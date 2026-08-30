Anderlecht - KV Courtrai (Jupiler Pro League 2026/2027)

Florent Malice



89

Marco Kana

Noah Kalonji





89

Augustinsson dégage un ballon chaud, le public est agacé, Courtrai est au ballon



86

Carte jaune pour Rudy Kohon





86

Carte jaune pour Gilles Ruyssen





82

Oooh quelle situation dangereuse ! Philips part en profondeur, Pétrot revient bien et tacle, pas de faute ! Quel retour du Français !



81

Long ballon de Biancone vers Sikan... qui tente une tête complètement ratée



79

Anderlecht a laissé passer le petit temps fort courtraisien



77

Brecht Dejaegere

Jamie Roche





77

Nayel Mehssatou

Anthony Philips





75

Biancone reprend le corner de la tête, à côté



74

Mihajlo Cvetkovic

Tawfik Bentayeb





74

Bentayeb fait ses débuts au Lotto Park !



74

Et frappe désormais d'Oliver Antman, au-dessus mais légèrement déviée : corner !



74

Bon centre d'Antman, repoussé par Ndjeungoue



69

Biancone dégage maintenant un centre après que Maamar ait été battu par un dribble côté gauche, deuxième fois d'affilée



68

Koyalipou profite du jusqu'auboutisme de Podgoreanu qui remet un centre qu'on croyait perdu, il reprend, ça heurte le poteau



68

Courtrai touche le poteau !

POTEAU DE COURTRAI !!!



66

NOA OJEA !!! Quelle action ! Un râteau, un crochet, et il enroule, ça passe juste au-dessus !



66

Oooh la tête de Storman sur un long centre d'Ambrose... Coosemans est attentif



65

ILIC SAUVE LE 2-0 !



64

Centre de Maamar... Antman contrôle, hésite, décale Augustinsson qui tire, c'est contré en corner !



63

Beau dribble d'Antman côté gauche, Maamar est trouvé côté droit par Ojea, centre contré



62

Llansana maintenant forcé de prendre un jaune après un contre courtraisien avorté



61

Carte jaune pour Enric Llansana





59

Lukas Ambros

Noa Ojea





59

Joshua Nga Kana

Oliver Antman





57

Sikan va bien chercher Maamar au second poteau, le geste du Marocain en un temps est raté



56

Jellert Van Landschoot

Goduine Koyalipou





56

Ken Masui

Rok Storman





56

Perte de balle et faute de Marco Kana, averti, alors que Dejaegere avait réussi son geste



56

Carte jaune pour Marco Kana





53

Frappe déviée maintenant de Nga Kana... Ilic doit mettre en corner par prudence



52

Bel avantage laissé par Mr Put, Ca combine ensuite pour laisser Ali Maamar centrer, Sikan reprend... Ilic capte



52

Superbe centre de Maamar, repoussé par la défense du KVK



48

Superbe remontée de terrain de Maamar depuis sa défense et excellent ballon vers Cvetkovic !



46

C'est reparti, et Biancone se fait une petite frayeur dans son rectangle !



46

Shandre Campbell

Suf Podgoreanu





45

Bon centre d'Augustinsson, repoussé... Kana pensait obtenir un coup-franc très bien placé devant les buts, mais l'arbitre ne siffle rien



43



But de Danylo Sikan (Ali Maamar)





43

Eeeet enfin le goal pour Anderlecht ! Danylo Sikan à la réception d'un centre à ras-de-terre d'Ali Maamar !



42

Et une mauvaise passe en profondeur de Llansana maintenant...



41

Bonne récupération de Pétrot, bonne relance de Llansana... et la passe de Cvetkovic dans le rectangle est manquée



39

Biancone commet la faute au duel avec Ambrose sur un long ballon



38

Ambrose et Nga Kana tentent une drôle de feinte sur le coup-franc... qui est dégagé, Courtrai au ballon



37

Bonne faute obtenue par Joshua Nga Kana côté gauche devant Shandre Campbell



36

Ambrose récupère un ballon haut et lance Campbell... Coosemans doit sortir loin de ses buts



30

Très beau ballon de Marco Kana vers Maamar... qui envoie un centre en un temps pour personne !



30

Le coup-franc est bien dégagé par la défense du KVK... mais ça revient vite dans les pieds anderlechtois



28

Bon coup-franc obtenu côté gauche par Danylo Sikan



28

Maamar rentre dans le jeu depuis le flanc droit et envoie un tir dans les bras de Marko Ilic



27

Coup-franc lointain donné par Lukas Ambros... c'est dégagé de la tête par Ndjeungoue



23

Beau contre courtraisien avec Campbell qui va chercher Van Landschoot à droite.. centre et tentative de bicyclette de Masui ! C'est manqué



21

Bon ballon de Biancone côté droit... Maamar combine avec Ambros, qui rate son dribble et commet la faute



18

Long ballon d'Ambros au second poteau... ça ne trouve personne



17

Nouvelle perte de balle signée Llansana cette fois, Cvetkovic défend bien sur Ambrose



16

Ooooh l'énorme occasion de Jellert Van Landschoot... un long ballon dans le dos de Pétrot qui s'est totalement loupé sur son intervention... et la frappe du Courtraisien passe à côté ! Il était signalé hors-jeu... mais tout de même



15

Perte de balle de Kana devant Masui, puis faute du même Kana sur le Japonais qui avait réussi son dribble



13

Bien défendu ensuite de Biancone devant Ambrose



12

Belle combinaison ! Biancone va chercher Llansana dans le rectangle d'un ballon piqué, l'Espagnol remet en retrait pour Sikan qui reprend au-dessus



10

Oooh Dejaegere donne un corner vicieux que Coosemans doit dégager du pied ! Corner encore



10

Corner concédé par Léo Pétrot au duel avec Dejaegere !



8

Belle combinaison courtraisienne côté gauche entre Ambrose et Van Landschoot, qui centre... trop long



6

Et un centre de l'autre flanc maintenant signé Ludwig Augustinsson, tête de Cvetkovic à côté... mais le Serbe avait commis une poussée



6

Excellent ballon de Maamar vers Augustinsson dont le centre de l'extérieur passe au-dessus de tout le monde ! C'était très dangereux ! Corner ensuite qui ne donne rien



4

ILIC ! Premier arrêt du match devant Sikan ! Bien joué de Cvetkovic en déviation pour mettre à l'Ukrainien en retrait !



3

Phase de possession anderlechtoise...



2

Première très belle passe en un temps de Kana vers Maamar dans la profondeur mais le drapeau se lève



1

C'est parti !



1

Anderlecht - KV Courtrai: 0-0





20:25

Les Mauves reçoivent la lanterne rouge, qui ne compte aucun point après 3 matchs, et n'ont donc pas droit à l'erreur après un 3/9



20:25

Bienvenue au Lotto Park pour ce match entre le RSC Anderlecht et le KV Courtrai !

