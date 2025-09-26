|Date:
|26/09/2025 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 9
LIVE : Vazquez ouvre chanceusement le score ! (0-1)
OHL reçoit Anderlecht ce vendredi en ouverture de la 9e journée de championnat. David Hubert retrouve son ancienne équipe et veut lui jouer un mauvais tour.
75' 5"
|
73
|
Luis Vazquez
Thorgan Hazard
|
73
|
Nilson Angulo
Ilay Camara
|
72
|
Ilay Camara va monter au jeu
|
67
|
Centre vers Traoré... Coosemans capte !
|
65
|
Bel enchaînement de Vazquez dos au but et frappe cadrée que Leysen capte
|
62
|
Kana met un gros stop à Traoré, nouvel entrant ! Message clairement envoyé !
|
62
|
Première réaction de David Hubert avec la sortie de Ikwuemesi !
|
61
|
Chukwubuikem Ikwuemesi
Abdoul Karim Traoré
|
61
|
Carte jaune pour Casper Terho
|
55
|
But de Luis Vazquez (Nilson Angulo)
|
55
|
Eeeet le goal pour Anderlecht ! Luis Vazquez est à la réception, tout heureux de voir ce ballon finir au fond !
|
51
|
Carte jaune pour Takahiro Akimoto
|
49
|
Anderlecht tente de mettre le nez à la fenêtre... Angulo signalé hors-jeu...
|
46
|
Reprise avec un changement : Huerta sort, lui qui n'a rien montré offensivement et a été averti, pour Yari Verschaeren
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45
|
César Huerta
Yari Verschaeren
|
45
|
Corner pour Anderlecht, qui ne trouve personne au second poteau
|
40
|
Angulo se fraie un chemin, décale Degreef qui tente deux centres repoussés
|
37
|
COOSEMANS !! Quelle occasion ! Frappe de Lakomy après une grosse approximation défensive devant Kaba, Coosemans repousse sur Gil qui ne parvient pas à finir !
|
33
|
Ooooh la tête de Sory Kaba, déviée par De Cat pour éviter le 1-0 !
|
31
|
Corner très bêtement concédé par Angulo sur une mauvaise passe de Saliba !
|
27
|
Le coup-franc arrive vers Akimoto en seconde ligne, il frappe... ça passe à côté
|
25
|
Huerta va récupérer un ballon sur une mauvaise relance de la défense, puis se le fait chiper par Ikwuemesi... et fait une faute grossière derrière ! Il est jauni
|
25
|
Carte jaune pour César Huerta
|
25
|
De Cat s'ouvre une fenêtre... et rate totalement sa frappe
|
24
|
Deux centres d'affilée de Sardella, l'un repoussé, l'autre en six-mètres pour Tobe Leysen
|
22
|
Contre lancé à toute allure par Nathan Saliba, il lance Degreef mais Pletinckx revient idéalement
|
21
|
Faute de Huerta côté gauche sur Lakomy, et encore un bon coup-franc pour OHL
|
20
|
Nouvelle occasion louvaniste ! Un long ballon parvient à Kaba qui prend le dessus sur Kana, il sert Terho qui frappe sur Coosemans !
|
19
|
Oooh Lukasz Lakomy envoie un très bel envoi ! Juste au-dessus de la lucarne !
|
18
|
Hey se fait encore avoir, cette fois par Ikwuemesi, et le Danois est jauni
|
17
|
Carte jaune pour Lucas Hey
|
13
|
Corner pour le RSCA obtenu par Degreef
|
12
|
Kaba bouge Hey d'un coup d'épaule, passement de jambes et frappe sur Coosemans ! Nouvelle alerte
|
9
|
Oooh Sory Kaba qui est dans le rectangle et se jette au sol ! C'était une simulation, mais il se relève rapidement...
|
7
|
Bonne phase offensive avec Ikwuemesi qui ne parvient pas à trouver un bon ballon, décale Schrijvers dont la frappe passe à côté
|
4
|
Anderlecht reprend un peu le contrôle du jeu
|
1
|
C'est à peine parti et OHL se procure déjà une énorme occasion !! Centre de Oscar Gil, la défense se dégage d'urgence dans le petit rectangle !
|
1
|
OH Louvain - Anderlecht: 0-0
|
Banc: Theo Radelet - Birger Verstraete - Abdoul Karim Traoré - Youssef Maziz - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Jovan Mijatovic - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Davis Opoku
Banc: Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Yasin Özcan
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter