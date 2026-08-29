Date: 29/08/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: Guldensporenstadion

Charleroi se déplace à Courtrai en ce début de soirée. Les Zèbres veulent réaliser le 12 sur 12 mais doivent composer sans Aiham Ousou.

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Classement Live
Temps   33' 15" 
31
 D'un rectangle à l'autre
Perte de balle carolo, Campbell file sur la gauche mais pousse son ballon trop loin. Sur le contre, Khalili lance Pflücke, Ilic intervient promptement.
29
 Romsaas à côté
Belle occasion pour le Norvégien, trouvé au premier poteau par Bernier, il tente sa chance dans un angle fermé, sa frappe est surprenante mais ne trouve pas le cadre.
26
 Centre dangereux de Boukamir
Bon décalage de Romsaas, Courtrai finit par se dégager
24
 Coup franc visiteur
Bernier est fauché côté gauche. Pflücke tente sa chance directement, ce n'est pas cadré
21
 Deux corners de suite pour Charleroi
Une nouvelle frappe d'Nzita à l'entrée du rectangle en résulte, elle n'est toujours pas cadrée
19
 Charleroi revient à l'attaque, toujours pas de penalty
Centre de Bernier, c'est contré par la défense du KV, l'intervention du bras de Rudy Kohon suscite la colère des Carolos, qui réclament un penalty. Le VAR vérifie l'action mais choisit de ne pas intervenir. Une phase litigieuse du week-end, assurément.
16
 Moment de tension chez les visiteurs
Courtrai porte encore le danger, Mohamed Koné enguirlande ses défenseurs
13
 Frayeur pour Charleroi
Ambrose se joue de Van den Kerkhof et pénètre dans le rectangle, son centre est vicieux mais personne ne parvient à le dévier
10
 Corner pour le Sporting
Le premier de cette rencontre, le ballon est renvoyé et revient à Nzita, dont la frappe file en tribune
8
 Le premier tir cadré est carolo
Patrick Pflücke tente sa chance, Marko Ilic détourne
5
 Charleroi réclame un penalty
Pressing de Scheidler, qui récupère le ballon et s'écroule dans le rectangle, rien de fautif selon l'arbitre
3
 Centre de Bernier
Premier débordement, son ballon vers Scheidler est dégagé par la défense courtraisienne
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 KV Courtrai - Charleroi: 0-0
18:14
 Les joueurs montent sur le terrain
Chaude ambiance du côté de Courtrai : tifo des supporters locaux, fumigènes dans le camp visiteur
17:37
 Ousou pas sur la feuille de match !
Le capitaine est touché aux adducteurs. Massamba Sow le remplace en défense. Pour le reste, Mario Kohnen aligne assez logiquement l'équipe qui a donné satisfaction contre Malines.
KV Courtrai (KV Courtrai - Charleroi)
KV Courtrai: Marko Ilić - Gilles Ruyssen - James Ndjeungoue - Rudy Kohon - Nayel Mehssatou - Ken Masui - Boris Lambert - Brecht Dejaegere - Shandre Campbell - Goduine Koyalipou - Thierry Ambrose
Banc: Harrison Murray-Campbell - Suf Podgoreanu - Ebbe de Vlaeminck - Lenn De Smet - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Bryan Adinany - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi

Charleroi (KV Courtrai - Charleroi)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Massamba Sow - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler
Banc: Martin Delavallee - Adama Bojang - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels
17:34
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Stade des Eperons d'or pour ce match entre Kerels et Carolos

KV Courtrai KV Courtrai
Ilić Marko  
Ruyssen Gilles  
Ndjeungoue James  
Kohon Rudy  
Mehssatou Nayel  
Masui Ken  
Lambert Boris  
Dejaegere Brecht  
Campbell Shandre  
Koyalipou Goduine  
Ambrose Thierry  
Banc
Murray-Campbell Harrison  
Podgoreanu Suf  
de Vlaeminck Ebbe  
De Smet Lenn  
Fofana Mohamed  
Van Landschoot Jellert  
Adinany Bryan  
Philips Anthony  
Ogbuehi Sixtus  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed  
Van Den Kerkhof Kevin  
Keita Cheick  
Sow Massamba  
Nzita Mardochee  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
Pflücke Patrick  
Romsaas Jakob Napoleon  
Bernier Antoine  
Scheidler Aurélien  
Banc
Delavallee Martin  
Bojang Adama  
Cisse Isaac  
Mbemba Freddy  
Dembaga Boubakar  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Kera Mory  
Teugels Rafaël  

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 0-0 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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