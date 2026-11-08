Date: 08/11/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise accueille Genk en début de soirée. Les troupes de David Hubert veulent finir en beauté avant les deux semaines de trêve en approche.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   38' 18" 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
38
 Coup franc unioniste
Nouveau bon ballon de Zeneli, pas exploité
36
 Rodriguez file en profondeur
Il récupère dans les pieds de Matte Smets, ce dernier revient le contrer in extremis
33
 Coup franc saint-gillois
Zeneli envoie le ballon dans le mur
31
 Nouvelle occasion pour l'Union
Le corner parvient à Florucz, qui enroule à côté
31
 La parade de Brughmans !
Guilherme s'y prend à deux fois mais arme une frappe dangereuse, Brughmans détourne à côté de son but
30
 Coup franc unioniste
Ballon dangereux de Zeneli, mais personne ne parvient à reprendre
28
 Frappe de Van de Perre
Ballon très tendu, 20 centimètres au-dessus du but
25
 Longue touche d'Havenaar
Patris remise pour Zorgane, qui ne cadre pas
23
 Frayeur pour l'Union
Durosinmi échappe à la vigilence de Sykes et se présente face à Koffi, qui sort le grand jeu. L'attaquant du Racing est ensuite signalé hors-jeu
20
 Claquette de Brughmans
Coup franc de Zeneli, Sylla reprend en chandelle, Brughmans détourne en corner
17
 Heymans au deuxième ballon
Sa reprise en un temps n'est pas cadrée
15
 Chevauchée de Sykes
Le ballon pour Florucz n'est pas précis, Rodriguez récupère et frappe à la retourne, c'est cadré mais trop mou
11
 L'Union s'installe
De plus en plus de possession pour les Saint-Gillois
8
 Centre dangereux de Smets
Kayembe reprend au second poteau, Sylla écarte le danger
5
 Deux corners pour l'Union
Heynen fait le ménage sur le premier, Havenaar la faute offensive sur le second
3
 Récupération haute de Genk
Cela profite à Heymans, qui ne cadre pas
2
 Centre d'Amaro
Sylla dévie en corner. Sur la phase arrêtée, Kongolo pique trop sa tête
1
 C'est parti !
Le match a commencé
1
 Union SG - KRC Genk: 0-0
18:28
 Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance monte au Parc Duden
17:56
 Genk s'adapte
Jess Thorup passe à une défense à trois après la défaite à Malines, en lançant Christiaan Ravych. Il aligne pourtant un attaquant de pointe supplémentaire avec Aaron Bibout aux côtés de Rafiu Durosinmi. C'est en soutien que les joueurs disparaissent : Ito, Erenbjerg et Adedeji-Sternberg filent sur le banc. Seul Heymans est aligné en infiltration.
17:32
 Raul Florucz titulaire, Ross Sykes aussi
Mofokeng est laissé au repos, Sykes reprend sa place au détriment de Chibani
Union SG (Union SG - KRC Genk)
Union SG: Hervé Koffi - Nikki Havenaar - Massiré Sylla - Ross Sykes - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Adem Zorgane - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Raul Florucz - Kevin Rodriguez
Banc: Vic Chambaere - Nohim Chibani - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Darius Olaru - Relebohile Mofokeng - Keo Boets

KRC Genk (Union SG - KRC Genk)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Matte Smets - Christiaan Ravych - Josue Ndenge Kongolo - Kevin Amaro - Benjamin Tahirovic - Bryan Heynen - Joris Kayembe - Daan Heymans - Aaron Bibout - Rafiu Durosinmi
Banc: Tobe Leysen - Junya Ito - Jeppe Erenbjerg - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Milan Roganovic - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg
17:13
 Une victoire et l'Union passera la trêve en tête du championnat
Le Club de Bruges, accroché à Anderlecht, serait alors un point derrière
17:12
 Une semaine exigeante mais pour l'instant victorieuse pour l'Union
Les Saint-Gillois sortent de deux déplacements où ils ont dû faire front à Beveren et à Vigo. Mais avec à chaque fois la victoire à la clé.
17:11
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union et Genk

Union SG Union SG
Koffi Hervé 6.8  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
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Havenaar Nikki 6.9  
  • Précision des passes: 15/15 (100%)
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Sylla Massiré 6.3  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
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Sykes Ross 6.4  
  • Précision des passes: 7/15 (46.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 6.2  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
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Patris Louis 6.1  
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Zorgane Adem 6.5  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
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Zeneli Besfort 6.5  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
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Smith Guilherme 6.6  
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Florucz Raul 6.0  
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Rodriguez Kevin 6.4  
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Banc
Chambaere Vic  
Chibani Nohim  
Ait El Hadj Anouar  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
De Roeve Denzel  
Hurtevent Ilan  
Olaru Darius  
Mofokeng Relebohile  
Boets Keo  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 6.8  
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Smets Matte 6.6  
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
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Ravych Christiaan 6.6  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Ndenge Kongolo Josue 6.5  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Amaro Kevin 7.0  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
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Tahirovic Benjamin 6.5  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Heynen Bryan 6.7  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kayembe Joris 6.4  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Heymans Daan 6.3  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Bibout Aaron 6.3  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Durosinmi Rafiu 6.8  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe  
Ito Junya  
Erenbjerg Jeppe  
Medina Yaimar  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Roganovic Milan  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah  

présentation (du match)

Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk
Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise affronte Genk en début de soirée. Plusieurs unionistes ont déjà porté les couleurs du Racing.

Un dernier effort pour l'Union avant la trêve : après leurs victoires au bout de l'effort à Beveren et à Vigo, les Bruxellois retrouvent leur Parc Duden pour la réception de Genk. Un adversaire qui évoquera des souvenirs pour plus d'un Unioniste.

À commencer par l'entraîneur David Hubert, qui a vécu les plus belles heures de sa carrière de joueur dans le Limbourg. Son passage au Racing lui avait valu d'être champion de Belgique, de disputer la Ligue des Champions et de devenir Diable Rouge.

Le centre de formation de Genk toujours aussi reconnu

Plusieurs joueurs de son noyau sont aussi passés par le Limbourg. Deux des trois gardiens du noyau A y ont d'ailleurs été formés. À défaut de s'imposer dans les buts de l'équipe première, Vic Chambaere et Keo Boets ont pu profiter des conseils avisés de Guy Martens, acteur clé dans le développement de talents qu'on ne présente plus.

Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre a fréquenté l'académie du Racing pendant neuf ans, jusqu'à évoluer avec l'équipe du Jong Genk en D1B. Tout en évoluant en Youth League, sous les ordres d'un certain Sébastien Pocognoli.

Anouar Ait El Hadj a également foulé la pelouse de la CEGEKA Arena à son arrivée d'Anderlecht, rejoignant ensuite le Parc Duden en même temps que Van de Perre.

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 0-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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