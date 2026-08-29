LIVE : Suivez RAAL - Malines en direct commenté (16h)

La RAAL a très mal débuté la saison. La réception du KV Malines sera déjà très importante, tout comme les semaines à venir.

Avec deux relégués en fin de saison, la RAAL ne peut plus se permettre une saison comme la précédente : les Loups vont devoir prendre des points, et si possible face à leurs opposants directs.

Le début de saison de la RAAL, en ce sens, n'est pas vraiment inquiétant : les Louviérois ont fait 0/9, certes, mais face à trois prétendants aux tickets européen (Anderlecht, La Gantoise et le Standard).

Ce samedi, face au KV Malines, c'est encore une grosse affiche qui attend les Loups. Un début de saison particulièrement difficile, mais il faudrait idéalement prendre quelque chose à l'Easi Arena, afin d'enfin lancer la machine.

La course au maintien, plus intéressante que la course au titre ?

Car après le déplacement à Saint-Trond samedi prochain, ce sont deux candidats au maintien qui se dresseront sur la route de la RAAL. L'avantage des hommes d'Edward Still : ni Courtrai ni OHL n'ont pris de points non plus. Et ce ne sont pas les seuls : Malines, STVV (étonnamment), le Cercle ou encore Westerlo restent calés à zéro unité également.

Autrement dit : une victoire ce samedi, et la zone rouge, même s'il est très tôt pour en parler, s'éloigne un peu. Psychologiquement, ce serait un énorme adjuvant avant d'affronter trois équipes ne comptant aucune unité au moment d'écrire ces lignes. Cette saison, la course au maintien s'annonce peut-être plus passionnante que la course au titre...