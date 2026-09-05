|Date:
|05/09/2026 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 5
|Stade:
|Stade du Pays de Charleroi
LIVE : C'est parti entre Charleroi et l'Union !
Leader du championnat après quatre journées, le Sporting Charleroi fait face à un premier gros test avec l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 3-0 lors de ses deux derniers matchs et qui a déjà montré qu'elle serait à nouveau à prendre en considération dans la course au titre cette saison.
5' 23"
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4
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Très mauvaise passe d'Ousou, mais il y a une bonne intervention de Koné devant Zeneli
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Premier centre de Guilherme écarté
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1
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Charleroi - Union SG: 0-0
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16:00
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Pour rappel, Freddy Mbemba remplace Antoine Bernier, blessé, dans le onze des Zèbres
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15:57
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Un tifo a été réalisé pour fêter le 350e anniversaire de la ville de Charleroi
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15:57
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Belle ambiance au Mambourg alors que les acteurs montent sur la pelouse