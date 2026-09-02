Suivez en direct STVV - Union SG (Jupiler Pro League)

Match de rattrapage ce soir entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise. En cas de victoire, les Bruxellois prendraient la deuxième place du classement, à deux points du leader Charleroi. Si les "Canaris" prenaient les trois points, ils dépasseraient leur adversaire du jour.

L'Union sourit après sa large victoire dans le derby bruxellois contre un Anderlecht sur lequel elle semble toujours avoir la mainmise malgré un mercato agité au sein des deux clubs de la capitale. Orphelins de Wouter Vrancken et de quelques éléments importants, le STVV reste sur une large victoire au Bosuil, terrain de l'Antwerp (1-4), après deux partages contre le promu Lommel et le Cercle Bruges. Un bilan relativement correct pour un club qui doit confirmer une saison exceptionnelle.

Pour la réception du dernier vainqueur de la Coupe de Belgique, Saint-Trond laisse sur le banc ses défenseurs japonais Hata et son capitaine Taniguchi, ainsi que son milieu de terrain Ryan Merlen, auteur de deux passes décisives contre le matricule 1. Ils sont remplacés par Pupe, Janssens et Ishiwatari.

Du côté Unioniste, on ne change presque pas une équipe qui gagne à exception près puisque le Sud-Africain Mofokeng prend la place de Kevin Rodriguez.

L'enjeu de ce duel est très simple. En cas de succès, les Saint-Gillois prendraient la deuxième place du classement, à deux points du leader Charleroi. En cas de défaite, ils verraient leur hôte du jour leur passer devant avec une unité de plus.