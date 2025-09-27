Suis Standard - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
Date: 27/09/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Photo: © photonews

Bête noire du Club de Bruges, le Standard tentera de prolonger sa série d'invincibilité face à l'un des deux ogres du championnat, ce samedi à Sclessin.

Le Standard recevra le Club de Bruges ce samedi soir dans le cadre de la neuvième journée de Pro League. Il s’agit de la première grande affiche pour Vincent Euvrard depuis son arrivée chez les Rouches.

Après un bon succès acquis la semaine dernière à Westerlo, les Liégeois tenteront de confirmer face à un adversaire qui a très souvent rencontré de nombreux problèmes à Sclessin ces dernières années.

Le Standard outsider, mais...

Invaincu lors de ses douze derniers matchs à domicile contre Bruges, le Standard n’en reste pas moins l’outsider de cette rencontre, tant l’effectif Blauw & Zwart est pétri de qualités et apparaît supérieur, sur le papier.

Mais le football nous rappelle souvent qu’il n’est pas une science exacte. La saison dernière, le Standard était la seule équipe à avoir réalisé le 6/6 face au Club de Bruges en phase classique, et nul doute que les Rouches auront à cœur de rééditer cet exploit.

Une véritable affiche de notre Jupiler Pro League, entre un Standard qui devra enflammer son stade et un Club de Bruges qui devra résister, sans Raphael Onyedika, blessé, tout en pensant à la Ligue des Champions qui arrive courant octobre. Standard - Bruges, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi programmé à 18h15.

Comparatif Standard - FC Bruges

Classement

8
3

Points

11
14

Gagner

3
4

Perdre

3
2

Buts inscrits

8
14

Buts reçus

10
10

Cartes jaunes

20
10

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

24
19
30
23/02 13:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Standard Standard
04/08 18:30 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
03/12 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Standard Standard
08/10 13:30 Standard Standard 2-1 FC Bruges FC Bruges
12/03 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Standard Standard
18/09 18:30 Standard Standard 3-0 FC Bruges FC Bruges
23/01 13:30 Standard Standard 2-2 FC Bruges FC Bruges
07/11 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Standard Standard
04/03 20:45 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
31/01 13:30 FC Bruges FC Bruges 3-1 Standard Standard
17/10 20:45 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
12/02 20:30 Standard Standard 0-0 FC Bruges FC Bruges
27/10 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
16/05 20:30 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
08/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Standard Standard
02/12 14:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
07/10 18:00 Standard Standard 3-1 FC Bruges FC Bruges
22/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
13/05 18:00 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
22/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 4-4 Standard Standard
25/02 18:00 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
08/02 21:00 FC Bruges FC Bruges 3-2 Standard Standard
31/01 20:45 Standard Standard 4-1 FC Bruges FC Bruges
27/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Standard Standard
22/01 14:30 Standard Standard 0-3 FC Bruges FC Bruges
28/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Standard Standard
23/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
20/03 16:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Standard Standard
13/12 14:30 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
30/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 7-1 Standard Standard
02/05 18:00 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
06/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
14/12 14:30 Standard Standard 1-3 FC Bruges FC Bruges
05/10 14:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
11/05 14:30 Standard Standard 0-1 FC Bruges FC Bruges
21/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 0-0 Standard Standard
02/03 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
10/11 14:30 Standard Standard 0-0 FC Bruges FC Bruges
12/05 14:30 Standard Standard 2-4 FC Bruges FC Bruges
01/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 0-2 Standard Standard
23/12 14:30 Standard Standard 1-3 FC Bruges FC Bruges
02/09 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-2 Standard Standard
01/05 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Standard Standard
12/04 20:30 Standard Standard 1-1 FC Bruges FC Bruges
04/03 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
06/11 20:30 Standard Standard 2-1 FC Bruges FC Bruges
07/05 20:30 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
25/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
06/03 18:00 Standard Standard 2-2 FC Bruges FC Bruges
31/10 15:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Standard Standard
21/02 16:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Standard Standard
19/02 19:30 Standard Standard 2-2 FC Bruges FC Bruges
09/11 19:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Standard Standard
08/11 20:30 Standard Standard 3-1 FC Bruges FC Bruges
09/05 20:00 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
14/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-4 Standard Standard
17/02 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Standard Standard
02/09 20:30 Standard Standard 2-1 FC Bruges FC Bruges
26/05 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
12/05 20:00 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
10/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 4-4 Standard Standard
27/02 19:00 Standard Standard 1-0 FC Bruges FC Bruges
26/02 15:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 2-0 FC Bruges FC Bruges
02/09 19:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 FF Standard Standard
11/04 19:00 Standard Standard 1-3 FC Bruges FC Bruges
10/04 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Standard Standard
29/10 20:40 Standard Standard 1-4 FC Bruges FC Bruges
28/10 19:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
01/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Standard Standard
05/12 20:30 Standard Standard 3-1 FC Bruges FC Bruges
15/02 20:00 FC Bruges FC Bruges 4-2 Standard Standard
13/09 20:00 Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

26/09

Dennis Ayensa est bien de retour au Standard, après avoir manqué trois rencontres en début de saison à cause d'une blessure. L'attaquant se dit satisfait du travail effectu...

D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

25/09

Le Club de Bruges brille sur la scène européenne mais se montre moins constant en Pro League. Un grand problème s'ajoute désormais : la blessure de Raphael Onyedika.

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

26/09

La blessure de Raphael Onyedika est un gros coup dur pour le Club de Bruges. Mercredi soir, le milieu de terrain nigérian a quitté le terrain prématurément, et un jour plus...

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

26/09

Standard - Bruges, ce sera la première grande affiche de Vincent Euvrard sur le banc des Rouches. Une rencontre qui sera assez spéciale le concernant.

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
