relève rapidement...



7

Bonne phase offensive avec Ikwuemesi qui ne parvient pas à trouver un bon ballon, décale Schrijvers dont la frappe passe à côté



4

Anderlecht reprend un peu le contrôle du jeu



1

C'est à peine parti et OHL se procure déjà une énorme occasion !! Centre de Oscar Gil, la défense se dégage d'urgence dans le petit rectangle !



1

OH Louvain - Anderlecht: 0-0



