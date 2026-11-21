Charleroi a concédé le nul face à Saint-Trond 2-2. Rejoints à la 88e minute, les Zèbres ont terminé à neuf après l'exclusion de Koné.

Charleroi a laissé échapper deux points face à Saint-Trond 2-2. Les Zèbres, qui étaient sur deux grosses victoires contre la RAAL (5-2) et Westerlo (1-5), n'ont pas réussi à prolonger leur série de succès. Malgré deux buts de Mbemba et Scheidler, les hommes de Mario Kohnen ont été rejoints à la 88e minute, avant de terminer la rencontre sans leur gardien titulaire. Ce partage les empêche de prendre provisoirement la tête du championnat. Avec 28 points en douze journées, le Sporting reste derrière l'Union Saint-Gilloise, qui compte 29 points en onze matchs.

Un but et une expulsion

Les premières minutes ne donnaient pas l'impression que la soirée sera animée. Les deux équipes prennent le temps de se découvrir, sans se livrer. Mbemba et Keita tentent leur chance de loin, mais leurs frappes ne trouvent pas le cadre. Saint-Trond répond à la 11e minute avec Shinkawa qui manque sa reprise de la tête sur le centre de Vanwesemael. C'est à la 19e minute que le match va s'emballer. Bien servi par Rowe sur le côté gauche, Freddy Mbemba repique sur son pied droit et expédie une belle frappe dans la lucarne 1-0. Le Mambourg explose de joie, et les affaires des visiteurs se compliquent quatre minutes plus tard. Après consultation de la VAR, l'arbitre exclut Shinkawa pour une faute sur Ousou.

Mais les Carolos vont comprendre que Saint-Trond ne va rien offrir. Malgré leur infériorité numérique, les Canaris refusent de subir et trouvent le moyen de revenir au score. Sur une contre-attaque menée par Soèllé Soèllé, Ilias Sebaoui reçoit le ballon sur la gauche, élimine son adversaire et trompe Koné au premier poteau 1-1. Un but magnifique qui refroidit les tribunes. Charleroi tente de réagir avec la tête d'Ousou qui passe juste au-dessus. Mais le STVV reste dangereux et manque de prendre l'avantage avant la pause. Il faut une intervention décisive de Koné sur une tête de Soèllé pour éviter le pire. À la mi-temps, les deux formations rentrent aux vestiaires dos à dos.

Khalifi et Koné dehors...

Au retour edes vestiaires, Charleroi retrouve son efficacité. À la 53e minute, Cheick Keita réalise une grosse percée dans la défense adverse avant de servir Aurélien Scheidler. L'attaquant ne se pose pas question et envoie le ballon dans la lucarne pour redonner l'avantage aux Zèbres 2-1. Mais la joie carolo est suivie d'un nouveau coup dur. Trois minutes plus tard, Khalifi reçoit son deuxième carton jaune et doit quitter ses partenaires. Les deux équipes se retrouvent à dix, et la rencontre change de visage. Saint-Trond pousse pour égaliser. Mbemba continue de faire souffrir Vanwesemael sur son flanc.



La rencontre bascule une dernière fois dans les dernières minutes. À la 88e, Pupe égalise pour Saint-Trond et ramène les deux équipes à 2-2. À peine remis de l’égalisation, les Carolos perdent Koné, exclu après une faute qui empêche Saint-Trond de se créer une occasion en or de but. Tous les remplacements ayant été effectués, Rowe doit quitter son poste pour prendre place dans les buts. Le score ne bougera plus. Charleroi termine à neuf et doit se contenter d'un point.