Suis Union SG - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 08/11/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11
Stade: Joseph Marien stadion
Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk
Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise affronte Genk en début de soirée. Plusieurs unionistes ont déjà porté les couleurs du Racing.

Un dernier effort pour l'Union avant la trêve : après leurs victoires au bout de l'effort à Beveren et à Vigo, les Bruxellois retrouvent leur Parc Duden pour la réception de Genk. Un adversaire qui évoquera des souvenirs pour plus d'un Unioniste.

À commencer par l'entraîneur David Hubert, qui a vécu les plus belles heures de sa carrière de joueur dans le Limbourg. Son passage au Racing lui avait valu d'être champion de Belgique, de disputer la Ligue des Champions et de devenir Diable Rouge.

Le centre de formation de Genk toujours aussi reconnu

Plusieurs joueurs de son noyau sont aussi passés par le Limbourg. Deux des trois gardiens du noyau A y ont d'ailleurs été formés. À défaut de s'imposer dans les buts de l'équipe première, Vic Chambaere et Keo Boets ont pu profiter des conseils avisés de Guy Martens, acteur clé dans le développement de talents qu'on ne présente plus.

Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre a fréquenté l'académie du Racing pendant neuf ans, jusqu'à évoluer avec l'équipe du Jong Genk en D1B. Tout en évoluant en Youth League, sous les ordres d'un certain Sébastien Pocognoli.


Anouar Ait El Hadj a également foulé la pelouse de la CEGEKA Arena à son arrivée d'Anderlecht, rejoignant ensuite le Parc Duden en même temps que Van de Perre.

Prono Union SG - KRC Genk

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage KRC Genk KRC Genk gagne
76.73% 17.55% 5.71%
Les plus populaires
2-1
(91x)		 2-0
(35x)		 3-1
(31x)

Comparatif Union SG - KRC Genk

Classement

3
7

Points

26
15

Gagner

8
4

Perdre

0
3

Buts inscrits

29
18

Buts reçus

7
14

Cartes jaunes

16
24

Cartes rouges

2
1

face-à-face remportés

10
3
5
07/03 20:45 Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
03/05 20:45 Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
20/04 16:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
15/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Union SG Union SG
10/11 18:30 Union SG Union SG 4-0 KRC Genk KRC Genk
26/05 18:30 Union SG Union SG 2-0 KRC Genk KRC Genk
01/04 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Union SG Union SG
03/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
16/09 18:15 Union SG Union SG 0-2 KRC Genk KRC Genk
21/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Union SG Union SG
14/05 18:30 Union SG Union SG 3-0 KRC Genk KRC Genk
12/03 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
11/09 18:30 Union SG Union SG 1-2 KRC Genk KRC Genk
23/01 16:00 Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/09 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Union SG Union SG
19/12 20:45 Union SG Union SG P2-2 KRC Genk KRC Genk
26/09 20:00 Union SG Union SG 0-6 KRC Genk KRC Genk

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 0-0 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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