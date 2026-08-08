Date: 08/08/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 1
Stade: Het Kuipje
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)
Fabien Chaliaud
| Commentaire
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)
Photo: © photonews

Prise à froid par un but de Norman Bassette, l'Union Saint-Gilloise a réagi avec la manière : en égalisant en première période et en plantant quatre roses dans le jardin campinois en seconde. Les Bruxellois ont largement réussi leur entrée en matière.

L'Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique, vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe de Belgique, entamait son nouveau chapitre en championnat avec un déplacement à Westerlo qui avait tout du match piège. Si les Campinois ont bien vendu cet été, ils ont aussi recruté malin et sont toujours animés de belles idées footballistiques grâce à leur entraîneur Issame Charaï. 

Celui-ci alignait son onze de départ en 5-2-3 avec le nouveau piston danois Lasse Flø à droite, un entrejeu new look avec les recrues Ibrahim Fofana et Cisse Sandra, tandis que Norman Bassette était aligné en pointe.

David Hubert, de son côté, maintenait sa confiance à Vic Chambaere entre les perches, optait pour un milieu Rob Schoofs-Besfort Zeneli et Kamiel Van de Perre, alors que Promise David était aligné en pointe avec Raul Florucz.

Bassette réussit son retour

Comme face à Bodø/Glimt, l'Union encaissait la première. Peu avant le quart d'heure de jeu, Norman Bassette, bien servi par Sakamoto, ne laissait aucune chance à Chambaere (1-0, 13e). Un retour en Belgique en fanfare pour celui qui a été sélectionné à une reprise avec les Diables rouges.

Peu inspirés et sonnés par ce but, les Bruxellois attendent la 28e minute pour recoller au score. Besfort Zeneli se joue du marquage campinois pour lancer Promise David en profondeur. Le Mondialiste avec le Canada n'allait pas trembler au moment de crucifier Jungdal pour l'égalisation (1-1, 28e).

David sauve les apparences en première mi-temps

L'attaquant canadien n'était pas loin du doublé avec une frappe puissante qui faisait à nouveau trembler les filets. Mais malheureusement pour l'Union, Promise David était signalé en position de hors-jeu et le but annulé.

Ce ne sera que partie remise pour les "Apaches" qui vont dérouler en deuxième mi-temps, alors que Westerlo s'effondrait totalement petit à petit. Ils vont d'abord prendre l'avantage grâce à Raul Florucz. Après une transition offensive et une belle ouverture de David, Florucz fixe son adversaire et tente une frappe qui est déviée et lobe Jungdal (1-2, 57e)

Mofokeng, le changement payant

Groggy, Westerlo concédait un troisième but sept minutes plus tard. Rob Schoofs voyait l'appel de Mofokeng dans le rectangle. Le Sud-Africain, arrivé cet été et entré à la 60e à la place de Promise David, concluait ensuite parfaitement l'offrande de Schoofs pour faire le break (1-3, 64e).

L'Union se créait deux nouvelles belles possibilités via Fuseini et Schoofs avant de voir son capitaine Kevin MacAllister intervenir in extremis devant Jochem qui était parti en face à face contre Jochem. 

L'Union mettait fin au suspense à la 81e sur une transition offensive. Servi sur son côté gauche, Guilherme Smith fixait ensuite son défenseur avant d'enrouler le cuir dans la lucarne de Jungdal (1-4, 81e).

Premier but en Belgique pour Olaru

Très efficaces, les vainqueurs de la Supercoupe voyaient, après Mofokeng, une deuxième de leurs nouvelles recrues de l'été ouvrir son compteur dans la compétition belge. Après un centre de Louis Patris, le deuxième ballon arrivait sur Darius Olaru qui tentait une reprise de volée directe à l'entrée du rectangle. Jungdal était battu pour la cinquième fois de la soirée (1-5, 84e). C'était le dernier but du match.

C'est surtout lors de cette deuxième mi-temps que le visage de l'Union aura été séduisant après un premier acte en demi-teinte. Avec la manière, l'Union remporte son premier match de la saison et prend la tête du championnat à la différence de buts ! 

Les compositions

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Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.1 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/14 (21.4%)
Plus de stats
Ndembi Michée 90' 5.8 -
  • Précision des passes: 63/72 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Kimura Seiji 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 73/80 (91.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lapage Amando 68' 5.4 -
  • Précision des passes: 44/58 (75.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Flo Lasse 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 40/51 (78.4%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sakamoto Isa A 90' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sandra Cisse   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 40/47 (85.1%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Saito Shunsuke 80' 5.7 -
  • Précision des passes: 34/43 (79.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Ourega Dylan 68' 6.0 -
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bassette Norman 68' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Fofana Ibrahim 90' -
Banc
Amegnaglo David 23' -
Lathouwers Bill 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Laalaoui Reda 22' 5.9 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Borys Karol 10' 5.6 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Mbamba-Muanda Lucas 22' 5.3 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
Plus de stats
Van Den Keybus Thomas 0'  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 6.1 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 8/19 (42.1%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 47/56 (83.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 49/56 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Leysen Fedde 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 46/56 (82.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 26/38 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Schoofs Rob A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 37/48 (77.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 83' 6.4 -
  • Précision des passes: 36/44 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Zeneli Besfort A 68' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 68' 6.2 -
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
David PromiseA 60' 8.3 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Florucz Raul  60' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Fuseini Mohammed A 30' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Biondic Mateo 0'  
Smith Guilherme 22' 7.2 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Olaru Darius 22' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 30' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Havenaar Nikki 0'  
Kricfalusi Ondrej 7' 6.3  
Plus de stats
Koffi Hervé 0'  
Revivre Westerlo - Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 13:30 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 16:00 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
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