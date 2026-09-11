Date: 11/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Achter de Kazerne

LIVE : La seconde période est lancée, Anderlecht mène au score

Le KV Malines reçoit le RSC Anderlecht ce vendredi. Les Sang & Or sont en grande difficulté mais les Mauves n'ont plus n'ont pas vraiment droit à l'erreur pour éviter de se retrouver largués par le haut du classement.

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Classement Live
Temps   61' 41" 
Florent Malice
61
 Corner malinois... repoussé par Bentayeb
60
 Carte jaune pour Koutsoupias qui est intervenu un peu trop vigoureusement
60
  Carte jaune pour Ilias Koutsoupias
56
 Winkler rentre depuis le flanc droit... il tire sur Miras
53
 Centre de Winkler, tête à la retourne de Sikan, captée par Miras
50
 Premier arrêt assez tranquille de Coosemans sur une frappe lointaine
48
 Winkler et Koutsoupias combinent côté droit mais le Grec pousse trop son ballon
47
 Perte de balle d'Antman mais Augustinsson couvre bien
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


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45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
45
 Contre anderlechtois maintenant avec Winker qui va chercher Sikan, passement de jambes et frappe déviée en corner de l'Ukrainien
43
 C'est une combinaison entre Winkler et Koutsoupias qui a créé la zizanie dans la défense malinoise, et le centre à ras-de-terre du Grec est parfait au premier poteau pour aller chercher Bentayeb !
43
 Bentayeb ouvre le score pour Anderlecht !
Goaaaaaaaaaal pour Anderlecht !!! Tawfik Bentayeb débloque son compteur !
42

But 		But de Tawfik Bentayeb (Ilias Koutsoupias)
40
  Carte jaune pour Andrew Omobamidele
40
 Et c'est maintenant Pétrot qui est averti pour une intervention un peu trop virile sur Boersma
39
 Superbe geste d'Antman pour se défaire de Michiez et obtenir un bon coup-franc côté gauche
37
 remplacé Giulian Biancone
remplaçant Andrew Omobamidele
36
 Giulian Biancone sort, blessé ! Une sorte de claquage, et les premières minutes d'Andrew Omobamidele
34
 Bon pressing de Koutsoupias sur le flanc droit, le Grec fait encore une fois un bon match
33
 Centre de Decherf, repoussé, touche près du poteau de corner
31
 Belle ouverture d'Antman vers Winkler, mais Maamar ensuite est repris !
28
 Très facile au second poteau pour Colin Coosemans, attentif
28
 Corner obtenu par le KVM côté gauche !
27
 Une combinaison intéressante tentée entre Antman et Koutsoupias qui talonne... Bentayeb voit sa frappe être déviée et captée par Miras
26
 Corner obtenu sur une frappe d'Antman, qui était bien rentré sur son pied droit
24
 Première accélération sur son flanc droit de Winkler, le centre n'est pas mal mais le second ballon est mal repris par Augustinsson
23
 Le corner, par contre, est trop long et Nacho Miras va pouvoir se dégager
22
 MIRAS ! Claquette au-dessus sur une tête de Sikan, c'était un nouveau bon centre d'Oliver Antman
22
 Très bien défendu de Marijnissen devant Bentayeb sur un excellent centre d'Antman
20
 Corner obtenu par Hammar
18
 Bentayeb juste au-dessus !
Ceeentre d'Augustinsson et reprise de Bentayeb au point de penalty, au-dessus !
18
 Perte de balle d'Antman après qu'il ait tenté sans succès de rentrer dans le jeu...
15
 Passe ratée de Pétrot vers Antman qui est toujours trop loin du porteur du ballon, Sikan doit faire un bon retour sur Decherf
13
 Centres de Koudou, puis Marijnissen... ça trouve la tête de Decherf, sans succès
10
 Excellent travail d'Antman pour sauver un ballon d'une talonnade... mais ça ne donne rien
9
 Anderlecht fait tourner le ballon... mais ça défend bien, et un premier "centre" de Winkler est raté
5
 Van Brederode combine avec Boersma, Biancone est dépassé et commet la faute, il est déjà averti
5
  Carte jaune pour Giulian Biancone
4
 Superbe ouverture côté droit vers Michiez qui centre, ça passe de peu devant une tête malinoise !!
2
 Premier coup-franc lointain malinois directement chez Coosemans, première relance avec Kana qui va chercher Winkler, mais Michiez (ex-Mauve) est premier
1
 C'est parti !
1
 KV Malines - Anderlecht: 0-0
20:41
 Notons une première côté Anderlecht : la titularisation de Marten Winkler, le nouveau n°10 des Mauves
20:25
 Bienvenue Derrière les Casernes pour ce duel entre le KV Malines et le RSC Anderlecht !
KV Malines (KV Malines - Anderlecht)
KV Malines: Nacho Miras - Luc Marijnissen - Mike Eerdhuijzen - Jose Marsa - Simion Michez - Fredrik Hammar - Dennis Praet - Therence Koudou - Marco Decherf - Bouke Boersma - Myron van Brederode
Banc: Ortwin De Wolf - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Benito Raman - Cedric Van Meirvenne - Malcolm Lohunanu-Mbasi - Kobe Corbanie - Halil Ozdemir - Bill Antonio - Massimo Decoene

