Cinq buts marqués. Le champion de Belgique a fait le plein de confiance derrière les Casernes malinoises où la crise va de nouveau couver. Les "Blauw en Zwart" mettent la pression sur leurs concurrents La Gantoise et l'Union et font le plein de confiance avant de défier Liverpool en Ligue des Champions.

Le Club de Bruges a signé une victoire éclatante sur la pelouse de Malines (1-5), ce samedi soir, lors de la 12e journée de Jupiler Pro League. Les Brugeois ont rapidement pris le contrôle des opérations et ont fait la différence grâce à une prestation offensive particulièrement convaincante.

Deux buts en cinq minutes

Après un début de rencontre animé, les hommes d’Ivan Leko ont trouvé la faille à la 31e minute. Bien servi par Hans Vanaken, Félix Lemaréchal a ouvert le score et lancé les siens. Cinq minutes plus tard, Nicolò Tresoldi a doublé la mise sur une passe d’Hugo Vetlesen. En l’espace de cinq minutes, le Club avait déjà pris une sérieuse option sur la victoire.

Siquet marque aussi

Au retour des vestiaires, les Brugeois ont poursuivi sur leur lancée et continué à faire mal à une défense malinoise en difficulté. Hugo Siquet et Romeo Vermant ont notamment participé à la démonstration offensive brugeoise, tandis que Malines a sauvé l’honneur en fin de rencontre.

Avec cette victoire nette (1-5), le Club de Bruges confirme ses ambitions dans la course au titre et met la pression sur ses concurrents. Le "KaVé", de son côté, encaisse un lourd revers à domicile et devra rapidement réagir pour sortir de cette mauvaise passe. La crise va recouver derrière les fameuses Casernes.