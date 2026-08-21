Suis Standard - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 21/08/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)
Un mini-choc wallon ce vendredi soir à Sclessin : le Standard et la RAAL veulent leur première victoire
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Un mini-choc wallon ce vendredi soir à Sclessin : le Standard et la RAAL veulent leur première victoire

Standard - La Louvière, un petit choc wallon pour lancer cette troisième journée de Jupiler Pro League. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be. Retrouvez, dans la soirée et ce week-end, notre large résumé, nos réactions et toutes nos analyses de cette rencontre que doivent gagner les deux équipes pour décrocher leur première victoire de la saison.

C'est parti, pour, déjà, la troisième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir. On se retrouve à Sclessin, avec une affiche 100 % wallonne entre le Standard et la RAAL La Louvière.

Deux équipes qui n'ont pas commencé leur saison comme espéré. Les Rouches ont concédé deux fois le partage dans les dernières minutes, tandis que les Loups ont été battus par Anderlecht et La Gantoise.

Un début de calendrier très difficile pour les hommes d'Edward Still, qui devront reproduire leur prestation du Lotto Park ce vendredi soir : rester solides derrière, marquer en premier. Et, cette fois, ne pas se faire réduire à dix.

Suivez Standard - RAAL La Louvière en direct commenté sur Walfoot.be

Du côté du Standard, il faudra aussi s'inspirer de ce qui a été fait ces deux dernières semaines malgré les résultats pas si positifs. Les joueurs de Vincent Euvrard jouent mieux, produisent beaucoup et seule l'efficacité du dernier geste pourra leur permettre de véritablement franchir un nouveau cap.


Standard - RAAL La Louvière, c'est une belle affiche pour lancer cette troisième journée de Jupiler Pro League. Une affiche que vous pourrez suivre en direct commenté sur Walfoot.be (coup d'envoi à 20h45), avant de retrouver un large résumé, toutes les réactions et toutes nos analyses.

Prono Standard - RAAL La Louvière

Standard gagne
Partage
Standard Standard gagne Partage RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne
93.9% 5.63% 0.47%
Les plus populaires
2-1
(80x)		 2-0
(55x)		 3-1
(29x)

Comparatif Standard - RAAL La Louvière

Classement

10
15

Points

2
0

Perdre

0
2

Buts inscrits

5
2

Buts reçus

5
4

Cartes jaunes

4
3

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

7
3
3
27/02 20:45 Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
26/07 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Standard Standard
22/02 20:30 Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
06/02 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Standard Standard
29/08 19:00 Standard Standard 5-0 FF RAAL La Louvière RAAL La Louvière
27/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-3 Standard Standard
16/03 20:30 Standard Standard 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
27/09 19:00 Standard Standard 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
25/09 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Standard Standard
27/02 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-2 Standard Standard
27/09 18:00 Standard Standard 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
04/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Standard Standard
02/11 20:00 Standard Standard 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai
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