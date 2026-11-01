Dommage que le stade ait été vide : festival de buts entre Charleroi et la RAAL !

On ne s'attendait certainement pas à s'amuser autant au Mambourg ce dimanche, dans ce derby hennuyer à huis clos. Charleroi a d'abord mené de quatre buts, laissant la RAAL groggy, avant de reculer et d'encaisser deux buts. Les Zèbres auront même fini le match à 10 !

Le hasard - et la bêtise de certains au Tondreau - aura voulu que ce soit suite aux événements ayant eu lieu lors d'un derby hennuyer, face au RAEC Mons, que le Mambourg ait été privé de ce deuxième derby en quelques semaines, cette fois face à la RAAL. Et c'est donc dans un stade vide que le Sporting Charleroi s'est baladé contre La Louvière.

Vide, mais pas forcément silencieux, car depuis les abords du stade, une poignée d'ultras carolos aura tout de même mis un peu d'ambiance. Et les tribunes vides n'ont pas déstabilisé des Zèbres très à l'aise, rapidement devant sur un superbe centre de Scheidler pour la tête de Jakob Romsaas (6e, 1-0).

La RAAL craque au retour des vestiaires

Le Norvégien est très en jambes, rendant presque la politesse à Scheidler d'une belle déviation (10e). La RAAL peine à enchaîner les passes, n'alerte Koné que d'un coup-franc axial un peu mou de Courcoul (15e). Charleroi se balade : Aurélien Scheidler passe proche du 2-0 à deux reprises (22e, 26e), et finit par pouvoir l'inscrire sur penalty après une faute de Courcoul (31e, 2-0).

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Les Loups n'arrivent à rien, le pauvre Isah étant le seul à se déméner devant, repris par Ousou qui reste très concentré (37e). Romsaas ouvre un peu trop son pied sur un nouveau bon travail côté gauche de Scheidler (42e), mais à la pause, cela paraît clair : Charleroi a ce match fermement en main.

Et ceux qui espéraient que la RAAL réagisse au retour des vestiaires en seront vite pour leurs frais. Dès le premier coup-franc obtenu par les Zèbres, Wagane Faye, même pas mis sous pression, pousse le ballon dans ses propres filets (46e, 3-0). C'est de mal en pis pour les Louviérois quand Pflücke, trouvé dans le rectangle, crochète et sert parfaitement Freddy Mbemba (48e, 4-0).





La seule ombre au tableau dans une soirée parfaite aura cependant été la sortie, juste entre le troisième et le quatrième but, de Jakob Romsaas, l'un des hommes du match. La RAAL, elle, tente de sauver l'honneur mais la frappe de Gillot passe au-dessus (56e).

Charleroi s'endort un peu mais ne craque pas

Le rythme du match baisse un peu, mais Colassin passe tout de même près de faire 5-0 sur un bon service de Mbemba. Charleroi se permet de laisser jouer son adversaire, et les changements d'Edward Still amènent de l'impact : Nawata perd un ballon dangereux, Leandro Rousseau trompe un Koné pas innocent (77e, 4-1). Et presque sur l'engagement, Faye lance Mustapha Isah, qui finit parfaitement pour complètement relancer les Loups (4-2, 78e).

L'ambiance change : on sent que la RAAL croit à l'exploit. Mais les efforts répétés des Louviérois sont imprécis : une passe manquée de Tajaouart permet à Antoine Colassin d'être lancé face à Peano et de faire un cinquième but plus nécessaire qu'il aurait dû l'être (5-2, 83e). Reste que Mario Kohnen aura des choses à recadrer, notamment à Cheick Keita, qui prend un deuxième carton jaune idiot en toute fin de match (89e). Pas de quoi gâcher la fête : le Sporting Charleroi a joliment fait le job.