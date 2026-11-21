Genk et la RAAL La Louvière ont confié leur destin à deux nouveaux entraîneurs. Mais le choc psychologique n'a fonctionné que du côté limbourgeois avec une victoire large et convaincante, alors que la grande première de Sven Vandenbroeck à la tête des "Loups" a tourné au fiasco.

Le changement d'entraîneur semble déjà porter ses fruits du côté de Genk. Pour sa première rencontre sous les ordres de Timmy Simons, le club limbourgeois a renoué avec la victoire en dominant largement La Louvière (3-0), samedi, à l'occasion de la 12e journée de Jupiler Pro League. Après deux revers consécutifs, les Limbourgeois retrouvent des couleurs et remontent provisoirement à la 6e place du classement de la Pro League, avec 18 points au compteur.

Match plié en une grosse demi-heure

À l'inverse, les débuts de Sven Vandenbroeck sur le banc de la RAAL sont déjà ratés. Les Louviérois, qui comptent seulement sept unités, restent englués dans le bas du classement et occupent provisoirement la 17e et avant-dernière place.

Les locaux n'ont pas attendu longtemps pour prendre les commandes de la rencontre. Dès la 10e minute, Bryan Heynen a parfaitement exploité un centre de Junya Ito venu du côté droit. Le capitaine genkois a pris le dessus dans les airs pour placer une tête puissante et ouvrir le score (1-0).

La défense louviéroise a ensuite une nouvelle fois cédé sur phase arrêtée. À la 22e minute, Noah Adedeji-Sternberg a déposé un coup franc dans la surface de réparation. Matte Smets a intelligemment prolongé le ballon de la tête vers Christiaan Ravych, qui n'aplus eu qu'à conclure à bout portant. L'ancien défenseur du Cercle Bruges a ainsi inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-0).

Junya Ito dans les bons coups

Genk n'a pas levé le pied et a définitivement assommé son adversaire avant la pause. À la suite d'une belle combinaison collective, Junya Ito a délivré une nouvelle passe décisive. Rafiu Durosinmi, idéalement servi, a conclu d'un plat du pied droit pour porter le score à 3-0 après seulement 32 minutes de jeu.





Avec trois buts d'avance, les Limbourgeois ont pu gérer leur avantage après la pause. La RAAL a tenté de réagir, mais sans parvenir à véritablement inverser la tendance. Daan Heymans a notamment obligé Marcos Peano à réaliser une belle parade sur une tentative acrobatique à la 53e minute.

Genk gère en deuxième période

Le second acte s'est ensuite révélé beaucoup moins animé, jusqu'à un dernier événement dans le temps additionnel. Matte Smets a été directement exclu à la 90e+2 minute après une semelle appuyée sur la jambe de Thierry Lutonda. Une expulsion qui vient quelque peu ternir la soirée genkoise, malgré le large succès.

Les deux équipes vont désormais devoir rapidement se tourner vers leur prochain rendez-vous. Genk disputera un derby limbourgeois particulièrement attendu sur la pelouse de Saint-Trond, tandis que La Louvière tentera de réagir lors de son déplacement à Westerlo.