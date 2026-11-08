Union SG Union SG
1-0
KRC Genk KRC Genk
Union SG
gnkKRC Genk
(Besfort Zeneli) Ross Sykes 76'
1-0
Date: 08/11/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11
Stade: Joseph Marien stadion
Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !
Photo: © Photonews

L'Union Saint-Gilloise a dû se montrer patiente, mais a fini par prendre le dessus sur Genk, s'imposant 1-0. Ross Sykes a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes en inscrivant le seul but de la rencontre d'un coup de casque dont il a le secret.

Encore porté par l'euphorie de sa victoire à Vigo, l'Union accueillait Genk avec la possibilité de prendre la tête du championnat après le partage du Club de Bruges contre Anderlecht. Pour ce faire, il a relancé Ross Sykes comme titulaire pour la première fois au détriment de Nohim Chibani, mais aussi laissé souffler Relehobile Mofokeng au profit de Raul Florucz.

Du côté de Genk, les changements sont plus nombreux encore. Secoué par la défaite à Malines, Jess Thorup est passé à une défense à trois en lançant Christiaan Ravych aux côtés de Matte Smets et du néo-Diable Josue Kongolo.

Il a pourtant gardé du poids offensif avec Aaron Bibout aux côtés de Rafiu Durosinmi. C'est en soutien que les joueurs disparaissent : Junya Ito, Jeppe Erenbjerg et Noah Adedeji-Sternberg ont débuté  sur le banc. Seul Daan Heymans était aligné en infiltration.

Genk avec des ambitions

Le début de match a confirmé que les deux équipes étaient là pour jouer. Genk a en premier mis le nez à la fenêtre avec plusieurs centres dangereux dans le box. Mais l'Union les a bien gérés et a pu se lancer dans ses combinaisons. 

La défense de Genk a réagi avec tout autant d'intransigeance, ne tolérant qu'une frappe à la retourne inoffensive de Kévin Rodriguez dans le premier quart d'heure. Le premier arrêt d'un gardien intervient en milieu de première mi-temps, lorsque Durosinmi a échappé à la vigilance de Sykes pour se présenter face à Hervé Koffi, lequel a sorti le grand jeu. Mais l'attaquant limbourgeois a ensuite été signalé hors-jeu.

Une première mi-temps équilibrée

La réaction saint-gilloise est survenue dans la foulée, avec une pression plus intense, matérialisée par des frappes de Van de Perre et Zorgane de l'entrée du rectangle, d'abord hors-cadre. Luca Brughmans a ensuite dû s'employer sur un envoi de Guilherme à son premier poteau.

Nouvelles offensives unionistes dans la foulée. La reprise de Florucz à l'issue d'un corner n'est pas cadrée, la cavalcade de Rodriguez aurait par contre mis le gardien du Racing à contribution sans un retour in extremis de Matte Smets. Mais pas suffisant pour faire la différence en première mi-temps, 0-0 au repos.

Sykes Ross
© Photonews

Un changement à la reprise avec la montée de Nohim Chibani pour Nikky Havenaar. Sur le terrain, l'Union a repris fort, avec une frappe enroulée de Zorgane de peu à côté et une reprise de volée de Raul Florucz d'une pureté rare forçant Brughmans à la parade. Mais cet élan a été freiné par un Kevin Rodriguez à bout de souffle demandant rapidement son remplacement.

Au milieu de la fenêtre de changements, l'Union s'est occasionnée une sacrée frayeur avec une triple occasion pour Genk. Sylla et Chibani ont dû s'interposer en dernier recours pour contrer Kayembe dans le rectangle, avant que Daan Heymans ne reprenne le ballon au-dessus.

Ross Sykes, talisman retrouvé

Le match restait équilibré, avec une frappe croquée de Mofokeng et un contact à la limite entre Chibani et Durosinmi dans le rectangle. Mais avec Ross Sykes, l'Union a bel et bien retrouvée l'une de ses armes pour dévérouiller ce genre de rencontre.

Le défenseur anglais a fêté son retour dans le onze avec sa spécial, un coup de casque au second poteau pour ouvrir le score à l'entame du dernier quart d'heure (76e, 1-0). Un but libérateur, et un geste qui vaut tout aussi cher dans la foulée ; sans son sacrifice au petit rectangle, Daan Heymans aurait sans doute égalisé.

Pas de chance pour Heymans, d'autant qu'à cinq minutes de la fin, l'ancien Carolo a hérité d'une nouvelle occasion en or pour égaliser sur un dégagement manqué de Massiré Sylla mais a cette fois placé juste à côté.

Un raté bienvenu pour l'Union, qui en profite pour s'imposer 1-0 et finir sa semaine en beauté. Elle passera d'ailleurs les deux suivantes en tête du classement, avec un point d'avance sur le Club de Bruges.

Les compositions

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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 45' 7.14 -
  • Précision des passes: 30/30 (100%)
Plus de stats
Sylla Massiré   90' 6.98 -
  • Précision des passes: 54/61 (88.5%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.39 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 52/68 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 6.77 -
  • Précision des passes: 66/74 (89.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.02 -
  • Précision des passes: 10/20 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 70/79 (88.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Zeneli Besfort A 80' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 45/48 (93.8%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 5/11 (45.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Smith Guilherme 80' 6.44 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Florucz Raul 90' 6.11 -
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 60' 6.87 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Chibani Nohim 45' 6.78 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 0'  
De Roeve Denzel 10' 6.48 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Hurtevent Ilan 0'  
Olaru Darius 10' 6.72 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 30' 6.72 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Boets Keo 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.71 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/20 (35%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 7.11 -
  • Précision des passes: 59/68 (86.8%)
Plus de stats
Ravych Christiaan 83' 6.75 -
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 43/53 (81.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Amaro Kevin 71' 6.9 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Tahirovic Benjamin 84' 6.26 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 35/44 (79.5%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Kayembe Joris 71' 6.5 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Heymans Daan 90' 6.48 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Bibout Aaron 57' 6.13 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Durosinmi Rafiu 90' 6.33 -
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe 0'  
Ito Junya 7' 6.22  
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Erenbjerg Jeppe 33' 6.62 -
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Medina Yaimar   19' 6.1 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Roganovic Milan 19' 6.17 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 6' 6.01  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Revivre Union SG - KRC Genk

présentation (du match)

Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk

Plus nombreux qu'il n'y paraît : ces Unionistes qui ont déjà porté les couleurs de Genk

12:20

L'Union Saint-Gilloise affronte Genk en début de soirée. Plusieurs unionistes ont déjà porté les couleurs du Racing.

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
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