Mené de deux buts, l'"Essevee"a trouvé la force, et profité de l'exclusion d'Álvaro Cortés, pour arracher le score de parité contre l'Antwerp.

Au terme d’un match à rebondissements, Zulte Waregem a arraché le point du match nul face à l’Antwerp (2-2), ce samedi soir, à l’Elindus Arena. Mené de deux buts à la pause, l'"Essevee" a trouvé les ressources pour revenir dans la partie et mettre fin à une série de six défaites consécutives, quelques jours après avoir renvoyé son coach Michael Beale.

L'Antwerp se croyait sur le velours

L’Antwerp avait pourtant parfaitement lancé sa rencontre. Arthur Vermeeren a ouvert le score dès la 8e minute, profitant d’une perte de balle adverse. Malgré plusieurs occasions franches pour les locaux, notamment par Malick Mbaye et Marley Aké, le "Great Old" a conservé son maigre avantage avant de le doubler juste avant la pause. Sur un centre de Maxime Busi, Modibo Fofana a fait le break d'une belle tête.

L'exclusion qui change tout

Le tournant du match est intervenu après la reprise, avec l’expulsion d’Álvaro Cortés, sanctionné d’un deuxième carton jaune. En supériorité numérique, Zulte Waregem a progressivement accentué la pression. Malick Mbaye a relancé les siens d’une frappe puissante au premier poteau, avant que Tobias Hedl n’égalise de la tête après une nouvelle intervention manquée d'un Taishi Nozawa, vraiment pas à son affaire en ce froid samedi de novembre.

Malgré quelques tentatives en fin de rencontre, l’Antwerp n’a pas réussi à reprendre l’avantage. Les deux équipes se quittent donc sur un partage des points qui laisse un goût contrasté aux 22 acteurs : un retour encourageant pour Zulte Waregem qui stoppe son hémorragie, tandis que le "Great Old" peut regretter d’avoir laissé filer une avance de deux buts de cette manière.