Suis KV Malines - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 11/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Achter de Kazerne
Quelles recrues contre Malines ? Anderlecht cherche encore la formule
Quelles recrues contre Malines ? Anderlecht cherche encore la formule
Photo: © photonews

Face à Genk, Vitor Bruno n'avait aligné qu'Ilias Koutsoupias comme recrue de dernière minute. Mais le reste du onze n'a pas forcément livré une prestation étincelante. Cela signifie-t-il qu'il y aura encore du changement ce soir Derrière les Casernes ?

S'il y a bien sûr un secteur où le doute n'est pas permis, c'est la défense : Vitor Bruno ne dispose d'à peu près aucune alternative, si ce n'est Andrew Omobamidele, mais dont on n'attend pas les débuts dès ce weekend vu les performances convaincantes du duo Pétrot-Biancone.

Mais dans l'entrejeu, le RSCA a désormais des options. Ilias Koutsoupias a convaincu durant les cinquante minutes qu'il a eu l'occasion de jouer ; Thelo Aasgaard est prêt, mais pourrait plutôt monter au jeu. Mystère concernant Roméo Amane mais Kana devrait garder préséance.

Devant, Antman n'a pas vraiment convaincu mais il a besoin d'enchaîner pour performer. Tawfik Bentayeb est en concurrence avec Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic, et on attend toujours la première titularisation de Marten Winkler...

Le onze probable : 


Coosemans / Augustinsson - Pétrot - Biancone - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Antman - Sikan - Cvetkovic 

Prono KV Malines - Anderlecht

KV Malines gagne
Partage
Anderlecht gagne
KV Malines KV Malines gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
10.95% 15.71% 73.33%
Les plus populaires
1-2
(59x)		 0-2
(33x)		 1-3
(33x)

Comparatif KV Malines - Anderlecht

Classement

15
9

Points

2
7

Gagner

0
2

Perdre

3
2

Buts inscrits

5
3

Buts reçus

13
5

Cartes jaunes

6
9

face-à-face remportés

8
12
22
17/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
18/04 20:45 KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/03 18:30 KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/11 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
26/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Malines KV Malines
17/08 20:45 KV Malines KV Malines 1-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:30 KV Malines KV Malines 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
23/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 KV Malines KV Malines
09/10 13:30 KV Malines KV Malines 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/01 18:30 KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 7-2 KV Malines KV Malines
07/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Malines KV Malines
09/08 18:15 KV Malines KV Malines 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/02 20:30 KV Malines KV Malines 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Malines KV Malines
04/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
13/10 20:30 KV Malines KV Malines 3-4 Anderlecht Anderlecht
04/03 20:00 KV Malines KV Malines 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Malines KV Malines
05/02 20:30 KV Malines KV Malines 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Malines KV Malines
15/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Malines KV Malines
18/10 18:00 KV Malines KV Malines 1-1 Anderlecht Anderlecht
19/01 14:30 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Malines KV Malines
09/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Malines KV Malines
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0* KV Malines KV Malines
03/11 18:00 KV Malines KV Malines 1-4 Anderlecht Anderlecht
09/12 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
05/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
30/01 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Anderlecht Anderlecht
26/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Malines KV Malines
21/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Malines KV Malines
25/10 20:30 KV Malines KV Malines 0-2 Anderlecht Anderlecht
13/03 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:45 KV Malines KV Malines 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-1 KV Malines KV Malines
19/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Malines KV Malines
03/08 20:30 KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 20:00 KV Malines KV Malines 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Malines KV Malines

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 20:45 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 12/09 STVV STVV
Westerlo Westerlo 12/09 Standard Standard
Union SG Union SG 12/09 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 12/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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