Anderlecht (KV Malines - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Oliver Antman - Ilias Koutsoupias - Marco Kana - Marten Winkler - Tawfik Bentayeb - Danylo Sikan
Banc: Romeo Amane - Mihajlo Cvetkovic - Andrew Omobamidele - Lukas Ambros - Thelo Aasgaard - Enric Llansana - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Joshua Nga Kana - Tristan Degreef
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KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 6.2 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Marijnissen Luc 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 9/17 (52.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Eerdhuijzen Mike 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.4 -
Plus de stats
Michez Simion 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Praet Dennis 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Koudou Therence 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Decherf Marco 90' -
Boersma Bouke 90' 5.8 -
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 0'  
Van Meirvenne Cedric 0'  
Lohunanu-Mbasi Malcolm 0'  
Corbanie Kobe 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Antonio Bill 0'  
Decoene Massimo 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.1 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Maamar Ali 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biancone Giulian   37' 7.0 -
  • Précision des passes: 47/50 (94%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 61/66 (92.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 44/51 (86.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Antman Oliver 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kana Marco 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
Plus de stats
Winkler Marten 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 90' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Sikan Danylo 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Amane Romeo 0'  
Cvetkovic Mihajlo 0'  
Omobamidele Andrew   53' 6.4 -
  • Précision des passes: 15/15 (100%)
Plus de stats
Ambros Lukas 0'  
Aasgaard Thelo 0'  
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Degreef Tristan 0'  

présentation (du match)

Quelles recrues contre Malines ? Anderlecht cherche encore la formule
Quelles recrues contre Malines ? Anderlecht cherche encore la formule
Photo: © photonews

Face à Genk, Vitor Bruno n'avait aligné qu'Ilias Koutsoupias comme recrue de dernière minute. Mais le reste du onze n'a pas forcément livré une prestation étincelante. Cela signifie-t-il qu'il y aura encore du changement ce soir Derrière les Casernes ?

S'il y a bien sûr un secteur où le doute n'est pas permis, c'est la défense : Vitor Bruno ne dispose d'à peu près aucune alternative, si ce n'est Andrew Omobamidele, mais dont on n'attend pas les débuts dès ce weekend vu les performances convaincantes du duo Pétrot-Biancone.

Mais dans l'entrejeu, le RSCA a désormais des options. Ilias Koutsoupias a convaincu durant les cinquante minutes qu'il a eu l'occasion de jouer ; Thelo Aasgaard est prêt, mais pourrait plutôt monter au jeu. Mystère concernant Roméo Amane mais Kana devrait garder préséance.

Devant, Antman n'a pas vraiment convaincu mais il a besoin d'enchaîner pour performer. Tawfik Bentayeb est en concurrence avec Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic, et on attend toujours la première titularisation de Marten Winkler...

Le onze probable : 

Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Biancone - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Antman - Sikan - Cvetkovic 

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 12/09 STVV STVV
Westerlo Westerlo 12/09 Standard Standard
Union SG Union SG 12/09 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 12/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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