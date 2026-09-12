Suis Union SG - Lommel SK en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 12/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Joseph Marien stadion
Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel
Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise affronte Lommel ce soir. David Hubert bien aligner la même équipe qu'à Charleroi, même si plusieurs réservistes frappent à la porte.

Après deux déplacements victorieux à Saint-Trond et à Charleroi (avec un peu plus de fil à retordre du côté du Mambourg), l'Union Saint-Gilloise retrouve son Parc Duden, qu'elle avait laissé sur un succès 3-0 contre Anderlecht.

Change-t-on une équipe qui gagne ? C'est la question à laquelle devra répondre David Hubert, qui est toujours privé de Ross Sykes et Kevin Rodriguez.

Mofokeng et De Roeve poussent, mais Zeneli et Patris ont marqué des points 

L'attaquant équatorien s’était occasionné une contracture aux ischios contre Anderlecht. Hubert espère pouvoir le récupérer pour le déplacement à Plzen. Le match de ce soir arrive encore un peu tôt. Le duo Biondic - Florucz devrait donc être reconduit.

La composition probable de l'Union : Koffi - Mac Allister, Sylla, Kričfaluši - Patris, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Guilherme - Biondic, Florucz

Prono Union SG - Lommel SK

Union SG gagne
Les plus populaires
3-0
(65x)		 2-0
(55x)		 3-1
(48x)

Comparatif Union SG - Lommel SK

Classement

2
11

Points

13
7

Gagner

4
2

Perdre

0
2

Buts inscrits

14
6

Buts reçus

3
3

Cartes jaunes

10
5

face-à-face remportés

12
8
6
11/04 20:00 Lommel SK Lommel SK 0-2 Union SG Union SG
27/02 20:45 Union SG Union SG 3-2 Lommel SK Lommel SK
13/12 20:00 Lommel SK Lommel SK 0-1 Union SG Union SG
04/10 16:00 Union SG Union SG 4-2 Lommel SK Lommel SK
26/01 16:00 Union SG Union SG 2-2 Lommel SK Lommel SK
23/11 17:00 Lommel SK Lommel SK 0-0 Union SG Union SG
26/10 20:30 Union SG Union SG 2-1 Lommel SK Lommel SK
06/09 20:30 Lommel SK Lommel SK 2-2 Union SG Union SG
06/02 19:30 Union SG Union SG 1-0 Lommel SK Lommel SK
09/12 16:00 Lommel SK Lommel SK 0-2 Union SG Union SG
04/11 16:00 Union SG Union SG 1-1 Lommel SK Lommel SK
03/08 20:30 Lommel SK Lommel SK 1-0 Union SG Union SG
28/01 17:00 Lommel SK Lommel SK 0-0 Union SG Union SG
09/12 20:30 Union SG Union SG 1-1 Lommel SK Lommel SK
06/11 16:00 Lommel SK Lommel SK 1-2 Union SG Union SG
16/09 20:30 Union SG Union SG 3-1 Lommel SK Lommel SK
19/02 20:30 Lommel SK Lommel SK 3-1 Union SG Union SG
07/10 20:30 Union SG Union SG 1-0 Lommel SK Lommel SK
27/01 15:00 Union SG Union SG 1-2 Lommel SK Lommel SK
29/09 20:00 Lommel SK Lommel SK 2-2 Union SG Union SG
25/02 15:00 Union SG Union SG 4-0 Lommel SK Lommel SK
16/09 20:00 Lommel SK Lommel SK 2-1 Union SG Union SG
04/02 20:00 Lommel SK Lommel SK 1-1 Union SG Union SG
17/09 20:00 Union SG Union SG 1-3 Lommel SK Lommel SK
26/03 20:00 Union SG Union SG 2-3 Lommel SK Lommel SK
22/11 20:00 Lommel SK Lommel SK 1-2 Union SG Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 16:00 STVV STVV
Westerlo Westerlo 18:15 Standard Standard
Union SG Union SG 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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