Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk

L'Union Saint-Gilloise affronte Genk en début de soirée. Plusieurs unionistes ont déjà porté les couleurs du Racing.

Un dernier effort pour l'Union avant la trêve : après leurs victoires au bout de l'effort à Beveren et à Vigo, les Bruxellois retrouvent leur Parc Duden pour la réception de Genk. Un adversaire qui évoquera des souvenirs pour plus d'un Unioniste.

À commencer par l'entraîneur David Hubert, qui a vécu les plus belles heures de sa carrière de joueur dans le Limbourg. Son passage au Racing lui avait valu d'être champion de Belgique, de disputer la Ligue des Champions et de devenir Diable Rouge.

Le centre de formation de Genk toujours aussi reconnu

Plusieurs joueurs de son noyau sont aussi passés par le Limbourg. Deux des trois gardiens du noyau A y ont d'ailleurs été formés. À défaut de s'imposer dans les buts de l'équipe première, Vic Chambaere et Keo Boets ont pu profiter des conseils avisés de Guy Martens, acteur clé dans le développement de talents qu'on ne présente plus.

Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre a fréquenté l'académie du Racing pendant neuf ans, jusqu'à évoluer avec l'équipe du Jong Genk en D1B. Tout en évoluant en Youth League, sous les ordres d'un certain Sébastien Pocognoli.



Anouar Ait El Hadj a également foulé la pelouse de la CEGEKA Arena à son arrivée d'Anderlecht, rejoignant ensuite le Parc Duden en même temps que Van de Perre.