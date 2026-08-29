|Date:
|29/08/2026 18:15
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 4
|Stade:
|Guldensporenstadion
Charleroi se déplace à Courtrai en ce début de soirée. Les Zèbres veulent réaliser le 12 sur 12 mais doivent composer sans Aiham Ousou.
33' 15"
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31
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D'un rectangle à l'autre
Perte de balle carolo, Campbell file sur la gauche mais pousse son ballon trop loin. Sur le contre, Khalili lance Pflücke, Ilic intervient promptement.
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29
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Romsaas à côté
Belle occasion pour le Norvégien, trouvé au premier poteau par Bernier, il tente sa chance dans un angle fermé, sa frappe est surprenante mais ne trouve pas le cadre.
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26
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Centre dangereux de Boukamir
Bon décalage de Romsaas, Courtrai finit par se dégager
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24
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Coup franc visiteur
Bernier est fauché côté gauche. Pflücke tente sa chance directement, ce n'est pas cadré
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21
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Deux corners de suite pour Charleroi
Une nouvelle frappe d'Nzita à l'entrée du rectangle en résulte, elle n'est toujours pas cadrée
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19
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Charleroi revient à l'attaque, toujours pas de penalty
Centre de Bernier, c'est contré par la défense du KV, l'intervention du bras de Rudy Kohon suscite la colère des Carolos, qui réclament un penalty. Le VAR vérifie l'action mais choisit de ne pas intervenir. Une phase litigieuse du week-end, assurément.
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16
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Moment de tension chez les visiteurs
Courtrai porte encore le danger, Mohamed Koné enguirlande ses défenseurs
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13
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Frayeur pour Charleroi
Ambrose se joue de Van den Kerkhof et pénètre dans le rectangle, son centre est vicieux mais personne ne parvient à le dévier
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10
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Corner pour le Sporting
Le premier de cette rencontre, le ballon est renvoyé et revient à Nzita, dont la frappe file en tribune
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8
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Le premier tir cadré est carolo
Patrick Pflücke tente sa chance, Marko Ilic détourne
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5
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Charleroi réclame un penalty
Pressing de Scheidler, qui récupère le ballon et s'écroule dans le rectangle, rien de fautif selon l'arbitre
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3
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Centre de Bernier
Premier débordement, son ballon vers Scheidler est dégagé par la défense courtraisienne
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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KV Courtrai - Charleroi: 0-0
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18:14
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Les joueurs montent sur le terrain
Chaude ambiance du côté de Courtrai : tifo des supporters locaux, fumigènes dans le camp visiteur
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17:37
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Ousou pas sur la feuille de match !
Le capitaine est touché aux adducteurs. Massamba Sow le remplace en défense. Pour le reste, Mario Kohnen aligne assez logiquement l'équipe qui a donné satisfaction contre Malines.
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Banc: Harrison Murray-Campbell - Suf Podgoreanu - Ebbe de Vlaeminck - Lenn De Smet - Mohamed Fofana - Jellert Van Landschoot - Bryan Adinany - Anthony Philips - Sixtus Ogbuehi
Banc: Martin Delavallee - Adama Bojang - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels
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17:34
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Stade des Eperons d'or pour ce match entre Kerels et Carolos