|Date:
|13/09/2026 19:15
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 6
|Stade:
|Easi Arena
La RAAL accueille Courtrai en ce match de clôture du week-end. Les deux équipes sont à la recherche de leur première victoire dans ce championnat. L'une des deux parviendra-t-elle à lancer sa saison ?
28' 16"
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29
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Michiel Jonckheere furieux
Les joueurs de Courtrai se prennent un sérieux savon après cette première demi-heure plus qu'insipide. Cela aura-t-il l'effet escompté ?
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26
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Le KV met le nez à la fenêtre
Cela reste très timide, avec un centre de Vroninks capté par Peano
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23
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Six tirs pour la RAAL, encore aucun pour Courtrai
Les Kerels ont bien commencé mais restent très fragiles. Attention tout de même car la RAAL aussi aura des temps faibles dans la rencontre
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19
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Coulibaly encore
Ce n'est toujours pas cadré, mais la cible se rapproche
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15
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Coulibaly tente sa chance
Sa frappe passe à côté mais confirme le temps fort de la RAAL
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12
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La RAAL manque déjà la balle de break
Le but a mis un coup sur la tête de Courtrai, qui se troue et offre une énorme occasion à Gruber. Le Hongrois n'en profite pas, se rendant coupable d'un gros raté !
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8
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Isah ! la Louvière passe devant !
Le buteur de la RAAL élimine très facilement Drouhin et place hors de portée du gardien visiteur, 1-0 pour la RAAL !
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8
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But de RAAL La Louvière
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5
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Delos au sol
Il finit par se relever après avoir reçu le genou d'Ambros en pleine figure
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2
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Courtrai monopolise le ballon
La RAAL passe ces premiers instants à courir après le cuir
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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RAAL La Louvière - KV Courtrai: 0-0
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19:13
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Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena n'est pas pleine, mais les Ultras sont toujours aussi chauds
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18:55
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Plusieurs changements pour Edward Still
Thierry Lutonda, Mehdi Boukamir et Elias Filet sont sur le banc, Matyas Kovacs, Wagane Faye et Anas Tajaouart sont titulaires par rapport à la défaite 4-0 à Saint-Trond
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Banc: Thierry Lutonda - Elias Filet - Mame Wade - Siad Gourville - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Mehdi Boukamir - Léandro Rousseau - Theo Radelet
Banc: James Ndjeungoue - Nayel Mehssatou - Shandre Campbell - Lenn De Smet - Jellert Van Landschoot - Boris Lambert - Anthony Philips - Ken Masui - Tristen Alliet
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18:20
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour cette rencontre entre Louviérois et Courtraisiens
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RAAL La Louvière
|Peano Marcos Hernán
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|Faye Wagane
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|Nkoa Patrick
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|Okou Yllan
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|Kovacs Matyas
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|Courcoul Marius
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|Coulibaly Ismaila
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|Delos Shaquil
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|Tajaouart Anas
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|Gruber Zsombor
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|Isah Mustapha
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|Banc
|Lutonda Thierry
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|Filet Elias
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|Wade Mame
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|Gourville Siad
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|Ito Joël
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|Alain Lamego Djibril
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|Boukamir Mehdi
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|Rousseau Léandro
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|Radelet Theo
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KV Courtrai
|Gunnarsson Patrik Sigurður
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|Vroninks Basile
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|Ruyssen Gilles
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|Drouhin Axel
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|Murray-Campbell Harrison
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|Podgoreanu Suf
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|Dejaegere Brecht
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|Roche Jamie
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|Storman Rok
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|Ambrose Thierry
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|Koyalipou Goduine
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|Banc
|Ndjeungoue James
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|Mehssatou Nayel
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|Campbell Shandre
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|De Smet Lenn
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|Van Landschoot Jellert
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|Lambert Boris
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|Philips Anthony
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|Masui Ken
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|Alliet Tristen
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