LIVE : Le Standard réduit à 10 contre Bruges !

Loïc Woos depuis Sclessin
73
Thomas Henry
Timothée NKada
73
Daan Dierckx
Ibe Hautekiet
71
Saïd rentre sur son pied droit et enroule, à côté
70
Frappe de Forbs, belle parade d'Epolo, qui capte
69
Cisse Sandra
Ludovit Reis
68
Nicolò Tresoldi
Romeo Vermant
66
Dennis Ayensa
Henry Lawrence
63
ROUGE POUR FOSSEY !
L'Américain veut reprendre un centre, lève trop son pied et percute Tzolis. Il est exclu !
63
Carte rouge pour Marlon Fossey
62
|
61
Le Standard pousse et Sclessin est en feu
58
Centre dangereux de Mohr que Dierckx ne peut pas reprendre à cause d'une petite poussée, puis frappe de Saïd contrée
57
Joli dribble de Saïd qui fait tomber Seys, mais frappe au-dessus
56
Carte jaune pour Joaquin Seys
Seys arrête fautivement le contre de Saïd et est averti
56
Epolo !
Solide pour sortir la reprise de Stankovic sur le second corner
55
Corner de Bruges bien donné au premier poteau, la reprise contrée de Tresoldi en donne un autre
54
Au Standard, le duo Karamoko - Dierckx est très bon pour écarter le danger
53
Bonne balle en profondeur pour Abid, qui manque sa remise pour Ayensa
50
Abid donne à Ayensa, frappe sur Jackers
49
Deux petites occasions brugeoises qui ne sont pas cadrées
46
C'est reparti entre le Standard et Bruges
45+20
C'est la pause à Sclessin, 1-1
Mi-temps
45+1
Quel raté de Thomas Henry
Superbe dernière occasion pour les Rouches avec Saïd qui décale Henry, qui peut glisser à Ayensa ou frapper. Il fait un entre-deux et met le ballon à côté
45
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
Coup-franc excentré pour le Standard gagné par Fossey
39
Carte jaune pour Tobias Mohr
39
Tacle par l'arrière de Tzolis sur Fossey, l'arbitre montre le ballon, et c'est... Mohr qui prend la jaune pour contestation, Sclessin est furieux
36
Et le second est très dangereux aussi !
Repoussé par la défense, frappe en un temps de Mohr depuis l'extérieur de la surface, et quelle parade de Jackers
35
Le Standard multiplie les corners, le premier aboutit à une déviation d'Ayensa et à une tentative de retournée de Saïd, qui en donne un autre
32
Rafiki Saïd tente de reproduire son but, mais Jackers capte facilement
32
28
Infiltration de Forbs, frappe contrée de Tresoldi, Epolo s'en empare
25
Centre de Tzolis, capté par Epolo
23
Carte jaune pour Casper Nielsen
Première jaune de la partie pour Nielsen pour une faute sur Tzolis à 25 mètres du but
22
Possession brugeoise dans le camp du Standard désormais
17
Cafouillage dans le rectangle de Bruges, Saïd reprend mais c'est très au-dessus
16
Le Standard va chercher Bruges très haut et gagne un corner
15
L'intensité est un peu retombée après un début de rencontre très animé
10
But de Christos Tzolis (Carlos Forbs)
10
GOOOOOOOAL POUR LE CLUB DE BRUGES !
Bruges égalise dans la foulée ! Forbs est trouvé sur la droite et centre, Tzolis reprend de la tête et égalise !
9
GOOOOOAL POUR LE STANDARD
Le Standard ouvre le score ! Festival de Rafiki Saïd sur la gauche, qui enroule et trompe Jackers ! 1-0 !
|
|
But de Rafiki Said
|
|
Ouverture pour Ayensa sur la gauche, centre de l'extérieur, Henry ne le touche pas, Abid le récupère et glisse à Fossey, qui gagne le corner
|
|
Le VAR a pris sa décision, pas de but
6
Hors-jeu confirmé, 0-0
6
Le VAR vérifie...
|
5
But pour FC Bruges? Le VAR analyse la phase.
4
BUT ANNULE POUR BRUGES
La première véritable occasion ! Coup-franc pour les Blauw & Zwart après une faute de Henry sur Stankovic, Tzolis donne un bon ballon brossé vers Mechele qui redresse, Epolo intervient à son premier poteau difficilement, Ilaimaharitra dégage mal, le ballon revient vers Vanaken qui contrôle, frappe, touche la latte et marque un superbe but, annulé pour hors-jeu
2
Bruges cherche Forbs sur le côté droit, il ne passe pas Mohr
1
C'est parti pour Standard - Bruges avec un premier ballon de Jackers et six brugeois montés, le Standard a bien dégagé l'action via Karamoko et Mohr
1
Standard - FC Bruges: 0-0
18:13
Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse dans une chaude ambiance !
Standard:
Matthieu Epolo
- Marlon Fossey
- Daan Dierckx
- Ibrahim Karamoko
- Tobias Mohr
- Adnane Abid
- Marco Ilaimaharitra
- Casper Nielsen
- Rafiki Said
- Thomas Henry
- Dennis Ayensa
Banc:
Hakim Sahabo
- Nayel Mehssatou
- Leandre Kuavita
- Henry Lawrence
- Lucas Pirard
- Alexandro Calut
- Josué Homawoo
- Ibe Hautekiet
- Timothée NKada
FC Bruges:
Nordin Jackers
- Joaquin Seys
- Brandon Mechele
- Joel Ordonez
- Bjorn Meijer
- Aleksandar Stankovic
- Hans Vanaken
- Cisse Sandra
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Christos Tzolis
Banc:
Ludovit Reis
- Hugo Vetlesen
- Tristan Van Den Heuvel
- Romeo Vermant
- Gustaf Nilsson
- Vince Osuji
- Hugo Siquet
- Jorne Spileers
- Lynnt Audoor
- Kyriani Sabbe
- Shandre Campbell
