Date: 05/09/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Stade: Stade du Pays de Charleroi

LIVE : C'est parti entre Charleroi et l'Union !

Leader du championnat après quatre journées, le Sporting Charleroi fait face à un premier gros test avec l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 3-0 lors de ses deux derniers matchs et qui a déjà montré qu'elle serait à nouveau à prendre en considération dans la course au titre cette saison.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   5' 23" 
4
 Très mauvaise passe d'Ousou, mais il y a une bonne intervention de Koné devant Zeneli
2
 Premier centre de Guilherme écarté
1
 Charleroi - Union SG: 0-0
16:00
 Pour rappel, Freddy Mbemba remplace Antoine Bernier, blessé, dans le onze des Zèbres
15:57
 Un tifo a été réalisé pour fêter le 350e anniversaire de la ville de Charleroi
15:57
 Belle ambiance au Mambourg alors que les acteurs montent sur la pelouse

Charleroi Charleroi
Scheidler Aurélien  
Kone Mohamed  
Van Den Kerkhof Kevin  
Ousou Aiham  
Keita Cheick  
Nzita Mardochee  
Boukamir Amine  
Khalifi Yassine  
Pflücke Patrick  
Romsaas Jakob Napoleon  
Mbemba Freddy  
Banc
Delavallee Martin  
Rowe Triston  
Bojang Adama  
Nawata Gaku  
Cisse Isaac  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Sow Massamba  
Kera Mory  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé  
Mac Allister Kevin  
Sylla Massiré  
Kricfalusi Ondrej  
Patris Louis  
Zorgane Adem  
Van de Perre Kamiel  
Smith Guilherme  
Florucz Raul  
Zeneli Besfort  
Biondic Mateo  
Banc
Chambaere Vic  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Aquino Dylan  
De Roeve Denzel  
Hurtevent Ilan  
Olaru Darius  
Mofokeng Relebohile  
Havenaar Nikki  

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 18:15 Westerlo Westerlo
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
STVV STVV 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/09 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Louvain OH Louvain
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