Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 30/08/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: Joseph Marien stadion
Plusieurs questions pour David Hubert, Bentayeb disponible : les compos probables d'Union - Anderlecht
Plusieurs questions pour David Hubert, Bentayeb disponible : les compos probables d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille Anderlecht pour le premier derby bruxellois de la saison. Quelles compositions attendre au coup d'envoi ?

Le match de ce début de soirée opposera deux équipes qui ont vécu des derniers jours assez contrastés. Là où Anderlecht a entretenu sa dynamique de victoires contre le Kairat Almaty en barrage d'Europa League, l'Union Saint-Gilloise a eu deux semaines sans match, permettant à David Hubert d'opérer quelques ajustements.

Le week-end dernier, il a notamment testé Ondřej Kričfaluši en défense centrale aux côtés de Massiré Sylla et Kevin Mac Allister lors de l'amical remporté 6-3 contre Louvain. Un indice sur la présence du Tchèque au détriment de Nikky Havenaar ?

Un derby qui promet

Dans l'entrejeu, Adem Zorgane semble avoir retrouver son état de forme, il devrait être en état de reprendre sa place. Il sera intéressant de voir qui sera aligné à ses côtés : Rob Schoofs brille par son intelligence de jeu, Besfort Zeneli et Darius Olaru sont moins en veine depuis le début de saison. En pointe, il faudra aussi surveiller l'importance accordée à Mateo Biondic, auteur d'un triplé lors de ce match contre OHL.

Côté anderlechtois, Vitor Bruno a aussi le choix des armes, d'autant plus que la nouvelle recrue Tawfik Bentayeb est désormais qualifiée. Le Portugais pourrait donc être tenté d'aligner le même onze que jeudi, même si des garçons comme Marten Winkler et Oliver Antman poussent pour une place dans l'équipe.

Les compositions probables :

Union : Koffi - Mac Allister, Sylla, Kričfaluši - Patris, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Florucz, Fuseini

Anderlecht : Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Kana, Llansana, Ambros - Nga Kana, Sikan, Cvetkovic

Prono Union SG - Anderlecht

Union SG gagne
Partage
Anderlecht gagne
Union SG Union SG gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
53.1% 33.72% 13.18%
Les plus populaires
2-1
(71x)		 1-1
(57x)		 2-2
(30x)

Comparatif Union SG - Anderlecht

Classement

9
10

Points

4
3

Gagner

1
1

Perdre

0
1

Buts inscrits

5
2

Buts reçus

1
2

Cartes jaunes

4
3

face-à-face remportés

15
4
3
24/05 18:30 Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
14/05 15:00 Union SG Union SG 3-1* Anderlecht Anderlecht
26/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
30/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
31/08 18:30 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 13:30 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 16:00 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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