LIVE : C'est parti entre Charleroi et l'Union !

Leader du championnat après quatre journées, le Sporting Charleroi fait face à un premier gros test avec l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 3-0 lors de ses deux derniers matchs et qui a déjà montré qu'elle serait à nouveau à prendre en considération dans la course au titre cette saison.

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