Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Prise à froid par un but de Norman Bassette, l'Union Saint-Gilloise a réagi avec la manière : en égalisant en première période et en plantant quatre roses dans le jardin campinois en seconde. Les Bruxellois ont largement réussi leur entrée en matière.

L'Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique, vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe de Belgique, entamait son nouveau chapitre en championnat avec un déplacement à Westerlo qui avait tout du match piège. Si les Campinois ont bien vendu cet été, ils ont aussi recruté malin et sont toujours animés de belles idées footballistiques grâce à leur entraîneur Issame Charaï.

Celui-ci alignait son onze de départ en 5-2-3 avec le nouveau piston danois Lasse Flø à droite, un entrejeu new look avec les recrues Ibrahim Fofana et Cisse Sandra, tandis que Norman Bassette était aligné en pointe.

David Hubert, de son côté, maintenait sa confiance à Vic Chambaere entre les perches, optait pour un milieu Rob Schoofs-Besfort Zeneli et Kamiel Van de Perre, alors que Promise David était aligné en pointe avec Raul Florucz.

Bassette réussit son retour

Comme face à Bodø/Glimt, l'Union encaissait la première. Peu avant le quart d'heure de jeu, Norman Bassette, bien servi par Sakamoto, ne laissait aucune chance à Chambaere (1-0, 13e). Un retour en Belgique en fanfare pour celui qui a été sélectionné à une reprise avec les Diables rouges.

Peu inspirés et sonnés par ce but, les Bruxellois attendent la 28e minute pour recoller au score. Besfort Zeneli se joue du marquage campinois pour lancer Promise David en profondeur. Le Mondialiste avec le Canada n'allait pas trembler au moment de crucifier Jungdal pour l'égalisation (1-1, 28e).





David sauve les apparences en première mi-temps

L'attaquant canadien n'était pas loin du doublé avec une frappe puissante qui faisait à nouveau trembler les filets. Mais malheureusement pour l'Union, Promise David était signalé en position de hors-jeu et le but annulé.

Ce ne sera que partie remise pour les "Apaches" qui vont dérouler en deuxième mi-temps, alors que Westerlo s'effondrait totalement petit à petit. Ils vont d'abord prendre l'avantage grâce à Raul Florucz. Après une transition offensive et une belle ouverture de David, Florucz fixe son adversaire et tente une frappe qui est déviée et lobe Jungdal (1-2, 57e).

Mofokeng, le changement payant

Groggy, Westerlo concédait un troisième but sept minutes plus tard. Rob Schoofs voyait l'appel de Mofokeng dans le rectangle. Le Sud-Africain, arrivé cet été et entré à la 60e à la place de Promise David, concluait ensuite parfaitement l'offrande de Schoofs pour faire le break (1-3, 64e).

L'Union se créait deux nouvelles belles possibilités via Fuseini et Schoofs avant de voir son capitaine Kevin MacAllister intervenir in extremis devant Jochem qui était parti en face à face contre Jochem.

L'Union mettait fin au suspense à la 81e sur une transition offensive. Servi sur son côté gauche, Guilherme Smith fixait ensuite son défenseur avant d'enrouler le cuir dans la lucarne de Jungdal (1-4, 81e).

Premier but en Belgique pour Olaru

Très efficaces, les vainqueurs de la Supercoupe voyaient, après Mofokeng, une deuxième de leurs nouvelles recrues de l'été ouvrir son compteur dans la compétition belge. Après un centre de Louis Patris, le deuxième ballon arrivait sur Darius Olaru qui tentait une reprise de volée directe à l'entrée du rectangle. Jungdal était battu pour la cinquième fois de la soirée (1-5, 84e). C'était le dernier but du match.

C'est surtout lors de cette deuxième mi-temps que le visage de l'Union aura été séduisant après un premier acte en demi-teinte. Avec la manière, l'Union remporte son premier match de la saison et prend la tête du championnat à la différence de buts !