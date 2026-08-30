andAnderlecht
korKV Courtrai
(Ali Maamar) Danylo Sikan 43'
1-0
|Date:
|03/09/2026 20:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 3
|Stade:
|Lotto Park
Anderlecht - KV Courtrai (Jupiler Pro League 2026/2027)
Rencontre du Journée 3 en Jupiler Pro League 2026/2027 entre Anderlecht et KV Courtrai.
|Date:
|03/09/2026 20:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 3
|Stade:
|Lotto Park
Les compositions
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !
Live
|
Florent Malice
|
|
Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
89
|
Marco Kana
Noah Kalonji
|
89
|
Augustinsson dégage un ballon chaud, le public est agacé, Courtrai est au ballon
|
86
|
Carte jaune pour Rudy Kohon
|
86
|
Carte jaune pour Gilles Ruyssen
|
82
|
Oooh quelle situation dangereuse ! Philips part en profondeur, Pétrot revient bien et tacle, pas de faute ! Quel retour du Français !
|
81
|
Long ballon de Biancone vers Sikan... qui tente une tête complètement ratée
|
79
|
Anderlecht a laissé passer le petit temps fort courtraisien
|
77
|
Brecht Dejaegere
Jamie Roche
|
77
|
Nayel Mehssatou
Anthony Philips
|
75
|
Biancone reprend le corner de la tête, à côté
|
74
|
Mihajlo Cvetkovic
Tawfik Bentayeb
|
74
|
Bentayeb fait ses débuts au Lotto Park !
|
74
|
Et frappe désormais d'Oliver Antman, au-dessus mais légèrement déviée : corner !
|
74
|
Bon centre d'Antman, repoussé par Ndjeungoue
|
69
|
Biancone dégage maintenant un centre après que Maamar ait été battu par un dribble côté gauche, deuxième fois d'affilée
|
68
|
Koyalipou profite du jusqu'auboutisme de Podgoreanu qui remet un centre qu'on croyait perdu, il reprend, ça heurte le poteau
|
68
|
Courtrai touche le poteau !
POTEAU DE COURTRAI !!!
|
66
|
NOA OJEA !!! Quelle action ! Un râteau, un crochet, et il enroule, ça passe juste au-dessus !
|
66
|
Oooh la tête de Storman sur un long centre d'Ambrose... Coosemans est attentif
|
65
|
ILIC SAUVE LE 2-0 !
|
64
|
Centre de Maamar... Antman contrôle, hésite, décale Augustinsson qui tire, c'est contré en corner !
|
63
|
Beau dribble d'Antman côté gauche, Maamar est trouvé côté droit par Ojea, centre contré
|
62
|
Llansana maintenant forcé de prendre un jaune après un contre courtraisien avorté
|
61
|
Carte jaune pour Enric Llansana
|
59
|
Lukas Ambros
Noa Ojea
|
59
|
Joshua Nga Kana
Oliver Antman
|
57
|
Sikan va bien chercher Maamar au second poteau, le geste du Marocain en un temps est raté
|
56
|
Jellert Van Landschoot
Goduine Koyalipou
|
56
|
Ken Masui
Rok Storman
|
56
|
Perte de balle et faute de Marco Kana, averti, alors que Dejaegere avait réussi son geste
|
56
|
Carte jaune pour Marco Kana
|
53
|
Frappe déviée maintenant de Nga Kana... Ilic doit mettre en corner par prudence
|
52
|
Bel avantage laissé par Mr Put, Ca combine ensuite pour laisser Ali Maamar centrer, Sikan reprend... Ilic capte
|
52
|
Superbe centre de Maamar, repoussé par la défense du KVK
|
48
|
Superbe remontée de terrain de Maamar depuis sa défense et excellent ballon vers Cvetkovic !
|
46
|
C'est reparti, et Biancone se fait une petite frayeur dans son rectangle !
|
46
|
Shandre Campbell
Suf Podgoreanu
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45
|
Bon centre d'Augustinsson, repoussé... Kana pensait obtenir un coup-franc très bien placé devant les buts, mais l'arbitre ne siffle rien
|
43
|
But de Danylo Sikan (Ali Maamar)
|
43
|
Eeeet enfin le goal pour Anderlecht ! Danylo Sikan à la réception d'un centre à ras-de-terre d'Ali Maamar !
