Le Standard à la recherche d'un cinquième match sans défaite et d'un troisième succès de rang à Sclessin

Belle affiche ce samedi soir à Sclessin entre le Standard et le Royal Antwerp. Les Rouches veulent signer un cinquième match sans défaite et une troisième victoire de rang, tandis que les Anversois veulent se remettre de leur défaite 1-4 concédée la semaine dernière contre Saint-Trond. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Dernière rencontre de ce samedi de cinquième journée de Jupiler Pro League ce samedi soir à Sclessin entre le Standard et le Royal Antwerp.

Invaincus lors de leurs quatre premiers matchs de championnat, les Rouches auront à cœur de signer une troisième victoire de rang pour rester dans le bon wagon, au sein de la colonne de gauche.

Une rencontre qui risque d'être assez spéciale en tribunes, entre des Ultras Inferno qui seront placés en Tribune 1 suite au huis clos partiel, et aux événements de ce début de week-end avec la décision du bourgmestre de Liège Willy Demeyer d'interdire les supporters de l'Antwerp, avant de lever cette interdiction une douzaine d'heures plus tard suite à divers communiqués de la part des supporters des deux camps.

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Les Anversois auront donc, eux aussi, très à cœur de remporter cette rencontre et disposent là d'une petite motivation supplémentaire. Du côté des Rouches, on voudra évidemment s'inspirer de la large victoire au Bosuil lors des récents Europe Play-Offs.



Après la rencontre spectaculaire entre le Sporting Charleroi et l'Union, il s'agit donc d'une deuxième très belle affiche ce samedi soir, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.