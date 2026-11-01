Suis Charleroi - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 19:15.
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Date: 01/11/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10
Stade: Stade du Pays de Charleroi
Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues
Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues
Photo: © photonews

Le Sporting Charleroi reçoit la RAAL ce soir, et veut absolument rebondir après sa défaite surprise à l'Antwerp. Cela devra se faire sans public.

Le Sporting Charleroi n'a pas le choix : après avoir pris une claque sur la pelouse de l'Antwerp (3-0), il faut désormais rebondir face à La Louvière, 15e au classement. Les Zèbres sont toujours à une belle 4e place au classement, mais Anderlecht se rapproche.

Malheureusement pour les Zèbres, il faudra faire sans un élément important ce dimanche : le public du Mambourg. La rencontre se disputera en effet à huis clos, malgré une tentative de dernière minute d'un sponsor du Sporting pour faire annuler la décision de justice.

La RAAL, de son côté, reste sur une victoire contre Zulte Waregem et espère donc pouvoir surprendre les Zèbres dans ce contexte très particulier.

Les compositions probables : 

Charleroi :  Koné / Van Den Kerkhof - Ousou - Keita - Rowe / Khalifi - Boukamir / Pflücke - Romsaas - Mbemba / Scheidler 

RAAL :  Peano / Lutonda - Lamego - Okou - Faye - Gillot / Coulibaly - Wade - Courcoul / Gruber - Isah

Prono Charleroi - RAAL La Louvière

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne
89.11% 10.08% 0.81%
Les plus populaires
2-0
(78x)		 3-1
(48x)		 2-1
(48x)

Comparatif Charleroi - RAAL La Louvière

Classement

4
15

Points

21
7

Gagner

7
2

Perdre

2
6

Buts inscrits

16
11

Buts reçus

10
18

Cartes jaunes

12
21

Cartes rouges

0
3

face-à-face remportés

3
8
3
29/11 20:45 Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
10/08 13:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
30/04 15:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 Charleroi Charleroi
28/04 19:30 Charleroi Charleroi 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
03/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
02/12 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 Charleroi Charleroi
15/01 18:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Charleroi Charleroi
14/01 19:30 Charleroi Charleroi 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
08/08 15:00 Charleroi Charleroi 2-5 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
07/08 14:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Charleroi Charleroi
07/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
30/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Charleroi Charleroi
10/05 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 0-0 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 18:30 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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