Date: 27/09/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9

LIVE : Le Standard réduit à 10 contre Bruges !

Bête noire du Club de Bruges, le Standard tentera de prolonger sa série d'invincibilité face à l'un des deux ogres du championnat, ce samedi à Sclessin.

Temps   75' 19" 
Loïc Woos depuis Sclessin
73
 remplacé Thomas Henry
remplaçant Timothée NKada
73
 remplacé Daan Dierckx
remplaçant Ibe Hautekiet
71
 Saïd rentre sur son pied droit et enroule, à côté
70
 Frappe de Forbs, belle parade d'Epolo, qui capte
69
 remplacé Cisse Sandra
remplaçant Ludovit Reis
68
 remplacé Nicolò Tresoldi
remplaçant Romeo Vermant
66
 remplacé Dennis Ayensa
remplaçant Henry Lawrence
63
 ROUGE POUR FOSSEY !
L'Américain veut reprendre un centre, lève trop son pied et percute Tzolis. Il est exclu !
63
  Carte rouge pour Marlon Fossey
62
Standard - FC Bruges
61
 Le Standard pousse et Sclessin est en feu
58
 Centre dangereux de Mohr que Dierckx ne peut pas reprendre à cause d'une petite poussée, puis frappe de Saïd contrée
57
 Joli dribble de Saïd qui fait tomber Seys, mais frappe au-dessus
56
  Carte jaune pour Joaquin Seys
Seys arrête fautivement le contre de Saïd et est averti
56
 Epolo !
Solide pour sortir la reprise de Stankovic sur le second corner
55
 Corner de Bruges bien donné au premier poteau, la reprise contrée de Tresoldi en donne un autre
54
 Au Standard, le duo Karamoko - Dierckx est très bon pour écarter le danger
53
 Bonne balle en profondeur pour Abid, qui manque sa remise pour Ayensa
50
 Abid donne à Ayensa, frappe sur Jackers
49
 Deux petites occasions brugeoises qui ne sont pas cadrées
46
 C'est reparti entre le Standard et Bruges
45+20
 C'est la pause à Sclessin, 1-1


Arbitre 		Mi-temps


45+1
 Quel raté de Thomas Henry
Superbe dernière occasion pour les Rouches avec Saïd qui décale Henry, qui peut glisser à Ayensa ou frapper. Il fait un entre-deux et met le ballon à côté
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
 Coup-franc excentré pour le Standard gagné par Fossey
39
  Carte jaune pour Tobias Mohr
39
 Tacle par l'arrière de Tzolis sur Fossey, l'arbitre montre le ballon, et c'est... Mohr qui prend la jaune pour contestation, Sclessin est furieux
36
 Et le second est très dangereux aussi !
Repoussé par la défense, frappe en un temps de Mohr depuis l'extérieur de la surface, et quelle parade de Jackers
35
 Le Standard multiplie les corners, le premier aboutit à une déviation d'Ayensa et à une tentative de retournée de Saïd, qui en donne un autre
32
 Rafiki Saïd tente de reproduire son but, mais Jackers capte facilement
32
Standard - FC Bruges
28
 Infiltration de Forbs, frappe contrée de Tresoldi, Epolo s'en empare
25
 Centre de Tzolis, capté par Epolo
23
  Carte jaune pour Casper Nielsen
Première jaune de la partie pour Nielsen pour une faute sur Tzolis à 25 mètres du but
22
 Possession brugeoise dans le camp du Standard désormais
17
 Cafouillage dans le rectangle de Bruges, Saïd reprend mais c'est très au-dessus
16
 Le Standard va chercher Bruges très haut et gagne un corner
15
 L'intensité est un peu retombée après un début de rencontre très animé
10

But 		But de Christos Tzolis (Carlos Forbs)
10
 GOOOOOOOAL POUR LE CLUB DE BRUGES !
Bruges égalise dans la foulée ! Forbs est trouvé sur la droite et centre, Tzolis reprend de la tête et égalise !
9
 GOOOOOAL POUR LE STANDARD
Le Standard ouvre le score ! Festival de Rafiki Saïd sur la gauche, qui enroule et trompe Jackers ! 1-0 !
8

But 		But de Rafiki Said
7
 Premier corner pour le Standard
Ouverture pour Ayensa sur la gauche, centre de l'extérieur, Henry ne le touche pas, Abid le récupère et glisse à Fossey, qui gagne le corner
6
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
6
 Hors-jeu confirmé, 0-0
6
 Le VAR vérifie...
5
 But pour FC Bruges? Le VAR analyse la phase.
4
 BUT ANNULE POUR BRUGES
La première véritable occasion ! Coup-franc pour les Blauw & Zwart après une faute de Henry sur Stankovic, Tzolis donne un bon ballon brossé vers Mechele qui redresse, Epolo intervient à son premier poteau difficilement, Ilaimaharitra dégage mal, le ballon revient vers Vanaken qui contrôle, frappe, touche la latte et marque un superbe but, annulé pour hors-jeu
2
 Bruges cherche Forbs sur le côté droit, il ne passe pas Mohr
1
 C'est parti pour Standard - Bruges avec un premier ballon de Jackers et six brugeois montés, le Standard a bien dégagé l'action via Karamoko et Mohr
1
 Standard - FC Bruges: 0-0
18:13
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse dans une chaude ambiance !


Standard (Standard - FC Bruges)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Daan Dierckx - Ibrahim Karamoko - Tobias Mohr - Adnane Abid - Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen - Rafiki Said - Thomas Henry - Dennis Ayensa
Banc: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Timothée NKada

FC Bruges (Standard - FC Bruges)
FC Bruges: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Bjorn Meijer - Aleksandar Stankovic - Hans Vanaken - Cisse Sandra - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Banc: Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Shandre Campbell
présentation (du match)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)
Photo: © photonews

Bête noire du Club de Bruges, le Standard tentera de prolonger sa série d'invincibilité face à l'un des deux ogres du championnat, ce samedi à Sclessin.

Le Standard recevra le Club de Bruges ce samedi soir dans le cadre de la neuvième journée de Pro League. Il s’agit de la première grande affiche pour Vincent Euvrard depuis son arrivée chez les Rouches.

Après un bon succès acquis la semaine dernière à Westerlo, les Liégeois tenteront de confirmer face à un adversaire qui a très souvent rencontré de nombreux problèmes à Sclessin ces dernières années.

Le Standard outsider, mais...

Invaincu lors de ses douze derniers matchs à domicile contre Bruges, le Standard n’en reste pas moins l’outsider de cette rencontre, tant l’effectif Blauw & Zwart est pétri de qualités et apparaît supérieur, sur le papier.

Mais le football nous rappelle souvent qu’il n’est pas une science exacte. La saison dernière, le Standard était la seule équipe à avoir réalisé le 6/6 face au Club de Bruges en phase classique, et nul doute que les Rouches auront à cœur de rééditer cet exploit.

Une véritable affiche de notre Jupiler Pro League, entre un Standard qui devra enflammer son stade et un Club de Bruges qui devra résister, sans Raphael Onyedika, blessé, tout en pensant à la Ligue des Champions qui arrive courant octobre. Standard - Bruges, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi programmé à 18h15.