|
42
|
Et une mauvaise passe en profondeur de Llansana maintenant...
|
41
|
Bonne récupération de Pétrot, bonne relance de Llansana... et la passe de Cvetkovic dans le rectangle est manquée
|
39
|
Biancone commet la faute au duel avec Ambrose sur un long ballon
|
38
|
Ambrose et Nga Kana tentent une drôle de feinte sur le coup-franc... qui est dégagé, Courtrai au ballon
|
37
|
Bonne faute obtenue par Joshua Nga Kana côté gauche devant Shandre Campbell
|
36
|
Ambrose récupère un ballon haut et lance Campbell... Coosemans doit sortir loin de ses buts
|
30
|
Très beau ballon de Marco Kana vers Maamar... qui envoie un centre en un temps pour personne !
|
30
|
Le coup-franc est bien dégagé par la défense du KVK... mais ça revient vite dans les pieds anderlechtois
|
28
|
Bon coup-franc obtenu côté gauche par Danylo Sikan
|
28
|
Maamar rentre dans le jeu depuis le flanc droit et envoie un tir dans les bras de Marko Ilic
|
27
|
Coup-franc lointain donné par Lukas Ambros... c'est dégagé de la tête par Ndjeungoue
|
23
|
Beau contre courtraisien avec Campbell qui va chercher Van Landschoot à droite.. centre et tentative de bicyclette de Masui ! C'est manqué
|
21
|
Bon ballon de Biancone côté droit... Maamar combine avec Ambros, qui rate son dribble et commet la faute
|
18
|
Long ballon d'Ambros au second poteau... ça ne trouve personne
|
17
|
Nouvelle perte de balle signée Llansana cette fois, Cvetkovic défend bien sur Ambrose
|
16
|
Ooooh l'énorme occasion de Jellert Van Landschoot... un long ballon dans le dos de Pétrot qui s'est totalement loupé sur son intervention... et la frappe du Courtraisien passe à côté ! Il était signalé hors-jeu... mais tout de même
|
15
|
Perte de balle de Kana devant Masui, puis faute du même Kana sur le Japonais qui avait réussi son dribble
|
13
|
Bien défendu ensuite de Biancone devant Ambrose
|
12
|
Belle combinaison ! Biancone va chercher Llansana dans le rectangle d'un ballon piqué, l'Espagnol remet en retrait pour Sikan qui reprend au-dessus
|
10
|
Oooh Dejaegere donne un corner vicieux que Coosemans doit dégager du pied ! Corner encore
|
10
|
Corner concédé par Léo Pétrot au duel avec Dejaegere !
|
8
|
Belle combinaison courtraisienne côté gauche entre Ambrose et Van Landschoot, qui centre... trop long
|
6
|
Et un centre de l'autre flanc maintenant signé Ludwig Augustinsson, tête de Cvetkovic à côté... mais le Serbe avait commis une poussée
|
6
|
Excellent ballon de Maamar vers Augustinsson dont le centre de l'extérieur passe au-dessus de tout le monde ! C'était très dangereux ! Corner ensuite qui ne donne rien
|
4
|
ILIC ! Premier arrêt du match devant Sikan ! Bien joué de Cvetkovic en déviation pour mettre à l'Ukrainien en retrait !
|
3
|
Phase de possession anderlechtoise...
|
2
|
Première très belle passe en un temps de Kana vers Maamar dans la profondeur mais le drapeau se lève
|
1
|
C'est parti !
|
1
|
Anderlecht - KV Courtrai: 0-0
|
20:25
|
Les Mauves reçoivent la lanterne rouge, qui ne compte aucun point après 3 matchs, et n'ont donc pas droit à l'erreur après un 3/9
|
20:25
|
Bienvenue au Lotto Park pour ce match entre le RSC Anderlecht et le KV Courtrai !
|
Banc: Zoumana Keita - Marten Winkler - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Noah Kalonji - Tristan Degreef
Banc: Patrik Sigurður Gunnarsson - Suf Podgoreanu - Goduine Koyalipou - Lenn De Smet - Rok Storman - Jamie Roche - Boris Lambert - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi