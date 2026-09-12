Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

L'Union Saint-Gilloise affronte Lommel ce soir. David Hubert bien aligner la même équipe qu'à Charleroi, même si plusieurs réservistes frappent à la porte.

Après deux déplacements victorieux à Saint-Trond et à Charleroi (avec un peu plus de fil à retordre du côté du Mambourg), l'Union Saint-Gilloise retrouve son Parc Duden, qu'elle avait laissé sur un succès 3-0 contre Anderlecht.

Change-t-on une équipe qui gagne ? C'est la question à laquelle devra répondre David Hubert, qui est toujours privé de Ross Sykes et Kevin Rodriguez.

Mofokeng et De Roeve poussent, mais Zeneli et Patris ont marqué des points

L'attaquant équatorien s’était occasionné une contracture aux ischios contre Anderlecht. Hubert espère pouvoir le récupérer pour le déplacement à Plzen. Le match de ce soir arrive encore un peu tôt. Le duo Biondic - Florucz devrait donc être reconduit.

La composition probable de l'Union : Koffi - Mac Allister, Sylla, Kričfaluši - Patris, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Guilherme - Biondic, Florucz