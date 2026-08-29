Suis RAAL La Louvière - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 29/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: Easi Arena

LIVE : Suivez RAAL - Malines en direct commenté (16h)

La Louvière reçoit le KV Malines ce samedi dans le cadre de la quatrième journée de championnat. Les Loups restent sur un 0/9 et doivent donc réagir.

Florent Malice

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Lutonda Thierry  
Alain Lamego Djibril  
Isah Mustapha  
Gruber Zsombor  
Filet Elias  
Faye Wagane  
Delos Shaquil  
Courcoul Marius  
Nkoa Patrick  
Coulibaly Ismaila  
Banc
Kovacs Matyas  
Wade Mame  
Gourville Siad  
Ito Joël  
Soumaré Bryan  
Tajaouart Anas  
Rousseau Léandro  
Radelet Theo  
 

KV Malines KV Malines
Vanrafelghem Keano  
Eerdhuijzen Mike  
Hammar Fredrik  
Koudou Therence  
Marijnissen Luc  
Marsa Jose  
Praet Dennis  
van Brederode Myron  
Van Meirvenne Cedric  
Miras Nacho  
Banc
Michez Simion  
De Wolf Ortwin  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Corbanie Kobe  
Boersma Bouke  
Decoene Massimo  

présentation (du match)

Edward Still et les Loups déjà sous pression ? La RAAL joue gros
Edward Still et les Loups déjà sous pression ? La RAAL joue gros
Photo: © photonews

La RAAL a très mal débuté la saison. La réception du KV Malines sera déjà très importante, tout comme les semaines à venir.

Avec deux relégués en fin de saison, la RAAL ne peut plus se permettre une saison comme la précédente : les Loups vont devoir prendre des points, et si possible face à leurs opposants directs.

Le début de saison de la RAAL, en ce sens, n'est pas vraiment inquiétant : les Louviérois ont fait 0/9, certes, mais face à trois prétendants aux tickets européen (Anderlecht, La Gantoise et le Standard). 

Ce samedi, face au KV Malines, c'est encore une grosse affiche qui attend les Loups. Un début de saison particulièrement difficile, mais il faudrait idéalement prendre quelque chose à l'Easi Arena, afin d'enfin lancer la machine. 

La course au maintien, plus intéressante que la course au titre ? 

Car après le déplacement à Saint-Trond samedi prochain, ce sont deux candidats au maintien qui se dresseront sur la route de la RAAL. L'avantage des hommes d'Edward Still : ni Courtrai ni OHL n'ont pris de points non plus. Et ce ne sont pas les seuls : Malines, STVV (étonnamment), le Cercle ou encore Westerlo restent calés à zéro unité également.

Autrement dit : une victoire ce samedi, et la zone rouge, même s'il est très tôt pour en parler, s'éloigne un peu. Psychologiquement, ce serait un énorme adjuvant avant d'affronter trois équipes ne comptant aucune unité au moment d'écrire ces lignes. Cette saison, la course au maintien s'annonce peut-être plus passionnante que la course au titre...

Prono RAAL La Louvière - KV Malines

RAAL La Louvière gagne
Partage
KV Malines gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage KV Malines KV Malines gagne
23.55% 41.31% 35.14%
Les plus populaires
1-1
(89x)		 1-2
(51x)		 2-1
(33x)

Comparatif RAAL La Louvière - KV Malines

Classement

15
14

Points

0
1

Perdre

3
2

Buts inscrits

2
3

Buts reçus

6
7

Cartes jaunes

5
1

Cartes rouges

2
0

face-à-face remportés

1
2
4
22/02 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
30/08 16:00 KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
05/07 14:00 KV Malines KV Malines 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
05/07 14:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 KV Malines KV Malines
30/10 20:00 KV Malines KV Malines 3-1* RAAL La Louvière RAAL La Louvière
23/03 20:00 KV Malines KV Malines 0-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
25/10 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 KV Malines KV Malines

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 18:15 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved