Anderlecht Anderlecht
1-0
KV Courtrai KV Courtrai
andAnderlecht
korKV Courtrai
(Ali Maamar) Danylo Sikan 43'
1-0
Date: 03/09/2026 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
Stade: Lotto Park

Anderlecht - KV Courtrai (Jupiler Pro League 2026/2027)

Rencontre du Journée 3 en Jupiler Pro League 2026/2027 entre Anderlecht et KV Courtrai.

Date: 03/09/2026 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
Stade: Lotto Park

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.02 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Maamar Ali A 90' 7.04 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Biancone Giulian 90' 6.78 -
  • Précision des passes: 78/92 (84.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.06 -
  • Précision des passes: 68/77 (88.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kana Marco   89' 6.91 -
  • Précision des passes: 69/76 (90.8%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Llansana Enric   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 48/57 (84.2%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 59' 6.91 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas 59' 7.06 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 90' 8.17 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 25/35 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 74' 6.81 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
Winkler Marten 0'  
Antman Oliver 31' 6.66 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 16' 6.54 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 31' 7.24 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kalonji Noah 1' 6.5  
Plus de stats
Degreef Tristan 0'  
 

KV Courtrai KV Courtrai
Ilić Marko 90' 6.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 8/22 (36.4%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 77' 6.02 -
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ruyssen Gilles   90' 6.06 -
  • Précision des passes: 51/63 (81%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
Plus de stats
Ndjeungoue James 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 44/52 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Murray-Campbell Harrison 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 54/67 (80.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/15 (26.7%)
Plus de stats
Van Landschoot Jellert 56' 6.3 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Dejaegere Brecht 77' 5.81 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Campbell Shandre 45' 6.46 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Masui Ken 56' 6.36 -
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ambrose Thierry 90' 6.78 -
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/8 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kohon Rudy   90' 5.94 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Gunnarsson Patrik Sigurður 0'  
Podgoreanu Suf 45' 6.55 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Koyalipou Goduine 34' 6.2 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Smet Lenn 0'  
Storman Rok 34' 6.25 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Roche Jamie 13' 6.31 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Lambert Boris 0'  
Philips Anthony 13' -
Ogbuehi Sixtus 0'  

Live

Florent Malice


Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
89
 remplacé Marco Kana
remplaçant Noah Kalonji
89
 Augustinsson dégage un ballon chaud, le public est agacé, Courtrai est au ballon
86
  Carte jaune pour Rudy Kohon
86
  Carte jaune pour Gilles Ruyssen
82
 Oooh quelle situation dangereuse ! Philips part en profondeur, Pétrot revient bien et tacle, pas de faute ! Quel retour du Français !
81
 Long ballon de Biancone vers Sikan... qui tente une tête complètement ratée
79
 Anderlecht a laissé passer le petit temps fort courtraisien
77
 remplacé Brecht Dejaegere
remplaçant Jamie Roche
77
 remplacé Nayel Mehssatou
remplaçant Anthony Philips
75
 Biancone reprend le corner de la tête, à côté
74
 remplacé Mihajlo Cvetkovic
remplaçant Tawfik Bentayeb
74
 Bentayeb fait ses débuts au Lotto Park !
74
 Et frappe désormais d'Oliver Antman, au-dessus mais légèrement déviée : corner !
74
 Bon centre d'Antman, repoussé par Ndjeungoue
69
 Biancone dégage maintenant un centre après que Maamar ait été battu par un dribble côté gauche, deuxième fois d'affilée
68
 Koyalipou profite du jusqu'auboutisme de Podgoreanu qui remet un centre qu'on croyait perdu, il reprend, ça heurte le poteau
68
 Courtrai touche le poteau !
POTEAU DE COURTRAI !!!
66
 NOA OJEA !!! Quelle action ! Un râteau, un crochet, et il enroule, ça passe juste au-dessus !
66
 Oooh la tête de Storman sur un long centre d'Ambrose... Coosemans est attentif
65
 ILIC SAUVE LE 2-0 !
64
 Centre de Maamar... Antman contrôle, hésite, décale Augustinsson qui tire, c'est contré en corner !
63
 Beau dribble d'Antman côté gauche, Maamar est trouvé côté droit par Ojea, centre contré
62
 Llansana maintenant forcé de prendre un jaune après un contre courtraisien avorté
61
  Carte jaune pour Enric Llansana
59
 remplacé Lukas Ambros
remplaçant Noa Ojea
59
 remplacé Joshua Nga Kana
remplaçant Oliver Antman
57
 Sikan va bien chercher Maamar au second poteau, le geste du Marocain en un temps est raté
56
 remplacé Jellert Van Landschoot
remplaçant Goduine Koyalipou
56
 remplacé Ken Masui
remplaçant Rok Storman
56
 Perte de balle et faute de Marco Kana, averti, alors que Dejaegere avait réussi son geste
56
  Carte jaune pour Marco Kana
53
 Frappe déviée maintenant de Nga Kana... Ilic doit mettre en corner par prudence
52
 Bel avantage laissé par Mr Put, Ca combine ensuite pour laisser Ali Maamar centrer, Sikan reprend... Ilic capte
52
 Superbe centre de Maamar, repoussé par la défense du KVK
48
 Superbe remontée de terrain de Maamar depuis sa défense et excellent ballon vers Cvetkovic !
46
 C'est reparti, et Biancone se fait une petite frayeur dans son rectangle !
46
 remplacé Shandre Campbell
remplaçant Suf Podgoreanu


