31

D'un rectangle à l'autre

Perte de balle carolo, Campbell file sur la gauche mais pousse son ballon trop loin. Sur le contre, Khalili lance Pflücke, Ilic intervient promptement.



29

Romsaas à côté

Belle occasion pour le Norvégien, trouvé au premier poteau par Bernier, il tente sa chance dans un angle fermé, sa frappe est surprenante mais ne trouve pas le cadre.



26

Centre dangereux de Boukamir

Bon décalage de Romsaas, Courtrai finit par se dégager



24

Coup franc visiteur

Bernier est fauché côté gauche. Pflücke tente sa chance directement, ce n'est pas cadré



21

Deux corners de suite pour Charleroi

Une nouvelle frappe d'Nzita à l'entrée du rectangle en résulte, elle n'est toujours pas cadrée



19

Charleroi revient à l'attaque, toujours pas de penalty

Centre de Bernier, c'est contré par la défense du KV, l'intervention du bras de Rudy Kohon suscite la colère des Carolos, qui réclament un penalty. Le VAR vérifie l'action mais choisit de ne pas intervenir. Une phase litigieuse du week-end, assurément.



16

Moment de tension chez les visiteurs

Courtrai porte encore le danger, Mohamed Koné enguirlande ses défenseurs



13

Frayeur pour Charleroi

Ambrose se joue de Van den Kerkhof et pénètre dans le rectangle, son centre est vicieux mais personne ne parvient à le dévier



10

Corner pour le Sporting

Le premier de cette rencontre, le ballon est renvoyé et revient à Nzita, dont la frappe file en tribune



8

Le premier tir cadré est carolo

Patrick Pflücke tente sa chance, Marko Ilic détourne



5

Charleroi réclame un penalty

Pressing de Scheidler, qui récupère le ballon et s'écroule dans le rectangle, rien de fautif selon l'arbitre



3

Centre de Bernier

Premier débordement, son ballon vers Scheidler est dégagé par la défense courtraisienne



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

KV Courtrai - Charleroi: 0-0





18:14

Les joueurs montent sur le terrain

Chaude ambiance du côté de Courtrai : tifo des supporters locaux, fumigènes dans le camp visiteur



17:37

Ousou pas sur la feuille de match !

Le capitaine est touché aux adducteurs. Massamba Sow le remplace en défense. Pour le reste, Mario Kohnen aligne assez logiquement l'équipe qui a donné satisfaction contre Malines.



KV Courtrai: Marko Ilić - Gilles Ruyssen - James Ndjeungoue - Rudy Kohon - Nayel Mehssatou - Ken Masui - Boris Lambert - Brecht Dejaegere - Shandre Campbell - Goduine Koyalipou - Thierry Ambrose

Banc: Harrison Murray-Campbell - Suf Podgoreanu - Ebbe de Vlaeminck - Lenn De Smet - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Bryan Adinany - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi



Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Massamba Sow - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler

Banc: Martin Delavallee - Adama Bojang - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels