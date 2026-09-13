Date: 13/09/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Easi Arena

La RAAL accueille Courtrai en ce match de clôture du week-end. Les deux équipes sont à la recherche de leur première victoire dans ce championnat. L'une des deux parviendra-t-elle à lancer sa saison ?

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Classement Live
Temps   28' 16" 
29
 Michiel Jonckheere furieux
Les joueurs de Courtrai se prennent un sérieux savon après cette première demi-heure plus qu'insipide. Cela aura-t-il l'effet escompté ?
26
 Le KV met le nez à la fenêtre
Cela reste très timide, avec un centre de Vroninks capté par Peano
23
 Six tirs pour la RAAL, encore aucun pour Courtrai
Les Kerels ont bien commencé mais restent très fragiles. Attention tout de même car la RAAL aussi aura des temps faibles dans la rencontre
19
 Coulibaly encore
Ce n'est toujours pas cadré, mais la cible se rapproche
15
 Coulibaly tente sa chance
Sa frappe passe à côté mais confirme le temps fort de la RAAL
12
 La RAAL manque déjà la balle de break
Le but a mis un coup sur la tête de Courtrai, qui se troue et offre une énorme occasion à Gruber. Le Hongrois n'en profite pas, se rendant coupable d'un gros raté !
8
 Isah ! la Louvière passe devant !
Le buteur de la RAAL élimine très facilement Drouhin et place hors de portée du gardien visiteur, 1-0 pour la RAAL !
8

But 		But de RAAL La Louvière
5
 Delos au sol
Il finit par se relever après avoir reçu le genou d'Ambros en pleine figure
2
 Courtrai monopolise le ballon
La RAAL passe ces premiers instants à courir après le cuir
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - KV Courtrai: 0-0
19:13
 Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena n'est pas pleine, mais les Ultras sont toujours aussi chauds
18:55
 Plusieurs changements pour Edward Still
Thierry Lutonda, Mehdi Boukamir et Elias Filet sont sur le banc, Matyas Kovacs, Wagane Faye et Anas Tajaouart sont titulaires par rapport à la défaite 4-0 à Saint-Trond
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - KV Courtrai)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Patrick Nkoa - Yllan Okou - Matyas Kovacs - Marius Courcoul - Ismaila Coulibaly - Shaquil Delos - Anas Tajaouart - Zsombor Gruber - Mustapha Isah
Banc: Thierry Lutonda - Elias Filet - Mame Wade - Siad Gourville - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Mehdi Boukamir - Léandro Rousseau - Theo Radelet

KV Courtrai (RAAL La Louvière - KV Courtrai)
KV Courtrai: Patrik Sigurður Gunnarsson - Basile Vroninks - Gilles Ruyssen - Axel Drouhin - Harrison Murray-Campbell - Suf Podgoreanu - Brecht Dejaegere - Jamie Roche - Rok Storman - Thierry Ambrose - Goduine Koyalipou
Banc: James Ndjeungoue - Nayel Mehssatou - Shandre Campbell - Lenn De Smet - Jellert Van Landschoot - Boris Lambert - Anthony Philips - Ken Masui - Tristen Alliet
18:20
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour cette rencontre entre Louviérois et Courtraisiens

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Faye Wagane  
Nkoa Patrick  
Okou Yllan  
Kovacs Matyas  
Courcoul Marius  
Coulibaly Ismaila  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Delos Shaquil  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Tajaouart Anas  
Gruber Zsombor  
  • Tirs cadrés: 0/1
Isah Mustapha  
Banc
Lutonda Thierry  
Filet Elias  
Wade Mame  
Gourville Siad  
Ito Joël  
Alain Lamego Djibril  
Boukamir Mehdi  
Rousseau Léandro  
Radelet Theo  
 

KV Courtrai KV Courtrai
Gunnarsson Patrik Sigurður  
Vroninks Basile  
Ruyssen Gilles  
Drouhin Axel  
Murray-Campbell Harrison  
Podgoreanu Suf  
Dejaegere Brecht  
Roche Jamie  
Storman Rok  
Ambrose Thierry  
Koyalipou Goduine  
Banc
Ndjeungoue James  
Mehssatou Nayel  
Campbell Shandre  
De Smet Lenn  
Van Landschoot Jellert  
Lambert Boris  
Philips Anthony  
Masui Ken  
Alliet Tristen  

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
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