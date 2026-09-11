LIVE : La seconde période est lancée, Anderlecht mène au score

Face à Genk, Vitor Bruno n'avait aligné qu'Ilias Koutsoupias comme recrue de dernière minute. Mais le reste du onze n'a pas forcément livré une prestation étincelante. Cela signifie-t-il qu'il y aura encore du changement ce soir Derrière les Casernes ?

S'il y a bien sûr un secteur où le doute n'est pas permis, c'est la défense : Vitor Bruno ne dispose d'à peu près aucune alternative, si ce n'est Andrew Omobamidele, mais dont on n'attend pas les débuts dès ce weekend vu les performances convaincantes du duo Pétrot-Biancone.

Mais dans l'entrejeu, le RSCA a désormais des options. Ilias Koutsoupias a convaincu durant les cinquante minutes qu'il a eu l'occasion de jouer ; Thelo Aasgaard est prêt, mais pourrait plutôt monter au jeu. Mystère concernant Roméo Amane mais Kana devrait garder préséance.

Devant, Antman n'a pas vraiment convaincu mais il a besoin d'enchaîner pour performer. Tawfik Bentayeb est en concurrence avec Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic, et on attend toujours la première titularisation de Marten Winkler...

Le onze probable :

Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Biancone - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Antman - Sikan - Cvetkovic