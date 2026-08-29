Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?

Une rencontre que les deux équipes ne peuvent pas se permettre de louper ce samedi soir. Louvain voudra prendre ses premiers points de la saison contre un Standard qui se doit de signer une deuxième victoire de rang pour rester au contact des équipes de tête. Suivez cette rencontre entre Louvanistes et Rouches en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d'envoi prévu à 20h45.

Après sa première victoire de la saison enregistrée le week-end dernier contre la RAAL, le Standard se doit d'enchaîner et de décrocher un premier succès à l'extérieur, ce samedi soir à Louvain (20h45).

Une nécessité pour les Rouches s'ils ne veulent pas déjà laisser filer les équipes de tête après avoir perdu des points contre le Cercle de Bruges et Malines lors des deux premières journées.

Mais en face, Louvain, qui vient de recruter l'ex-Rouche Jonathan Panzo pour accompagner notamment Noé Dussenne, doit prendre ses premiers points après ses défaites à Charleroi et contre le Club de Bruges. Avec six buts encaissés en deux matchs, les pensionnaires du Den Dreef Stadion devront resserrer les boulons.

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Cette rencontre sera aussi assez spéciale pour Vincent Euvrard, qui avait officié pour la première fois sur le banc du Standard le 31 août 2025 lors d'un déplacement à Louvain, après trois petites séances d'entraînement seulement à la tête de l'équipe première.



Les Rouches avaient perdu sur un but contre son camp de Daan Dierckx (1-0) et auront à cœur de faire mieux ce samedi soir. Louvain - Standard, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.