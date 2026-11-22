Le septième contre le huitième : c'est l'affiche qui refermera cette douzième journée de Jupiler Pro League. Le Standard pourrait débuter la rencontre avec huit points de retard sur Anderlecht et n'a d'autre choix que de s'imposer dans la course au top 5. Une course dans laquelle Lommel pourrait s'immiscer un peu plus encore en cas de succès.

Un retour de trêve n'est pas toujours évident à gérer. Le Standard n'aura pourtant d'autre choix que de s'imposer à Lommel ce dimanche pour rester à distance respectable du top 5.

Ce ne sera pourtant pas chose aisée. Loin de là, même, pour les hommes de Vincent Euvrard, sur la pelouse d'un adversaire qui se situe au-dessus d'eux au classement.

Il faut dire que le club du nord du Limbourg et du bord du Sahara n'a pas vraiment la tête d'un promu, avec les investissements massifs du City Football Group qui ont permis la création d'un nouveau centre d'entraînement dernier cri et l'arrivée de jeunes talents issus de Manchester City ou d'ailleurs.

Le Standard... outsider à Lommel ?

En termes de budget, il n'y a pas photo : c'est Lommel qui fait office de grand favori de la rencontre. Le palmarès des deux clubs dit évidemment autre chose, même si le déplacement au Soevereinstadion est historiquement difficile pour les Rouches.

Avec un coup d'envoi fixé à 19 h 15, cette rencontre sera la dernière de cette douzième journée de Jupiler Pro League. Qui verra-t-elle l'emporter ? Réponse en direct commenté sur Walfoot.be.



