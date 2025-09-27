Date: 27/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9

L'Union Saint-Gilloise accueille Westerlo ce soir. Même si le match de Ligue des Champions contre Newcastle approche déjà à grands pas, le groupe est déterminé à ne pas baisser la garde.

Temps   34' 3" 
Scott Crabbé depuis Le Parc Duden
31
 Centre-tir de Niang
L'Union récupère de plus en plus haut mais manque encore de finesse dans le dernier geste, le ballon de Niang passe devant tout le monde
29
 Khalaili percute
Rommens est sec dans le duel, le centre parvient tout de même à David, mais la défense de Westerlo veille
24
 L'Union attend encore sa première occasion
Beaucoup d'appels sur les flancs mais encore peu de combinaisons aux abords du rectangle
22
 Coup franc pour Westerlo
Sykes fait le ménage dans le rectangle
19
 Centre de Niang
Dans les mains de Jungdal
18
 Frappe de Sakamoto
Laissé trop seul dans l'axe, il s'avance et arme à l'entrée du rectangle, trop mou pour inquiéter Scherpen
17
 Westerlo bien dans sa partie
Malgré le pressing adverse, les sorties de balle sont très soignées
14
 Promise David prend la profondeur
Il est contré, corner pour l'Union
13
 Scherpen intervient
Ferri avait encore magnifiquement joué son rôle de pivot, Scherpen sort devant Alcocer
10
 Double occasion pour Westerlo
Premier frisson dans cette partie. Reynolds fait sauter pour Ferri dans le rectangle, la reprise dans un angle fermé de l'Espagnol est détournée par Scherpen. Sur le second ballon, la reprise de Sakamoto oblige Sykes à se dégager sur la ligne !
9
 Pas mal d'appels en pointe côté saint-gillois
Avec Rommens et Reynolds, Westerlo a la vitesse pour répondre sur les flancs
5
 David en déviation
Schoofs s'était infiltré dans le rectangle mais Jungdal intervient
2
 Contre unioniste
David part en profondeur, la défense est là pour contrer son envoi
2
 Bloc de Niang
Ferri s'avancait dangereusement, Niang est là pour écarter le danger
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Westerlo: 0-0
20:41
 Les deux équipes montent sur le terrain
Le Parc Duden est bien rempli et se fait entendre
20:23
 Le retour de Mathias Fixelles au Parc Duden
Le milieu de terrain a joué cinq ans à l'Union, contribuant au retour du club en première division, il est aujourd'hui sur le banc
20:13
 Une première pour Schoofs
Buteur décisif à Genk le weekend passé, il débute pour la première fois sur ses nouvelles couleurs. En ce qui concerne Louis Patris, il faudra encore attendre
20:10
 Anouar Ait El Hadj et Kevin Rodriguez absents
Le meneur de jeu et l'attaquant de l'Union n'est pas sur la feuille de matchs, tous deux victimes d'une légère surcharge musculaire. Raul Florucz et Rob Schoofs sont donc titularisés. En défense, Fedde Leysen est préservé, c'est Ross Sykes qui débute.
Union SG (Union SG - Westerlo)
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Ousseynou Niang - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Promise David - Raul Florucz
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen

Westerlo (Union SG - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Tuur Rommens - Seiji Kimura - Emin Bayram - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Josimar Alcocer - Isa Sakamoto - Allahyar Sayyadmanesh - Nacho Ferri
Banc: Amando Lapage - Eliot Bujupi - Antoñito Cordero - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus
19:34
 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Saint-Gillois et Campinois

Union SG Union SG
  Joueur
37 Scherpen Kjell  
26 Sykes Ross  
16 Burgess Christian  
5 Mac Allister Kevin  
22 Niang Ousseynou  
4 Rasmussen Mathias  
8 Zorgane Adem  
25 Khalaili Anan  
17 Schoofs Rob  
12 David Promise  
30 Florucz Raul  
  Banc
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
6 Van de Perre Kamiel  
11 Smith Guilherme  
14 Pavlic Ivan  
18 Kavlashvili Giorgi  
19 François Guillaume  
20 Giger Marc  
23 Boufal Sofiane  
27 Patris Louis  
48 Leysen Fedde  

Westerlo Westerlo
  Joueur
99 Jungdal Andreas  
25 Rommens Tuur  
5 Kimura Seiji  
40 Bayram Emin  
22 Reynolds Bryan  
46 Piedfort Arthur  
34 Haspolat Dogucan  
77 Alcocer Josimar  
13 Sakamoto Isa  
7 Sayyadmanesh Allahyar  
90 Nacho Ferri  
  Banc
4 Lapage Amando  
9 Bujupi Eliot  
10 Cordero Antoñito  
14 Vaesen Kyan  
18 Yow Griffin  
19 Fixelles Mathias  
23 Mbamba-Muanda Lucas  
23 Mbamba Lucas  
30 Vanlangendonck Koen  
39 Van Den Keybus Thomas  

L'Union Saint-Gilloise accueille Westerlo ce soir. Les Bruxellois ont regardé avec attention le match de leur adversaire du jour à Bruges mercredi.

En l'espace de 72 heures, Westerlo va enchaîner deux déplacements chez les deux meilleures équipes belges de ces dernières saisons. Et les Campinois ont livré une prestation remarquée pour leur premier choc : 5-5 au Club de Bruges, avec une égalisation dans le temps additionnel en prime.

De quoi remonter le moral des troupes après la défaite 0-2 contre le Standard. Cela faisait plusieurs semaines qu'Issame Charaï regrettait que l'efficacité ne soit pas à la hauteur du jeu proposé. Il semble avoir été entendu.

Westerlo rarement dans la demi-mesure

L'Union est prévenue : Westerlo a montré au Jan Breydelstadion que dans un bon jour, il pouvait faire mal à n'importe qui en Belgique. Loin du Kuipje, l'équipe a pris le dessus sur l'entrejeu brugeois et a ajouté à cela une présence décomplexée dans le rectangle des Blauw en Zwart.

À ce titre, Nacho Ferri est apparu à son avantage. Recruté pour pallier le départ de Matija Frigan, le grand Espagnol en est à trois buts et deux assists depuis le début de la saison, sa robustesse devrait valoir de beaux duels à la défense unioniste ce soir.

Mis à part Mohammed Fuseini, out pour au moins deux mois suite à son opération à la cheville, les Saint-Gillois peuvent compter sur un groupe au complet, même si Anouar Ait El Hadj et Kevin Rodriguez ont eu droit à un programme un peu plus allégé cette semaine.

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

11:00

Nacho Ferri a réalisé un excellent début de saison avec Westerlo, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives en 8 rencontres. L'attaquant espagnol confie qu'il consi...

