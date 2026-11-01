Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues

Le Sporting Charleroi reçoit la RAAL ce soir, et veut absolument rebondir après sa défaite surprise à l'Antwerp. Cela devra se faire sans public.

Le Sporting Charleroi n'a pas le choix : après avoir pris une claque sur la pelouse de l'Antwerp (3-0), il faut désormais rebondir face à La Louvière, 15e au classement. Les Zèbres sont toujours à une belle 4e place au classement, mais Anderlecht se rapproche.

Malheureusement pour les Zèbres, il faudra faire sans un élément important ce dimanche : le public du Mambourg. La rencontre se disputera en effet à huis clos, malgré une tentative de dernière minute d'un sponsor du Sporting pour faire annuler la décision de justice.

La RAAL, de son côté, reste sur une victoire contre Zulte Waregem et espère donc pouvoir surprendre les Zèbres dans ce contexte très particulier.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné / Van Den Kerkhof - Ousou - Keita - Rowe / Khalifi - Boukamir / Pflücke - Romsaas - Mbemba / Scheidler





RAAL : Peano / Lutonda - Lamego - Okou - Faye - Gillot / Coulibaly - Wade - Courcoul / Gruber - Isah