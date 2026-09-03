Suis Anderlecht - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 03/09/2026 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
Stade: Lotto Park

Le RSCA doit rebondir après la lourde défaite à l'Union. Quoi de mieux que la réception de Courtrai, qui ne compte pas encore le moindre point?

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Temps   20:30 
Florent Malice
Anderlecht (Anderlecht - KV Courtrai)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Enric Llansana - Joshua Nga Kana - Lukas Ambros - Danylo Sikan - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Tawfik Bentayeb - Zoumana Keita - Marten Winkler - Oliver Antman - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Noah Kalonji - Tristan Degreef

KV Courtrai (Anderlecht - KV Courtrai)
KV Courtrai: Marko Ilić - Nayel Mehssatou - Gilles Ruyssen - James Ndjeungoue - Harrison Murray-Campbell - Jellert Van Landschoot - Brecht Dejaegere - Shandre Campbell - Ken Masui - Thierry Ambrose - Rudy Kohon
Banc: Patrik Sigurður Gunnarsson - Suf Podgoreanu - Goduine Koyalipou - Lenn De Smet - Rok Storman - Jamie Roche - Boris Lambert - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Biancone Giulian  
Pétrot Léo  
Augustinsson Ludwig  
Kana Marco  
Llansana Enric  
Nga Kana Joshua  
Ambros Lukas  
Sikan Danylo  
Cvetkovic Mihajlo  
Banc
Bentayeb Tawfik  
Keita Zoumana  
Winkler Marten  
Antman Oliver  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  
 

KV Courtrai KV Courtrai
Ilić Marko  
Mehssatou Nayel  
Ruyssen Gilles  
Ndjeungoue James  
Murray-Campbell Harrison  
Van Landschoot Jellert  
Dejaegere Brecht  
Campbell Shandre  
Masui Ken  
Ambrose Thierry  
Kohon Rudy  
Banc
Gunnarsson Patrik Sigurður  
Podgoreanu Suf  
Koyalipou Goduine  
De Smet Lenn  
Storman Rok  
Roche Jamie  
Lambert Boris  
Philips Anthony  
Ogbuehi Sixtus  

présentation (du match)

Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union
Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union
Photo: © photonews

L'entraîneur du RSC Anderlecht a décidé de ne pas faire de changements malgré la claque subie à l'Union Saint-Gilloise dimanche. Fait notable : aucune des recrues arrivées cette semaine n'est sur le banc anderlechtois.

Après avoir aligné le même onze à deux reprises face au Kairat Almaty, Vitor Bruno avait déjà persisté avec la même équipe lors du déplacement à l'Union Saint-Gilloise dimanche dernier. Une décision qui lui avait été reprochée, certains - comme Joshua Nga Kana - semblant un peu tirer la langue.

Mais Bruno a été encore plus loin ce jeudi contre le KV Courtrai. Pour la quatrième fois d'affilée, le RSC Anderlecht évoluera avec le même onze de base. 

Pas de recrues sur le banc

A la décharge de Vitor Bruno, l'entraîneur des Mauves ne dispose en réalité pas de plus de joueurs que dimanche : aucune des trois recrues arrivées ce mercredi (Omobamidele, Aasgaard, Amane), ni Oleg Reabciuk ne sont sur le banc ce jeudi. 

Il faudra donc attendre un peu pour les voir faire leurs débuts. Mais le Lotto Park espère certainement que Winkler, Bentayeb ou encore Ojea obtiendront un peu de temps de jeu. 

Prono Anderlecht - KV Courtrai

Anderlecht gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage KV Courtrai KV Courtrai gagne
92.11% 4.89% 3.01%
Les plus populaires
2-0
(62x)		 3-1
(57x)		 2-1
(49x)

Comparatif Anderlecht - KV Courtrai

Classement

11
17

Points

3
0

Gagner

1
0

Perdre

2
3

Buts inscrits

2
1

Buts reçus

5
9

Cartes jaunes

5
3

face-à-face remportés

26
10
6
19/01 13:30 KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Anderlecht Anderlecht
03/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-0 KV Courtrai KV Courtrai
16/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 KV Courtrai KV Courtrai
17/09 16:00 KV Courtrai KV Courtrai 2-2 Anderlecht Anderlecht
19/02 18:30 KV Courtrai KV Courtrai 2-2 Anderlecht Anderlecht
18/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Courtrai KV Courtrai
10/04 18:30 KV Courtrai KV Courtrai 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/12 18:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
21/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
21/02 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 KV Courtrai KV Courtrai
23/10 20:45 KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Courtrai KV Courtrai
17/08 18:00 KV Courtrai KV Courtrai 4-2 Anderlecht Anderlecht
10/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Courtrai KV Courtrai
28/07 18:00 KV Courtrai KV Courtrai 1-4 Anderlecht Anderlecht
26/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 KV Courtrai KV Courtrai
16/09 18:00 KV Courtrai KV Courtrai 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/12 14:30 KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Anderlecht Anderlecht
07/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 KV Courtrai KV Courtrai
13/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
02/12 20:45 KV Courtrai KV Courtrai 4-2 Anderlecht Anderlecht
29/10 20:30 KV Courtrai KV Courtrai 1-1 Anderlecht Anderlecht
21/05 20:30 KV Courtrai KV Courtrai 2-2 Anderlecht Anderlecht
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-1 KV Courtrai KV Courtrai
01/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Courtrai KV Courtrai
29/10 20:30 KV Courtrai KV Courtrai 2-3 Anderlecht Anderlecht
08/02 18:00 KV Courtrai KV Courtrai 2-2 Anderlecht Anderlecht
06/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 KV Courtrai KV Courtrai
18/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
28/07 18:00 KV Courtrai KV Courtrai 1-1 Anderlecht Anderlecht
10/05 20:30 KV Courtrai KV Courtrai 2-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
21/01 18:00 KV Courtrai KV Courtrai 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Courtrai KV Courtrai
29/12 18:00 KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
05/05 20:30 KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Anderlecht Anderlecht
14/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
27/11 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
01/08 20:00 KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/01 20:00 KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Anderlecht Anderlecht
30/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 KV Courtrai KV Courtrai

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 20:30 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 20:30 KV Courtrai KV Courtrai
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