Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

L'Union Saint-Gilloise accueille Westerlo ce soir. Les Bruxellois ont regardé avec attention le match de leur adversaire du jour à Bruges mercredi.

En l'espace de 72 heures, Westerlo va enchaîner deux déplacements chez les deux meilleures équipes belges de ces dernières saisons. Et les Campinois ont livré une prestation remarquée pour leur premier choc : 5-5 au Club de Bruges, avec une égalisation dans le temps additionnel en prime.

De quoi remonter le moral des troupes après la défaite 0-2 contre le Standard. Cela faisait plusieurs semaines qu'Issame Charaï regrettait que l'efficacité ne soit pas à la hauteur du jeu proposé. Il semble avoir été entendu.

Westerlo rarement dans la demi-mesure

L'Union est prévenue : Westerlo a montré au Jan Breydelstadion que dans un bon jour, il pouvait faire mal à n'importe qui en Belgique. Loin du Kuipje, l'équipe a pris le dessus sur l'entrejeu brugeois et a ajouté à cela une présence décomplexée dans le rectangle des Blauw en Zwart.

À ce titre, Nacho Ferri est apparu à son avantage. Recruté pour pallier le départ de Matija Frigan, le grand Espagnol en est à trois buts et deux assists depuis le début de la saison, sa robustesse devrait valoir de beaux duels à la défense unioniste ce soir.

Mis à part Mohammed Fuseini, out pour au moins deux mois suite à son opération à la cheville, les Saint-Gillois peuvent compter sur un groupe au complet, même si Anouar Ait El Hadj et Kevin Rodriguez ont eu droit à un programme un peu plus allégé cette semaine.