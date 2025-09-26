Date: 26/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9

LIVE : Vazquez ouvre chanceusement le score ! (0-1)

OHL reçoit Anderlecht ce vendredi en ouverture de la 9e journée de championnat. David Hubert retrouve son ancienne équipe et veut lui jouer un mauvais tour.

Temps   75' 5" 
73
 remplacé Luis Vazquez
remplaçant Thorgan Hazard
73
 remplacé Nilson Angulo
remplaçant Ilay Camara
72
 Ilay Camara va monter au jeu
67
 Centre vers Traoré... Coosemans capte !
65
 Bel enchaînement de Vazquez dos au but et frappe cadrée que Leysen capte
62
 Kana met un gros stop à Traoré, nouvel entrant ! Message clairement envoyé !
62
 Première réaction de David Hubert avec la sortie de Ikwuemesi !
61
 remplacé Chukwubuikem Ikwuemesi
remplaçant Abdoul Karim Traoré
61
  Carte jaune pour Casper Terho
55

But 		But de Luis Vazquez (Nilson Angulo)
55
 Eeeet le goal pour Anderlecht ! Luis Vazquez est à la réception, tout heureux de voir ce ballon finir au fond !
51
  Carte jaune pour Takahiro Akimoto
49
 Anderlecht tente de mettre le nez à la fenêtre... Angulo signalé hors-jeu...
46
 Reprise avec un changement : Huerta sort, lui qui n'a rien montré offensivement et a été averti, pour Yari Verschaeren


Arbitre 		Mi-temps


45
 remplacé César Huerta
remplaçant Yari Verschaeren
45
 Corner pour Anderlecht, qui ne trouve personne au second poteau
40
 Angulo se fraie un chemin, décale Degreef qui tente deux centres repoussés
37
 COOSEMANS !! Quelle occasion ! Frappe de Lakomy après une grosse approximation défensive devant Kaba, Coosemans repousse sur Gil qui ne parvient pas à finir !
33
 Ooooh la tête de Sory Kaba, déviée par De Cat pour éviter le 1-0 !
31
 Corner très bêtement concédé par Angulo sur une mauvaise passe de Saliba !
27
 Le coup-franc arrive vers Akimoto en seconde ligne, il frappe... ça passe à côté
25
 Huerta va récupérer un ballon sur une mauvaise relance de la défense, puis se le fait chiper par Ikwuemesi... et fait une faute grossière derrière ! Il est jauni
25
  Carte jaune pour César Huerta
25
 De Cat s'ouvre une fenêtre... et rate totalement sa frappe
24
 Deux centres d'affilée de Sardella, l'un repoussé, l'autre en six-mètres pour Tobe Leysen
22
 Contre lancé à toute allure par Nathan Saliba, il lance Degreef mais Pletinckx revient idéalement
21
 Faute de Huerta côté gauche sur Lakomy, et encore un bon coup-franc pour OHL
20
 Nouvelle occasion louvaniste ! Un long ballon parvient à Kaba qui prend le dessus sur Kana, il sert Terho qui frappe sur Coosemans !
19
 Oooh Lukasz Lakomy envoie un très bel envoi ! Juste au-dessus de la lucarne !
18
 Hey se fait encore avoir, cette fois par Ikwuemesi, et le Danois est jauni
17
  Carte jaune pour Lucas Hey
13
 Corner pour le RSCA obtenu par Degreef
12
 Kaba bouge Hey d'un coup d'épaule, passement de jambes et frappe sur Coosemans ! Nouvelle alerte
9
 Oooh Sory Kaba qui est dans le rectangle et se jette au sol ! C'était une simulation, mais il se relève rapidement...
7
 Bonne phase offensive avec Ikwuemesi qui ne parvient pas à trouver un bon ballon, décale Schrijvers dont la frappe passe à côté
4
 Anderlecht reprend un peu le contrôle du jeu
1
 C'est à peine parti et OHL se procure déjà une énorme occasion !! Centre de Oscar Gil, la défense se dégage d'urgence dans le petit rectangle !
1
 OH Louvain - Anderlecht: 0-0
OH Louvain (OH Louvain - Anderlecht)
OH Louvain: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Óscar Gil Regaño - Lukasz Lakomy - Siebe Schrijvers - Takahiro Akimoto - Casper Terho - Chukwubuikem Ikwuemesi - Sory Kaba
Banc: Theo Radelet - Birger Verstraete - Abdoul Karim Traoré - Youssef Maziz - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Jovan Mijatovic - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Davis Opoku

Anderlecht (OH Louvain - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Lucas Hey - Marco Kana - Moussa N'Diaye - Killian Sardella - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Nathan-Dylan Saliba - Nilson Angulo - César Huerta - Luis Vazquez
Banc: Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Yasin Özcan
Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

21:00

Ne cherchez pas les supporters d'Anderlecht à Den Dreef ce soir. Ils boycottent en effet la rencontre. Cette décision n'est pas motivée par des raisons sportives, mais par ...
OH Louvain OH Louvain
  Joueur J Evaluer
1 Leysen Tobe 90' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
3 Dussenne Noë 90' -
5 Ominami Takuma 90' -
27 Gil Regaño Óscar 90' -
24 Lakomy Lukasz 90' -
8 Schrijvers Siebe 90' -
30 Akimoto Takahiro   90' -
11 Terho Casper   90' -
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 61' -
39 Kaba Sory 90' -
  Banc J Evaluer
Radelet Theo -  
4 Verstraete Birger -  
9 Karim Traoré Abdoul 29' -
10 Maziz Youssef -  
14 Teklab Henok -  
16 Prévôt Maxence Andre -  
22 Mijatovic Jovan -  
33 Maertens Mathieu -  
34 Nyakossi Roggerio -  
99 Opoku Davis -  

Anderlecht Anderlecht
  Joueur J Evaluer
26 Coosemans Colin 90' -
3 Hey Lucas   90' -
55 Kana Marco 90' -
5 N'Diaye Moussa 90' -
54 Sardella Killian 90' -
83 Degreef Tristan 90' -
74 De Cat Nathan 90' -
13 Saliba Nathan-Dylan 90' -
19 Angulo Nilson A 73' -
21 Huerta César   45' -
20 Vazquez Luis 73' -
  Banc J Evaluer
6 Augustinsson Ludwig -  
7 Camara Ilay 17' -
9 Cvetkovic Mihajlo -  
10 Verschaeren Yari 45' -
11 Hazard Thorgan 17' -
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
24 Llansana Enric -  
58 Özcan Yasin -  
Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 0-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
