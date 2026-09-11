LIVE : La seconde période est lancée, Anderlecht mène au score

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Florent Malice
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Corner malinois... repoussé par Bentayeb
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Carte jaune pour Koutsoupias qui est intervenu un peu trop vigoureusement
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Carte jaune pour Ilias Koutsoupias
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Winkler rentre depuis le flanc droit... il tire sur Miras
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Centre de Winkler, tête à la retourne de Sikan, captée par Miras
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Premier arrêt assez tranquille de Coosemans sur une frappe lointaine
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Winkler et Koutsoupias combinent côté droit mais le Grec pousse trop son ballon
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Perte de balle d'Antman mais Augustinsson couvre bien
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C'est reparti !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
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Contre anderlechtois maintenant avec Winker qui va chercher Sikan, passement de jambes et frappe déviée en corner de l'Ukrainien
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C'est une combinaison entre Winkler et Koutsoupias qui a créé la zizanie dans la défense malinoise, et le centre à ras-de-terre du Grec est parfait au premier poteau pour aller chercher Bentayeb !
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Bentayeb ouvre le score pour Anderlecht !
Goaaaaaaaaaal pour Anderlecht !!! Tawfik Bentayeb débloque son compteur !
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But de Tawfik Bentayeb (Ilias Koutsoupias)
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Carte jaune pour Andrew Omobamidele
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Et c'est maintenant Pétrot qui est averti pour une intervention un peu trop virile sur Boersma
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Superbe geste d'Antman pour se défaire de Michiez et obtenir un bon coup-franc côté gauche
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Giulian Biancone
Andrew Omobamidele
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Giulian Biancone sort, blessé ! Une sorte de claquage, et les premières minutes d'Andrew Omobamidele
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Bon pressing de Koutsoupias sur le flanc droit, le Grec fait encore une fois un bon match
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Centre de Decherf, repoussé, touche près du poteau de corner
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Belle ouverture d'Antman vers Winkler, mais Maamar ensuite est repris !
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Très facile au second poteau pour Colin Coosemans, attentif
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Corner obtenu par le KVM côté gauche !
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Une combinaison intéressante tentée entre Antman et Koutsoupias qui talonne... Bentayeb voit sa frappe être déviée et captée par Miras
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Corner obtenu sur une frappe d'Antman, qui était bien rentré sur son pied droit
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Première accélération sur son flanc droit de Winkler, le centre n'est pas mal mais le second ballon est mal repris par Augustinsson
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Le corner, par contre, est trop long et Nacho Miras va pouvoir se dégager
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MIRAS ! Claquette au-dessus sur une tête de Sikan, c'était un nouveau bon centre d'Oliver Antman
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Très bien défendu de Marijnissen devant Bentayeb sur un excellent centre d'Antman
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Corner obtenu par Hammar
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Bentayeb juste au-dessus !
Ceeentre d'Augustinsson et reprise de Bentayeb au point de penalty, au-dessus !
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Perte de balle d'Antman après qu'il ait tenté sans succès de rentrer dans le jeu...
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Passe ratée de Pétrot vers Antman qui est toujours trop loin du porteur du ballon, Sikan doit faire un bon retour sur Decherf
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Centres de Koudou, puis Marijnissen... ça trouve la tête de Decherf, sans succès
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Excellent travail d'Antman pour sauver un ballon d'une talonnade... mais ça ne donne rien
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Anderlecht fait tourner le ballon... mais ça défend bien, et un premier "centre" de Winkler est raté
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Van Brederode combine avec Boersma, Biancone est dépassé et commet la faute, il est déjà averti
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Carte jaune pour Giulian Biancone
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Superbe ouverture côté droit vers Michiez qui centre, ça passe de peu devant une tête malinoise !!
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Premier coup-franc lointain malinois directement chez Coosemans, première relance avec Kana qui va chercher Winkler, mais Michiez (ex-Mauve) est premier
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C'est parti !
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KV Malines - Anderlecht: 0-0
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20:41
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Notons une première côté Anderlecht : la titularisation de Marten Winkler, le nouveau n°10 des Mauves
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20:25
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Bienvenue Derrière les Casernes pour ce duel entre le KV Malines et le RSC Anderlecht !
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KV Malines:
Nacho Miras
- Luc Marijnissen
- Mike Eerdhuijzen
- Jose Marsa
- Simion Michez
- Fredrik Hammar
- Dennis Praet
- Therence Koudou
- Marco Decherf
- Bouke Boersma
- Myron van Brederode
Banc:
Ortwin De Wolf
- Maxim Kireev
- Bilal Bafdili
- Benito Raman
- Cedric Van Meirvenne
- Malcolm Lohunanu-Mbasi
- Kobe Corbanie
- Halil Ozdemir
- Bill Antonio
- Massimo Decoene
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ali Maamar
- Giulian Biancone
- Léo Pétrot
- Ludwig Augustinsson
- Oliver Antman
- Ilias Koutsoupias
- Marco Kana
- Marten Winkler
- Tawfik Bentayeb
- Danylo Sikan
Banc:
Romeo Amane
- Mihajlo Cvetkovic
- Andrew Omobamidele
- Lukas Ambros
- Thelo Aasgaard
- Enric Llansana
- Justin Heekeren
- Mattis Seghers
- Jayden Onia-Seke
- Kaïs Barry
- Noa Ojea
- Joshua Nga Kana
- Tristan Degreef