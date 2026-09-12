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Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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77
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Besfort Zeneli
Rob Schoofs
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77
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Mateo Biondic
Raul Florucz
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74
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Stredair Appuah
Niek Corthouts
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72
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Hurtevent force Pieklak à la parade
Quel entrée du jeune attaquant, qui reprend en un temps un centre très aérien
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70
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Remise de De Roeve
Passe téléguidée de Zorgane, Lommel concède le corner
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68
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Kevin Mac Allister
Nikki Havenaar
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65
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Mac Allister forcé de sortir
L'ombre au tableau de la soirée, la sortie du capitaine sur blessure. Souci musculaire ou coup direct ? On devrait vite le savoir, l'Argentin a tout de même su se relever mais boîte bas
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65
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Hurtevent ! Et de trois pour l'Union
Changement gagnant pour Hurtevent, qui file déjà en profoneur et va faire 3-0, son premier but pour l'Union !
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65
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But de Ilan Hurtevent
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64
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Relebohile Mofokeng
Ilan Hurtevent
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64
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Guilherme Smith
Denzel De Roeve
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61
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Grosse occasion pour Zorgane
Un ballon qu'on pensait perdu arrive à Zorgane, qui ne cadre pas
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57
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Occasion saint-gilloise
Corner de Zeneli au deuxième poteau, Guilherme est contré mais déborde ensuite son homme, son centre est dévié à côté par Patris
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56
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L'Union en gestion
Lommel est plus souvent autorisé à se montrer dans cette deuxième mi-temps, sans conséquence
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52
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Mofokeng hors-jeu
Le Sud-Africain avait lancé Guilherme, qui s'était heurté à Pieklak
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52
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Carte jaune pour Louis Patris
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49
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Retour de Massiré Sylla
Konadu pensait avoir fait le plus dur en profondeur avant de crocheter Sylla dans le rectangle, mais le défenseur sénégalais contre in extremis
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48
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Contre unioniste
Zorgane lance Guilherme, qui rentre dans le jeu mais se fait contrer
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46
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Le match reprend
Aucun changement au repos
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+2
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Occasion pour Biondic
Très bon centre au second poteau, l'Allemand place sa tête au-dessus
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45+1
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La parade de Koffi
Reyners prend le dos de Sylla et croise sa frappe, Koffi détourne
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45
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Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
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44
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Le match reprend
Aucun changement au repos
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43
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Occasion pour Lommel
Corner visiteur, Konadu est surpris d'être laissé si seul, il reprend à côté
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42
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Carte jaune pour Massiré Sylla
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41
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Nouveau centre de Guilherme
Cette fois, Zorgane est sur la trajectoire, sa reprise est contré
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41
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Centre dangereux de Guilherme
Bon déboulé du Brésilien, mais personne n'est là pour dévier la trajectoire
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37
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Lommel met le net à la fenêtre
Une frappe contrée en corner, un penalty réclamé en vain dans la foulée pour un contact entre Mac Allister et Appuah
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33
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Zorgane tente sa chance
Nouvelle combinaison unioniste, Pieklak détourne
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28
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Guilherme à côté
L'Union s'amuse, Mofokeng, Zorgane et Guilherme combinent, le dernier cité tente finalement sa chance, quelques centimètres à côté du poteau
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26
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Dries Wouters
Timothy Eyoma
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21
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Pieklak encore !
Sans le gardien de Lommel, ce serait une véritable correction. Cette fois, le dernier rempart s'interpose devant Mofokeng, encore parti dans le dos de la défense
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17
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L'Union toujours plus proche du 3-0
La défense de Lommel est encore dépassée, nouveau centre très dangereux de Patris vers Mofokeng, qui pense provoquer l'auto-but, sauvé sur la ligne par Wouters
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16
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Frappe de Kričfaluši
Si même le défenseur tchèque s'y met...son ballon est toutefois trop enroulé
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14
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Frappe de Talvitie
Ballon contré, mais Koffi capte facilement
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11
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Biondic hors-jeu
Il avait encore forcé Pieklak à la parade après être parti en profondeur
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9
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Réaction de Lommel
La frappe de Konadu s'envole dans le Parc Duden
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7
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But de Relebohile Mofokeng
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7
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Mofokeng ! Déjà 2-0 !
La défense de Lommel se retrouve...à un contre trois, Biondic sert Mofokeng, qui conclut sans trembler, tout va très vite dans ce match !
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5
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Encore une occasion pour l'Union
Long ballon vers Patris qui remet pour Zeneli, lequel sert Mofokeng. Ce dernier force Pieklak à la parade
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3
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But de Besfort Zeneli (Mateo Biondic)
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3
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Zeneli ! L'Union déjà aux commandes !
Première occasion et premier but pour les Saint-Gillois, qui partent en contre via Biondic. Ce dernier rentre dans le jeu et sert Zeneli, qui place hors de portée de Pieklak, c'est déjà 1-0 !
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2
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Centre de Patris
Dans les gants du gardien visiteur
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Union SG - Lommel SK: 0-0
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20:44
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Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance monte elle aussi au Parc Duden
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20:17
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Attention à ne pas sous-estimer Lommel
Le promu n'a perdu que 0-1 contre le Club de Bruges lors du dernier match et a montré de belles choses, comme lors de son 6 sur 6 contre Westerlo (4-0) et le Cercle de Bruges (0-1).
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19:49
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Mofokeng revient dans le onze
Hubert aligne le même onze qu'il y a deux matchs à Saint-Trond, Mofokeng est titulaire aux côtés de Biondic, renvoyant Florucz sur le banc
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Union SG:
Hervé Koffi
- Kevin Mac Allister
- Massiré Sylla
- Ondrej Kricfalusi
- Louis Patris
- Kamiel Van de Perre
- Adem Zorgane
- Guilherme Smith
- Relebohile Mofokeng
- Mateo Biondic
- Besfort Zeneli
Banc:
Keo Boets
- Vic Chambaere
- Ivan Pavlic
- Rob Schoofs
- Dylan Aquino
- Denzel De Roeve
- Ilan Hurtevent
- Darius Olaru
- Raul Florucz
- Nikki Havenaar
Lommel SK:
Matthias Pieklak
- Jason van Duiven
- Shawn Adewoye
- Dries Wouters
- Sam De Grand
- Juho Talvitie
- Joey Pelupessy
- Tom Reyners
- Lucas Schoofs
- Stredair Appuah
- Don-Angelo Konadu
Banc:
Nikola Ivezic
- Timothy Eyoma
- Nicolas Rommens
- Djordje Gordic
- Isaiah Dada-Mascoll
- Niek Corthouts
- Tristan Gooijer
- Lars Beirinckx
- Alexander Reumers
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19:46
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union et Lommel