Un mini-choc wallon ce vendredi soir à Sclessin : le Standard et la RAAL veulent leur première victoire

Standard - La Louvière, un petit choc wallon pour lancer cette troisième journée de Jupiler Pro League. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be. Retrouvez, dans la soirée et ce week-end, notre large résumé, nos réactions et toutes nos analyses de cette rencontre que doivent gagner les deux équipes pour décrocher leur première victoire de la saison.

C'est parti, pour, déjà, la troisième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir. On se retrouve à Sclessin, avec une affiche 100 % wallonne entre le Standard et la RAAL La Louvière.

Deux équipes qui n'ont pas commencé leur saison comme espéré. Les Rouches ont concédé deux fois le partage dans les dernières minutes, tandis que les Loups ont été battus par Anderlecht et La Gantoise.

Un début de calendrier très difficile pour les hommes d'Edward Still, qui devront reproduire leur prestation du Lotto Park ce vendredi soir : rester solides derrière, marquer en premier. Et, cette fois, ne pas se faire réduire à dix.

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Du côté du Standard, il faudra aussi s'inspirer de ce qui a été fait ces deux dernières semaines malgré les résultats pas si positifs. Les joueurs de Vincent Euvrard jouent mieux, produisent beaucoup et seule l'efficacité du dernier geste pourra leur permettre de véritablement franchir un nouveau cap.



Standard - RAAL La Louvière, c'est une belle affiche pour lancer cette troisième journée de Jupiler Pro League. Une affiche que vous pourrez suivre en direct commenté sur Walfoot.be (coup d'envoi à 20h45), avant de retrouver un large résumé, toutes les réactions et toutes nos analyses.