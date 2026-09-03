L'entraîneur du RSC Anderlecht a décidé de ne pas faire de changements malgré la claque subie à l'Union Saint-Gilloise dimanche. Fait notable : aucune des recrues arrivées cette semaine n'est sur le banc anderlechtois.

Après avoir aligné le même onze à deux reprises face au Kairat Almaty, Vitor Bruno avait déjà persisté avec la même équipe lors du déplacement à l'Union Saint-Gilloise dimanche dernier. Une décision qui lui avait été reprochée, certains - comme Joshua Nga Kana - semblant un peu tirer la langue.

Mais Bruno a été encore plus loin ce jeudi contre le KV Courtrai. Pour la quatrième fois d'affilée, le RSC Anderlecht évoluera avec le même onze de base.

Pas de recrues sur le banc

A la décharge de Vitor Bruno, l'entraîneur des Mauves ne dispose en réalité pas de plus de joueurs que dimanche : aucune des trois recrues arrivées ce mercredi (Omobamidele, Aasgaard, Amane), ni Oleg Reabciuk ne sont sur le banc ce jeudi.

Il faudra donc attendre un peu pour les voir faire leurs débuts. Mais le Lotto Park espère certainement que Winkler, Bentayeb ou encore Ojea obtiendront un peu de temps de jeu.