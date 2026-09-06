LIVE : Un match jusqu'ici assez terne entre Anderlecht et Genk

Le onze du RSC Anderlecht est connu, et comme on s'y attendait, Vitor Bruno a décidé de faire tourner. Les Mauves démarrent ainsi avec plusieurs nouvelles têtes dans le onze de base.

Après avoir aligné quatre fois d'affilée le même onze de base, on s'attendait à ce que Vitor Bruno fasse un peu tourner face au KRC Genk. Et alors qu'on pensait tout de même que le Portugais s'en tiendrait à un ou deux changements, il a chamboulé son onze.

Devant la défense, qui ne bouge pas, c'est en effet les deux-tiers de son entrejeu que Vitor Bruno a modifiés : Marco Kana est cette fois entouré d'Ilias Koutsoupias et (en n°10) Noa Ojea, le jeune produit de Neerpede qui a fait forte impression en montant au jeu contre Courtrai.

Joshua Nga Kana quitte quant à lui le onze et est remplacé côté gauche par Oliver Antman, tandis que Mihajlo Cvetkovic est remplacé par Tawfik Bentayeb. Danylo Sikan reste bel et bien titulaire en pointe, sans surprise vu sa forme du moment.

Sur le banc, trois recrues ne sont pas encore présentes : Oleg Reabciuk, Romeo Amane et Thelo Aasgaard.