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Bon centre d'Augustinsson, repoussé... Kana pensait obtenir un coup-franc très bien placé devant les buts, mais l'arbitre ne siffle rien
43

But 		But de Danylo Sikan (Ali Maamar)
43
 Eeeet enfin le goal pour Anderlecht ! Danylo Sikan à la réception d'un centre à ras-de-terre d'Ali Maamar !
42
 Et une mauvaise passe en profondeur de Llansana maintenant...
41
 Bonne récupération de Pétrot, bonne relance de Llansana... et la passe de Cvetkovic dans le rectangle est manquée
39
 Biancone commet la faute au duel avec Ambrose sur un long ballon
38
 Ambrose et Nga Kana tentent une drôle de feinte sur le coup-franc... qui est dégagé, Courtrai au ballon
37
 Bonne faute obtenue par Joshua Nga Kana côté gauche devant Shandre Campbell
36
 Ambrose récupère un ballon haut et lance Campbell... Coosemans doit sortir loin de ses buts
30
 Très beau ballon de Marco Kana vers Maamar... qui envoie un centre en un temps pour personne !
30
 Le coup-franc est bien dégagé par la défense du KVK... mais ça revient vite dans les pieds anderlechtois
28
 Bon coup-franc obtenu côté gauche par Danylo Sikan
28
 Maamar rentre dans le jeu depuis le flanc droit et envoie un tir dans les bras de Marko Ilic
27
 Coup-franc lointain donné par Lukas Ambros... c'est dégagé de la tête par Ndjeungoue
23
 Beau contre courtraisien avec Campbell qui va chercher Van Landschoot à droite.. centre et tentative de bicyclette de Masui ! C'est manqué
21
 Bon ballon de Biancone côté droit... Maamar combine avec Ambros, qui rate son dribble et commet la faute
18
 Long ballon d'Ambros au second poteau... ça ne trouve personne
17
 Nouvelle perte de balle signée Llansana cette fois, Cvetkovic défend bien sur Ambrose
16
 Ooooh l'énorme occasion de Jellert Van Landschoot... un long ballon dans le dos de Pétrot qui s'est totalement loupé sur son intervention... et la frappe du Courtraisien passe à côté ! Il était signalé hors-jeu... mais tout de même
15
 Perte de balle de Kana devant Masui, puis faute du même Kana sur le Japonais qui avait réussi son dribble
13
 Bien défendu ensuite de Biancone devant Ambrose
12
 Belle combinaison ! Biancone va chercher Llansana dans le rectangle d'un ballon piqué, l'Espagnol remet en retrait pour Sikan qui reprend au-dessus
10
 Oooh Dejaegere donne un corner vicieux que Coosemans doit dégager du pied ! Corner encore
10
 Corner concédé par Léo Pétrot au duel avec Dejaegere !
8
 Belle combinaison courtraisienne côté gauche entre Ambrose et Van Landschoot, qui centre... trop long
6
 Et un centre de l'autre flanc maintenant signé Ludwig Augustinsson, tête de Cvetkovic à côté... mais le Serbe avait commis une poussée
6
 Excellent ballon de Maamar vers Augustinsson dont le centre de l'extérieur passe au-dessus de tout le monde ! C'était très dangereux ! Corner ensuite qui ne donne rien
4
 ILIC ! Premier arrêt du match devant Sikan ! Bien joué de Cvetkovic en déviation pour mettre à l'Ukrainien en retrait !
3
 Phase de possession anderlechtoise...
2
 Première très belle passe en un temps de Kana vers Maamar dans la profondeur mais le drapeau se lève
1
 C'est parti !
1
 Anderlecht - KV Courtrai: 0-0
20:25
 Les Mauves reçoivent la lanterne rouge, qui ne compte aucun point après 3 matchs, et n'ont donc pas droit à l'erreur après un 3/9
20:25
 Bienvenue au Lotto Park pour ce match entre le RSC Anderlecht et le KV Courtrai !
Anderlecht (Anderlecht - KV Courtrai)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Enric Llansana - Joshua Nga Kana - Lukas Ambros - Danylo Sikan - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Zoumana Keita - Marten Winkler - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Noah Kalonji - Tristan Degreef

KV Courtrai (Anderlecht - KV Courtrai)
KV Courtrai: Marko Ilić - Nayel Mehssatou - Gilles Ruyssen - James Ndjeungoue - Harrison Murray-Campbell - Jellert Van Landschoot - Brecht Dejaegere - Shandre Campbell - Ken Masui - Thierry Ambrose - Rudy Kohon
Banc: Patrik Sigurður Gunnarsson - Suf Podgoreanu - Goduine Koyalipou - Lenn De Smet - Rok Storman - Jamie Roche - Boris Lambert - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi

présentation (du match)

Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

19:57

L'entraîneur du RSC Anderlecht a décidé de ne pas faire de changements malgré la claque subie à l'Union Saint-Gilloise dimanche. Fait notable : aucune des recrues arrivées ...

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-0 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
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