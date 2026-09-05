Suis Standard - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 05/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Le Standard à la recherche d'un cinquième match sans défaite et d'un troisième succès de rang à Sclessin

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Le Standard à la recherche d'un cinquième match sans défaite et d'un troisième succès de rang à Sclessin
Photo: © photonews

Belle affiche ce samedi soir à Sclessin entre le Standard et le Royal Antwerp. Les Rouches veulent signer un cinquième match sans défaite et une troisième victoire de rang, tandis que les Anversois veulent se remettre de leur défaite 1-4 concédée la semaine dernière contre Saint-Trond. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Dernière rencontre de ce samedi de cinquième journée de Jupiler Pro League ce samedi soir à Sclessin entre le Standard et le Royal Antwerp.

Invaincus lors de leurs quatre premiers matchs de championnat, les Rouches auront à cœur de signer une troisième victoire de rang pour rester dans le bon wagon, au sein de la colonne de gauche.

Une rencontre qui risque d'être assez spéciale en tribunes, entre des Ultras Inferno qui seront placés en Tribune 1 suite au huis clos partiel, et aux événements de ce début de week-end avec la décision du bourgmestre de Liège Willy Demeyer d'interdire les supporters de l'Antwerp, avant de lever cette interdiction une douzaine d'heures plus tard suite à divers communiqués de la part des supporters des deux camps.

Suivez Standard - Antwerp en direct commenté

Les Anversois auront donc, eux aussi, très à cœur de remporter cette rencontre et disposent là d'une petite motivation supplémentaire. Du côté des Rouches, on voudra évidemment s'inspirer de la large victoire au Bosuil lors des récents Europe Play-Offs.


Après la rencontre spectaculaire entre le Sporting Charleroi et l'Union, il s'agit donc d'une deuxième très belle affiche ce samedi soir, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - Antwerp

Standard gagne
Partage
Antwerp gagne
Standard Standard gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
60.63% 27.17% 12.2%
Les plus populaires
2-1
(90x)		 1-1
(50x)		 2-0
(30x)

Comparatif Standard - Antwerp

Classement

5
7

Points

8
7

Gagner

2
2

Perdre

0
1

Buts inscrits

9
10

Buts reçus

6
9

Cartes jaunes

7
3

face-à-face remportés

11
9
11
03/05 16:00 Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard
21/04 20:30 Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
15/03 16:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
17/10 20:45 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
16/03 13:30 Standard Standard 0-0 Antwerp Antwerp
27/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Standard Standard
31/01 21:00 Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
11/11 16:00 Antwerp Antwerp 6-0 Standard Standard
22/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Standard Standard
20/12 20:45 Antwerp Antwerp 4-0 Standard Standard
16/10 13:30 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
12/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Standard Standard
08/08 13:30 Standard Standard 2-5 Antwerp Antwerp
14/02 13:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
08/11 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
22/02 18:00 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
18/12 20:45 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
06/10 18:00 Antwerp Antwerp 2-2 Standard Standard
26/04 20:30 Antwerp Antwerp 2-1 Standard Standard
29/03 20:30 Standard Standard 3-1 Antwerp Antwerp
25/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
04/11 14:30 Standard Standard 0-2 Antwerp Antwerp
03/12 14:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
26/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
27/10 20:45 Standard Standard 2-1 Antwerp Antwerp
14/03 20:30 Standard Standard 4-0 Antwerp Antwerp
28/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 Standard Standard
07/03 15:00 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
05/10 15:00 Antwerp Antwerp 0-4 Standard Standard
25/05 20:00 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
22/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-3 Westerlo Westerlo
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
STVV STVV 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/09 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Louvain OH Louvain
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