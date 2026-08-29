Date: 29/08/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: King Power at Den Dreef

LIVE : Louvain met le Standard en danger

Une rencontre que les deux équipes ne peuvent pas se permettre de louper ce samedi soir. Louvain voudra prendre ses premiers points de la saison contre un Standard qui se doit de signer une deuxième victoire de rang pour rester au contact des équipes de tête. Suivez cette rencontre entre Louvanistes et Rouches en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d'envoi prévu à 20h45.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   42' 34" 
Loïc Woos depuis le Den Dreef Stadion
42
OH Louvain - Standard
34
 Perte de balle d'Abid, centre de Balikwisha pour Traoré, dont la frappe est déviée en corner par Fossey
31
 Centre de la droite; Schrijvers manque la reprise de la tête
29
 Balle dans l'intervalle de Balikwisha pour Ikwuemesi, hors jeu et contré par Karamoko
27
 Van den Heuvel devant Abid
Longue balle de Nielsen pour Abid qui profite de la lenteur de Nyakossi et Dussenne, mais qui trouve Van den Heuvel, corner
24
 Très mauvaise remise de Touzghar, Hautekiet intervient devant Ikwuemesi
23
 La latte de Touzghar, et hors jeu
Superbe action sur le plan technique entre Abid et Nguene qui dévient. Touzghar lobe Van den Heuvel, trouve la latte et est signalé hors-jeu
22
 Belle ouverture de Karamoko pour Drammeh, qui glisse à Abid. Sa frappe est trop enlevée
18
 Centre de Balikwisha qui ne donne rien, et un public de Louvain qui siffle ce début de match. Le Standard gère
14
 Peu d'occasion dans ce premier quart d'heure. Une, à vrai dire : le penalty. Pour le reste, des possessions de part et d'autre
13
OH Louvain - Standard
9
 Goooooooal pour le Standard !
Nielsen à contre pied, 0-1 !
9

But 		But de Casper Nielsen (Coup de pied de réparation)
7
 Penalty pour le Standard !
Perte de balle de Nyakossi, Drammeh récupère et sert Nguene, poussé dans le dos par Dussenne !
7

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Standard
5
 Corner de Touzghar au deuxième poteau pour Fossey, seul, qui calibre mal sa remise
4
 Premier corner pour le Standard, dans le camp d'OHL dans ces premières minutes
1
 C'est parti entre Louvain et le Standard !
1
 OH Louvain - Standard: 0-0
20:45
OH Louvain - Standard

20:44
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse du Den Dreef Stadion


OH Louvain (OH Louvain - Standard)
OH Louvain: Dani van den Heuvel - Roggerio Nyakossi - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Óscar Gil Regaño - Siebe Schrijvers - Wouter George - Birger Verstraete - William Balikwisha - Abdoul Karim Traoré - Chukwubuikem Ikwuemesi
Banc: Tobe Leysen - Jamie Lawrence - Kyan Vaesen - Shin Yamada - Lukasz Lakomy - Bryang Kayo - Sebastian Murru - Matteo Heremans - Davis Opoku

Standard (OH Louvain - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Ibe Hautekiet - Gustav Mortensen - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Rayan Touzghar - Salieu Drammeh - Bernard Nguene - Adnane Abid
Banc: Laurens Goemaere - Tobias Mohr - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Daan Dierckx - Bruny Nsimba - Ryan Fosso

OH Louvain OH Louvain
van den Heuvel Dani  
Nyakossi Roggerio  
Pletinckx Ewoud  
Dussenne Noë  
Gil Regaño Óscar  
Schrijvers Siebe  
George Wouter  
Verstraete Birger  
Balikwisha William  
Karim Traoré Abdoul  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Banc
Leysen Tobe  
Lawrence Jamie  
Vaesen Kyan  
Yamada Shin  
Lakomy Lukasz  
Kayo Bryang  
Murru Sebastian  
Heremans Matteo  
Opoku Davis  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Fossey Marlon  
Karamoko Ibrahim  
Hautekiet Ibe  
Mortensen Gustav  
Nielsen Casper  
Trouillet Alexis  
Touzghar Rayan  
Drammeh Salieu  
Nguene Bernard  
Abid Adnane  
Banc
Goemaere Laurens  
Mohr Tobias  
Eckert Ayensa Dennis-Yerai  
Lawrence Henry  
Jasper Sylvester  
Pirard Lucas  
Dierckx Daan  
Nsimba Bruny  
Fosso Ryan  

présentation (du match)

Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?
Loïc Woos
depuis le Den Dreef Stadion
| Commentaire
Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?

Une rencontre que les deux équipes ne peuvent pas se permettre de louper ce samedi soir. Louvain voudra prendre ses premiers points de la saison contre un Standard qui se doit de signer une deuxième victoire de rang pour rester au contact des équipes de tête. Suivez cette rencontre entre Louvanistes et Rouches en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d'envoi prévu à 20h45.

Après sa première victoire de la saison enregistrée le week-end dernier contre la RAAL, le Standard se doit d'enchaîner et de décrocher un premier succès à l'extérieur, ce samedi soir à Louvain (20h45).

Une nécessité pour les Rouches s'ils ne veulent pas déjà laisser filer les équipes de tête après avoir perdu des points contre le Cercle de Bruges et Malines lors des deux premières journées.

Mais en face, Louvain, qui vient de recruter l'ex-Rouche Jonathan Panzo pour accompagner notamment Noé Dussenne, doit prendre ses premiers points après ses défaites à Charleroi et contre le Club de Bruges. Avec six buts encaissés en deux matchs, les pensionnaires du Den Dreef Stadion devront resserrer les boulons.

Suivez OHL - Standard en direct commenté sur Walfoot.be

Cette rencontre sera aussi assez spéciale pour Vincent Euvrard, qui avait officié pour la première fois sur le banc du Standard le 31 août 2025 lors d'un déplacement à Louvain, après trois petites séances d'entraînement seulement à la tête de l'équipe première.

Les Rouches avaient perdu sur un but contre son camp de Daan Dierckx (1-0) et auront à cœur de faire mieux ce samedi soir. Louvain - Standard, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 0-1 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved