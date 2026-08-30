Plusieurs questions pour David Hubert, Bentayeb disponible : les compos probables d'Union - Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise accueille Anderlecht pour le premier derby bruxellois de la saison. Quelles compositions attendre au coup d'envoi ?

Le match de ce début de soirée opposera deux équipes qui ont vécu des derniers jours assez contrastés. Là où Anderlecht a entretenu sa dynamique de victoires contre le Kairat Almaty en barrage d'Europa League, l'Union Saint-Gilloise a eu deux semaines sans match, permettant à David Hubert d'opérer quelques ajustements.

Le week-end dernier, il a notamment testé Ondřej Kričfaluši en défense centrale aux côtés de Massiré Sylla et Kevin Mac Allister lors de l'amical remporté 6-3 contre Louvain. Un indice sur la présence du Tchèque au détriment de Nikky Havenaar ?

Un derby qui promet

Dans l'entrejeu, Adem Zorgane semble avoir retrouver son état de forme, il devrait être en état de reprendre sa place. Il sera intéressant de voir qui sera aligné à ses côtés : Rob Schoofs brille par son intelligence de jeu, Besfort Zeneli et Darius Olaru sont moins en veine depuis le début de saison. En pointe, il faudra aussi surveiller l'importance accordée à Mateo Biondic, auteur d'un triplé lors de ce match contre OHL.

Côté anderlechtois, Vitor Bruno a aussi le choix des armes, d'autant plus que la nouvelle recrue Tawfik Bentayeb est désormais qualifiée. Le Portugais pourrait donc être tenté d'aligner le même onze que jeudi, même si des garçons comme Marten Winkler et Oliver Antman poussent pour une place dans l'équipe.

Les compositions probables :

Union : Koffi - Mac Allister, Sylla, Kričfaluši - Patris, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Florucz, Fuseini





Anderlecht : Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Kana, Llansana, Ambros - Nga Kana, Sikan, Cvetkovic