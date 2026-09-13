29

Michiel Jonckheere furieux

Les joueurs de Courtrai se prennent un sérieux savon après cette première demi-heure plus qu'insipide. Cela aura-t-il l'effet escompté ?



26

Le KV met le nez à la fenêtre

Cela reste très timide, avec un centre de Vroninks capté par Peano



23

Six tirs pour la RAAL, encore aucun pour Courtrai

Les Kerels ont bien commencé mais restent très fragiles. Attention tout de même car la RAAL aussi aura des temps faibles dans la rencontre



19

Coulibaly encore

Ce n'est toujours pas cadré, mais la cible se rapproche



15

Coulibaly tente sa chance

Sa frappe passe à côté mais confirme le temps fort de la RAAL



12

La RAAL manque déjà la balle de break

Le but a mis un coup sur la tête de Courtrai, qui se troue et offre une énorme occasion à Gruber. Le Hongrois n'en profite pas, se rendant coupable d'un gros raté !



8

Isah ! la Louvière passe devant !

Le buteur de la RAAL élimine très facilement Drouhin et place hors de portée du gardien visiteur, 1-0 pour la RAAL !



8



But de RAAL La Louvière





5

Delos au sol

Il finit par se relever après avoir reçu le genou d'Ambros en pleine figure



2

Courtrai monopolise le ballon

La RAAL passe ces premiers instants à courir après le cuir



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

RAAL La Louvière - KV Courtrai: 0-0





19:13

Les joueurs montent sur le terrain

L'Easi Arena n'est pas pleine, mais les Ultras sont toujours aussi chauds



18:55

Plusieurs changements pour Edward Still

Thierry Lutonda, Mehdi Boukamir et Elias Filet sont sur le banc, Matyas Kovacs, Wagane Faye et Anas Tajaouart sont titulaires par rapport à la défaite 4-0 à Saint-Trond



RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Patrick Nkoa - Yllan Okou - Matyas Kovacs - Marius Courcoul - Ismaila Coulibaly - Shaquil Delos - Anas Tajaouart - Zsombor Gruber - Mustapha Isah

Banc: Thierry Lutonda - Elias Filet - Mame Wade - Siad Gourville - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Mehdi Boukamir - Léandro Rousseau - Theo Radelet



KV Courtrai: Patrik Sigurður Gunnarsson - Basile Vroninks - Gilles Ruyssen - Axel Drouhin - Harrison Murray-Campbell - Suf Podgoreanu - Brecht Dejaegere - Jamie Roche - Rok Storman - Thierry Ambrose - Goduine Koyalipou

Banc: James Ndjeungoue - Nayel Mehssatou - Shandre Campbell - Lenn De Smet - Jellert Van Landschoot - Boris Lambert - Anthony Philips - Ken Masui - Tristen Alliet