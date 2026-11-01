Date: 01/11/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10
Stade: Stade du Pays de Charleroi
Dommage que le stade ait été vide : festival de buts entre Charleroi et la RAAL !
Florent Malice
Florent Malice depuis le Mambourg
| Commentaire
Dommage que le stade ait été vide : festival de buts entre Charleroi et la RAAL !
Photo: © Photonews

On ne s'attendait certainement pas à s'amuser autant au Mambourg ce dimanche, dans ce derby hennuyer à huis clos. Charleroi a d'abord mené de quatre buts, laissant la RAAL groggy, avant de reculer et d'encaisser deux buts. Les Zèbres auront même fini le match à 10 !

Le hasard - et la bêtise de certains au Tondreau - aura voulu que ce soit suite aux événements ayant eu lieu lors d'un derby hennuyer, face au RAEC Mons, que le Mambourg ait été privé de ce deuxième derby en quelques semaines, cette fois face à la RAAL. Et c'est donc dans un stade vide que le Sporting Charleroi s'est baladé contre La Louvière.

Vide, mais pas forcément silencieux, car depuis les abords du stade, une poignée d'ultras carolos aura tout de même mis un peu d'ambiance. Et les tribunes vides n'ont pas déstabilisé des Zèbres très à l'aise, rapidement devant sur un superbe centre de Scheidler pour la tête de Jakob Romsaas (6e, 1-0). 

La RAAL craque au retour des vestiaires  

Le Norvégien est très en jambes, rendant presque la politesse à Scheidler d'une belle déviation (10e). La RAAL peine à enchaîner les passes, n'alerte Koné que d'un coup-franc axial un peu mou de Courcoul (15e). Charleroi se balade : Aurélien Scheidler passe proche du 2-0 à deux reprises (22e, 26e), et finit par pouvoir l'inscrire sur penalty après une faute de Courcoul (31e, 2-0).

Mbemba Freddy
© Photonews

Les Loups n'arrivent à rien, le pauvre Isah étant le seul à se déméner devant, repris par Ousou qui reste très concentré (37e). Romsaas ouvre un peu trop son pied sur un nouveau bon travail côté gauche de Scheidler (42e), mais à la pause, cela paraît clair : Charleroi a ce match fermement en main.

Et ceux qui espéraient que la RAAL réagisse au retour des vestiaires en seront vite pour leurs frais. Dès le premier coup-franc obtenu par les Zèbres, Wagane Faye, même pas mis sous pression, pousse le ballon dans ses propres filets (46e, 3-0). C'est de mal en pis pour les Louviérois quand Pflücke, trouvé dans le rectangle, crochète et sert parfaitement Freddy Mbemba (48e, 4-0).

La seule ombre au tableau dans une soirée parfaite aura cependant été la sortie, juste entre le troisième et le quatrième but, de Jakob Romsaas, l'un des hommes du match. La RAAL, elle, tente de sauver l'honneur mais la frappe de Gillot passe au-dessus (56e). 

Charleroi s'endort un peu mais ne craque pas 

Le rythme du match baisse un peu, mais Colassin passe tout de même près de faire 5-0 sur un bon service de Mbemba. Charleroi se permet de laisser jouer son adversaire, et les changements d'Edward Still amènent de l'impact : Nawata perd un ballon dangereux, Leandro Rousseau trompe un Koné pas innocent (77e, 4-1). Et presque sur l'engagement, Faye lance Mustapha Isah, qui finit parfaitement pour complètement relancer les Loups (4-2, 78e).

L'ambiance change : on sent que la RAAL croit à l'exploit. Mais les efforts répétés des Louviérois sont imprécis : une passe manquée de Tajaouart permet à Antoine Colassin d'être lancé face à Peano et de faire un cinquième but plus nécessaire qu'il aurait dû l'être (5-2, 83e). Reste que Mario Kohnen aura des choses à recadrer, notamment à Cheick Keita, qui prend un deuxième carton jaune idiot en toute fin de match (89e). Pas de quoi gâcher la fête : le Sporting Charleroi a joliment fait le job.

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 5.91 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/17 (23.5%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin   90' 6.28 -
  • Précision des passes: 39/50 (78%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 6.54 -
  • Précision des passes: 55/60 (91.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Keita Cheick   89' 6.04 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 70/79 (88.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Rowe Triston 90' 5.68 -
  • Précision des passes: 44/60 (73.3%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
  • Ballons perdus: 30
Plus de stats
Boukamir Amine 90' 6.37 -
  • Précision des passes: 60/71 (84.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 85' 6.68 -
  • Précision des passes: 64/68 (94.1%)
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Pflücke Patrick A 62' 6.81 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 48' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mbemba FreddyA A 85' 9.25 -
  • Buts: 1
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 62' 7.24 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin 0'  
Nawata Gaku 28' 5.95 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Cisse Isaac 28' 6.13 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 42' 7.33 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Solheid Noah 0'  
Kera Mory 5' 5.78  
Plus de stats
Teugels Rafaël 0'  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.99 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril A 90' 6.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 40/44 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gourville Siad 90' 5.33 -
  • Précision des passes: 27/40 (67.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Faye Wagane A 90' 5.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 36/50 (72%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Lutonda Thierry 90' 5.4 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Courcoul Marius 45' 5.88 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Wade Mame   71' 5.7 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Coulibaly Ismaila 71' 5.42 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gillot Nolan 90' 5.82 -
  • Précision des passes: 27/35 (77.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 4/9 (44.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Isah Mustapha 90' 7.71 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Gruber Zsombor 71' 6.23 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
Plus de stats
Banc
Kovacs Matyas 0'  
Filet Elias 19' 6.1 -
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nkoa Patrick 0'  
Benaets Quentin 0'  
Boukamir Mehdi 19' 5.49 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Tajaouart Anas 19' 5.8 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rousseau Léandro 45' 7.11 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Radelet Theo 0'  
Okou Yllan 0'  
Revivre Charleroi - RAAL La Louvière

présentation (du match)

Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues

Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues

15:50

Le Sporting Charleroi reçoit la RAAL ce soir, et veut absolument rebondir après sa défaite surprise à l'Antwerp. Cela devra se faire sans public.

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 5-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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