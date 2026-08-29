Suis OH Louvain - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 29/08/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: King Power at Den Dreef
Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?
Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Den Dreef Stadion
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Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?

Une rencontre que les deux équipes ne peuvent pas se permettre de louper ce samedi soir. Louvain voudra prendre ses premiers points de la saison contre un Standard qui se doit de signer une deuxième victoire de rang pour rester au contact des équipes de tête. Suivez cette rencontre entre Louvanistes et Rouches en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d'envoi prévu à 20h45.

Après sa première victoire de la saison enregistrée le week-end dernier contre la RAAL, le Standard se doit d'enchaîner et de décrocher un premier succès à l'extérieur, ce samedi soir à Louvain (20h45).

Une nécessité pour les Rouches s'ils ne veulent pas déjà laisser filer les équipes de tête après avoir perdu des points contre le Cercle de Bruges et Malines lors des deux premières journées.

Mais en face, Louvain, qui vient de recruter l'ex-Rouche Jonathan Panzo pour accompagner notamment Noé Dussenne, doit prendre ses premiers points après ses défaites à Charleroi et contre le Club de Bruges. Avec six buts encaissés en deux matchs, les pensionnaires du Den Dreef Stadion devront resserrer les boulons.

Suivez OHL - Standard en direct commenté sur Walfoot.be

Cette rencontre sera aussi assez spéciale pour Vincent Euvrard, qui avait officié pour la première fois sur le banc du Standard le 31 août 2025 lors d'un déplacement à Louvain, après trois petites séances d'entraînement seulement à la tête de l'équipe première.


Les Rouches avaient perdu sur un but contre son camp de Daan Dierckx (1-0) et auront à cœur de faire mieux ce samedi soir. Louvain - Standard, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono OH Louvain - Standard

Partage
Standard gagne
OH Louvain OH Louvain gagne Partage Standard Standard gagne
9.52% 29.37% 61.11%
Les plus populaires
1-2
(69x)		 1-1
(58x)		 0-2
(30x)

Comparatif OH Louvain - Standard

Classement

18
7

Points

0
5

Gagner

0
1

Perdre

2
0

Buts inscrits

1
7

Buts reçus

6
5

Cartes jaunes

2
5

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

10
7
11
08/05 20:45 Standard Standard 2-1 OH Louvain OH Louvain
04/04 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
12/12 20:45 Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
31/08 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
26/04 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Standard Standard
22/04 20:30 Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
07/12 18:15 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
31/08 20:45 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard
05/05 16:00 OH Louvain OH Louvain 3-1 Standard Standard
06/04 18:15 Standard Standard 0-0 OH Louvain OH Louvain
10/02 16:00 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
30/09 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
23/04 18:30 OH Louvain OH Louvain 3-2 Standard Standard
21/08 18:30 Standard Standard 1-3 OH Louvain OH Louvain
19/12 21:00 OH Louvain OH Louvain 2-1 Standard Standard
16/10 20:45 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
06/02 20:45 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
12/09 18:30 OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
30/01 18:00 OH Louvain OH Louvain 0-2 Standard Standard
26/09 20:30 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
08/12 14:30 OH Louvain OH Louvain 0-0 Standard Standard
18/08 14:30 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
09/03 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-4 Standard Standard
04/11 20:30 Standard Standard 2-0 OH Louvain OH Louvain
18/03 14:30 Standard Standard 4-0 OH Louvain OH Louvain
18/11 20:30 OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
07/07 20:00 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
01/07 19:30 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 18:15 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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