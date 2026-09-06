Date: 06/09/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Stade: Lotto Park

LIVE : Un match jusqu'ici assez terne entre Anderlecht et Genk

Le RSC Anderlecht reçoit le Racing Genk ce dimanche (18h30). Pour l'occasion, Vitor Bruno a décidé de faire beaucoup de changements. Les Mauves veulent enchaîner après leur victoire contre Courtrai.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   27' 37" 
Florent Malice
28
 Superbe centre de Noa Ojea, la défense genkoise empêche de justesse Sikan de le reprendre
27
 Centre de Junya Ito et tête de Heynen, trop molle pour inquiéter Coosemans
25
 Matte Smets couvre bien un ballon que tentait d'aller jouer Antman
22
 Le public s'impatiente déjà après quelques gestes ratés, et à l'instant une transversale manquée d'Augustinsson...
21
 Belle intervention de Koutsoupias qui fait plaisir au public
20
  Carte jaune pour Oliver Antman
20
 Très belle phase offensive lancée par Bentayeb qui va chercher Antman côté gauche... le Finlandais rate ensuite son geste technique !
17
 Bien défendu de Maamar devant Yokoyama
15
 Pas de faute finalement, le jeu reprend pendant que Durosinmi doit quitter le terrain une minute
13
 Ooh la bête faute de Léo Pétrot ! Sur un long dégagement de Brughmans, Durosinmi le prend dans le dos, et le défenseur français intervient avec le pied très haut, coup-franc pour Genk aux abords du rectangle
13
 Mauvaise passe de Biancone qui a tenté une sortie de défense
11
 Directement dans les gants de Colin Coosemans
11
 Junya Ito frappe après un très bon travail de Duronsinmi côté droit !! C'est dévié et corner pour Genk, le premier du match
8
 Perte de balle de Noa Ojea mais bonne intervention de Biancone à nouveau devant Ito qui partait en contre
6
 Corner obtenu par Danylo Sikan
6
 Très belle intervention de Biancone devant Durosinmi qui était lancé en contre !
4
 Bonne intervention d'Augustinsson après un duel perdu par Biancone devant Ito
3
 Les premières touches de balle de Koutsoupias sont très intéressantes, avec beaucoup de mouvement et aucun déchet
1
 C'est parti !
1
 Anderlecht - KRC Genk: 0-0
18:17
 Bienvenue au Lotto Park pour ce choc du dimanche entre le RSC Anderlecht et le Racing Genk !
Anderlecht (Anderlecht - KRC Genk)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Ilias Koutsoupias - Noa Ojea - Danylo Sikan - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb
Banc: Mihajlo Cvetkovic - Marten Winkler - Andrew Omobamidele - Lukas Ambros - Enric Llansana - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Joshua Nga Kana - Noah Kalonji - Tristan Degreef

KRC Genk (Anderlecht - KRC Genk)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Kevin Amaro - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Junya Ito - Jeppe Erenbjerg - Ayumu Yokoyama - Rafiu Durosinmi
Banc: Tobe Leysen - Benjamin Tahirovic - Christiaan Ravych - Yaimar Medina - Aaron Bibout - Milan Roganovic - Noah Adedeji-Sternberg - Jerry Afriyie - Daan Heymans

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.8  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Maamar Ali 6.6  
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Biancone Giulian 7.0  
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
Plus de stats
Pétrot Léo 6.9  
  • Précision des passes: 21/21 (100%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 6.6  
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
Plus de stats
Kana Marco 6.5  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias 6.5  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
Plus de stats
Ojea Noa 6.2  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
Plus de stats
Sikan Danylo 6.1  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Antman Oliver   6.3  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 6.4  
Plus de stats
Banc
Cvetkovic Mihajlo  
Winkler Marten  
Omobamidele Andrew  
Ambros Lukas  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Onia-Seke Jayden  
Barry Kaïs  
Nga Kana Joshua  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 6.7  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Amaro Kevin 6.4  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Smets Matte 6.6  
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 6.9  
  • Précision des passes: 25/25 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kayembe Joris 6.8  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 6.6  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Heynen Bryan 6.5  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Plus de stats
Ito Junya 6.5  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Erenbjerg Jeppe 6.3  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Yokoyama Ayumu 6.2  
Plus de stats
Durosinmi Rafiu 6.4  
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe  
Tahirovic Benjamin  
Ravych Christiaan  
Medina Yaimar  
Bibout Aaron  
Roganovic Milan  
Adedeji-Sternberg Noah  
Afriyie Jerry  
Heymans Daan  

présentation (du match)

Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht
Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht
Photo: © photonews

Le onze du RSC Anderlecht est connu, et comme on s'y attendait, Vitor Bruno a décidé de faire tourner. Les Mauves démarrent ainsi avec plusieurs nouvelles têtes dans le onze de base.

Après avoir aligné quatre fois d'affilée le même onze de base, on s'attendait à ce que Vitor Bruno fasse un peu tourner face au KRC Genk. Et alors qu'on pensait tout de même que le Portugais s'en tiendrait à un ou deux changements, il a chamboulé son onze.

Devant la défense, qui ne bouge pas, c'est en effet les deux-tiers de son entrejeu que Vitor Bruno a modifiés : Marco Kana est cette fois entouré d'Ilias Koutsoupias et (en n°10) Noa Ojea, le jeune produit de Neerpede qui a fait forte impression en montant au jeu contre Courtrai.

Joshua Nga Kana quitte quant à lui le onze et est remplacé côté gauche par Oliver Antman, tandis que Mihajlo Cvetkovic est remplacé par Tawfik Bentayeb. Danylo Sikan reste bel et bien titulaire en pointe, sans surprise vu sa forme du moment.

Sur le banc, trois recrues ne sont pas encore présentes : Oleg Reabciuk, Romeo Amane et Thelo Aasgaard.

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved