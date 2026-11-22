Réaliste au début de chaque mi-temps, le Standard s'est méritoirement imposé à Lommel, ce dimanche, dans le cadre de la douzième journée de Jupiler Pro League. Grâce à des buts de Dennis Ayensa et d'Adnane Abid, les Rouches signent un deuxième succès de rang et dépassent leur adversaire du soir au classement.

Pour ne pas voir le top 5 s'envoler encore un peu plus, le Standard doit s'imposer à Lommel ce dimanche soir, dans le cadre de la douzième journée de Jupiler Pro League. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard reconduit le onze de base victorieux de Beveren (3-0) avant la trêve internationale, avec Henry Lawrence au back droit, Ryan Fosso dans l'entrejeu et Dennis Ayensa en pointe.

La feuille de match de #LOMSTA #RSCL https://t.co/0k7cgHfEVz — Loic Woos (@LoicWoos2) November 22, 2026

Ayensa en renard des surfaces

Positionnés haut d'entrée de jeu, les Rouches ouvrent le score sur leur première occasion après deux ballons dans la profondeur pour Konadu n'ayant pas eu l'effet escompté. Adnane Abid déborde sur la gauche, son centre est dégagé par Adewoye... sur son partenaire Eyoma. Le ballon ricoche en direction de Dennis Ayensa qui, esseulé, se retourne et trompe Pieklak (0-1, 5e).

Bien entré dans sa partie, le Standard voit Lommel faire de même à l'approche du quart d'heure. Konadu réchauffe Epolo (14e), Schoofs l'inquiète davantage (15e), puis van Duiven voit sa tentative déviée en corner (16e).

Le petit orage passe. Les possessions sont partagées, mais légèrement en faveur des Liégeois, dans une rencontre peu spectaculaire. Drammeh monte en puissance après un début de match anonyme. Son travail permet à Lawrence d'apporter le danger dans les seize mètres, mais pas de trouver quelqu'un pour conclure (24e). Pas inquiété outre mesure dans l'autre sens, le Standard rentre aux vestiaires avec un avantage assez logique (0-1).





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Fosso et Abid doublement décisifs, Trouillet homme du match

Conscient qu'il doit encore se mettre à l'abri, le Standard revient sur la pelouse avec de très bonnes intentions. Dès la reprise, Drammeh lance Abid, dont le centre trouve Touzghar, qui pense faire le break et inscrire son premier but chez les Rouches. Celui-ci est cependant annulé, car le ballon est sorti de quelques centimètres juste avant le centre d'Abid (47e).

Dominateurs dans le quatrième quart d'heure, les joueurs de Vincent Euvrard prennent deux buts d'avance au terme de celui-ci. Comme sur le premier but, Fosso récupère et donne à Trouillet, qui gagne des mètres instantanément. Dans la profondeur, le Français trouve Abid, qui évite la sortie de Pieklak avant de marquer dans le but déserté (0-2, 56e).

Réaliste, le Standard manque cependant le 0-3 dans la foulée : un but d'Abid, isolé par Ayensa, est annulé pour hors-jeu (63e), puis Touzghar est parfaitement décalé par Abid sur une perte de balle limbourgeoise, mais se heurte au retour de Wouters (65e).

N'étant plus dans l'obligation de se projeter, le Standard assure ses arrières et fait en sorte que Lommel ne puisse pas mettre en danger Matthieu Epolo. C'était sans compter sur le penalty concédé par Ibrahim Karamoko, fautif en tant que dernier défenseur dans le temps additionnel et exclu. Konadu réduit l'écart sans mettre en péril la victoire du Standard, vainqueur à Lommel, mais sans clean sheet à la clé (1-2, 90+2e).