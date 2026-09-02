Date: 02/09/2026 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
Stade: Stayen

Suivez en direct STVV - Union SG (Jupiler Pro League)

Vivez le match entre STVV et Union SG en LIVE, en simultané avec d'autres supporters.

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Classement Live
Temps   19' 28" 
19
 L'Union retrouve la maîtrise du ballon
Alors que le STVV avait pris la possession à son compte lors des 10 premières minutes, les Bruxellois commencent à prendre petit à petit l'ascendant dans ce domaine et en se montrant plus précis dans leurs transmissions. Le rythme du match n'est cependant guère élevé.
18
 Le Premier corner du match pour le STVV
Il ne donnera rien.
17
STVV - Union SG
13
 Première possibilité pour Patris
Patris, ancien de la maison, est parfaitement trouvé par Zorgane, mais l'ancien du STVV justement ne cadre pas.
12
 On attend le train
Avec les travaux de la nouvelle tribune, on peut apercevoir la ligne de train. Un peu comme au stade Leburton de Tubize qui lui n'est pas en travaux.
9
 Première intervention de Koffi
Le gardien de l'Union capte un centre de Vanwesemael. Les Trudonnaires sont plus offensifs que leur adversaire en ce début de match en étant bien présents dans le camp unioniste.
2
 Saint-Trond réussit plutôt bien à l'Union qui a gagné 7 de ses 9 déplacements au Stayen depuis son retour en D1. Mais ça c'était avant la première défaite au mois de mai dernier lors des Champions Play-offs.
1
 Explication de David Hubert sur l'absence de Kevin Rodriguez
"Rodriguez a quitté le terrain dimanche à cause d’une crampe, c’est pourquoi il était trop incertain pour aujourd’hui. Mofokeng a un profil plus adapté à cette surface que Florucz, c’est donc lui qui aura sa chance."
1
 STVV - Union SG: 0-0
STVV (STVV - Union SG)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Wolke Janssens - Nelson Ishiwatari - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Araki - Ilias Sebaoui - Oumar Diouf
Banc: Illyès Benachour - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Samed Bazdar - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Shion Shinkawa

Union SG (STVV - Union SG)
Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic
Banc: Vic Chambaere - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Denzel De Roeve - Darius Olaru - Raul Florucz - Sekou Keita - Youssef Hamoutahar - Nikki Havenaar

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.8  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
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Vanwesemael Robert-Jan 6.7  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
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Pupe Joedrick 6.3  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
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Musliu Visar 6.6  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
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Janssens Wolke 6.4  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Ishiwatari Nelson 6.6  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Sissako Abdoulaye 6.1  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Muja Arbnor 6.2  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Araki Ryotaro 6.5  
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Sebaoui Ilias 6.5  
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
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Diouf Oumar 6.4  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Benachour Illyès  
Hata Taiga  
Taniguchi Shogo  
Bazdar Samed  
Merlen Ryan  
Lendfers Matt  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Shinkawa Shion  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 6.8  
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Mac Allister Kevin 6.6  
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
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Sylla Massiré 6.5  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
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Kricfalusi Ondrej 6.1  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Patris Louis 6.3  
  • Tirs cadrés: 0/1
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Zorgane Adem 6.9  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Passes clés: 2
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Van de Perre Kamiel 6.6  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
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Zeneli Besfort 6.5  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Smith Guilherme 6.1  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
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Mofokeng Relebohile 6.7  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo 6.4  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
De Roeve Denzel  
Olaru Darius  
Florucz Raul  
Keita Sekou  
Hamoutahar Youssef  
Havenaar Nikki  

présentation (du match)

LIVE 20h30 : Saint-Trond VV - Union Saint-Gilloise 0-0
Fabien Chaliaud
| Commentaire

L'Union en quête de deuxième place à Saint-Trond

LIVE 20h30 : Saint-Trond VV - Union Saint-Gilloise 0-0
Photo: © photonews

Match de rattrapage ce soir entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise. En cas de victoire, les Bruxellois prendraient la deuxième place du classement, à deux points du leader Charleroi. Si les "Canaris" prenaient les trois points, ils dépasseraient leur adversaire du jour.

L'Union sourit après sa large victoire dans le derby bruxellois contre un Anderlecht sur lequel elle semble toujours avoir la mainmise malgré un mercato agité au sein des deux clubs de la capitale. Orphelins de Wouter Vrancken et de quelques éléments importants, le STVV reste sur une large victoire au Bosuil, terrain de l'Antwerp (1-4), après deux partages contre le promu Lommel et le Cercle Bruges. Un bilan relativement correct pour un club qui doit confirmer une saison exceptionnelle.

Pour la réception du dernier vainqueur de la Coupe de Belgique, Saint-Trond laisse sur le banc ses défenseurs japonais Hata et son capitaine Taniguchi, ainsi que son milieu de terrain Ryan Merlen, auteur de deux passes décisives contre le matricule 1. Ils sont remplacés par Pupe, Janssens et Ishiwatari.

Du côté Unioniste, on ne change presque pas une équipe qui gagne à exception près puisque le Sud-Africain Mofokeng prend la place de Kevin Rodriguez.

L'enjeu de ce duel est très simple. En cas de succès, les Saint-Gillois prendraient la deuxième place du classement, à deux points du leader Charleroi. En cas de défaite, ils verraient leur hôte du jour leur passer devant avec une unité de plus.

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai
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