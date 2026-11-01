Date: 01/11/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10
Stade: Stade du Pays de Charleroi

LIVE : Scheidler double la mise sur penalty (2-0)

Un derby hennuyer... sans public : le Sporting Charleroi reçoit La Louvière ce dimanche en clôture de la 10e journée de Jupiler Pro League.

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Classement Live
Temps   45+1' 18" 
Florent Malice
45+1
 Corner bêtement concédé par Koné sur une retournée avortée de Coulibaly
43
 On sent que la RAAL tente de réagir et elle réussit quelques séquences, mais c'est bien trop imprécis
42
 Oooh la reprise de Romsaas qui ouvre un peu trop son pied sur un bon travail de Mbemba !
41
 Les supporters carolos font partir des fumigènes de l'extérieur du stade !
37
 Très bon retour d'Ousou devant Isah, corner louviérois
37
 La RAAL met le nez à la fenêtre, mais le centre de Coulibaly ne trouve personne
34
 Aurélien Scheidler transforme le penalty !
Eeeet c'est but de Scheidler sur penalty !
33

But 		But de Aurélien Scheidler (Coup de pied de réparation)
33

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Charleroi
33
 Le VAR valide la décision de l’arbitre: penalty!
31
 Le VAR vérifie s'il y a penalty
Après vérification, l'arbitre confirme un contact entre Courcoul et Mbemba !
30
 Eeeet penalty pour la RAAL sur le corner consécutif !!
29
 Nouveau centre dangereux de Romsaas, Lamego se dégage de justesse
26
 Oooh la belle combinaison carolo plein axe avec une combinaison entre Pflücke et Romsaas, Scheidler se fraie ensuite un chemin et tire au-dessus !
23
 Bien tenté de Courcoul pour aller chercher Coulibaly mais c'est un peu trop long
22
 Nouvelle occasion pour Charleroi signée Scheidler et nouveau corner !
20
 Belle ouverture de Scheidler vers le côté droit en pivot, ça termine en corner carolo finalement
15
 Gruber tire le coup-franc directement dans les bras de Koné
14
 Isah tente de se frayer un chemin plein axe, sans succs... mais la RAAL obtient un bon coup-franc aux 25 mètres
11
 Deux occasions carolos coup sur coup avec des centres venus de la gauche, l'un dévié dangereusement par un défenseur sur son propre gardien, l'autre presque repris de la tête par Scheidler
10
 Jolie déviation de Romsaas pour Scheidler qui frappe dans les gants de Peano
8
 La RAAL peine à installer son jeu et à enchaîner les passes
6

But 		But de Jakob Napoleon Romsaas (Freddy Mbemba)
6
 Eeeeeet le goaaaal de Charleroi ! La tête de Romsaas sur un superbe centre d'Aurélien Scheidler !
5
 Centre de Van den Kerkhof... calmement renvoyé par la défense
3
 Romsaas est arrêté plein axe, la RAAL part en contre et Boukamir fait la faute
1
 Charleroi - RAAL La Louvière: 0-0
19:10
 Bienvenue dans ce Mambourg vide et silencieux pour ce derby hennuyer !
Charleroi (Charleroi - RAAL La Louvière)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Triston Rowe - Amine Boukamir - Yassine Khalifi - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Freddy Mbemba - Aurélien Scheidler
Banc: Martin Delavallee - Gaku Nawata - Isaac Cisse - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels

RAAL La Louvière (Charleroi - RAAL La Louvière)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Siad Gourville - Wagane Faye - Thierry Lutonda - Marius Courcoul - Mame Wade - Ismaila Coulibaly - Nolan Gillot - Mustapha Isah - Zsombor Gruber
Banc: Matyas Kovacs - Elias Filet - Patrick Nkoa - Quentin Benaets - Mehdi Boukamir - Anas Tajaouart - Léandro Rousseau - Theo Radelet - Yllan Okou

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 7.0  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 6.5  
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Ousou Aiham 7.3  
  • Précision des passes: 30/31 (96.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Keita Cheick 7.4  
  • Précision des passes: 34/37 (91.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Rowe Triston 6.3  
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Boukamir Amine 6.9  
  • Précision des passes: 32/37 (86.5%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 7.0  
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 6.6  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 8.2  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mbemba Freddy A 7.5  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 7.2  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin  
Nawata Gaku  
Cisse Isaac  
Dembaga Boubakar  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Kera Mory  
Teugels Rafaël  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.3  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 6.0  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Plus de stats
Gourville Siad 6.2  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Faye Wagane 6.3  
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lutonda Thierry 6.1  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Courcoul Marius 5.7  
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Wade Mame 5.8  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Plus de stats
Coulibaly Ismaila 6.0  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
Plus de stats
Gillot Nolan 6.1  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
Plus de stats
Isah Mustapha 6.4  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Gruber Zsombor 6.6  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Kovacs Matyas  
Filet Elias  
Nkoa Patrick  
Benaets Quentin  
Boukamir Mehdi  
Tajaouart Anas  
Rousseau Léandro  
Radelet Theo  
Okou Yllan  

présentation (du match)

Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues
Charleroi-RAAL sans public : les compositions attendues
Photo: © photonews

Le Sporting Charleroi reçoit la RAAL ce soir, et veut absolument rebondir après sa défaite surprise à l'Antwerp. Cela devra se faire sans public.

Le Sporting Charleroi n'a pas le choix : après avoir pris une claque sur la pelouse de l'Antwerp (3-0), il faut désormais rebondir face à La Louvière, 15e au classement. Les Zèbres sont toujours à une belle 4e place au classement, mais Anderlecht se rapproche.

Malheureusement pour les Zèbres, il faudra faire sans un élément important ce dimanche : le public du Mambourg. La rencontre se disputera en effet à huis clos, malgré une tentative de dernière minute d'un sponsor du Sporting pour faire annuler la décision de justice.

La RAAL, de son côté, reste sur une victoire contre Zulte Waregem et espère donc pouvoir surprendre les Zèbres dans ce contexte très particulier.

Les compositions probables : 

Charleroi :  Koné / Van Den Kerkhof - Ousou - Keita - Rowe / Khalifi - Boukamir / Pflücke - Romsaas - Mbemba / Scheidler 

RAAL :  Peano / Lutonda - Lamego - Okou - Faye - Gillot / Coulibaly - Wade - Courcoul / Gruber - Isah

Jupiler Pro League

 Journée 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 0-0 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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