Scott Crabbé depuis le Parc Duden



77

Besfort Zeneli

Rob Schoofs





77

Mateo Biondic

Raul Florucz





74

Stredair Appuah

Niek Corthouts





72

Hurtevent force Pieklak à la parade

Quel entrée du jeune attaquant, qui reprend en un temps un centre très aérien



70

Remise de De Roeve

Passe téléguidée de Zorgane, Lommel concède le corner



68

Kevin Mac Allister

Nikki Havenaar





65

Mac Allister forcé de sortir

L'ombre au tableau de la soirée, la sortie du capitaine sur blessure. Souci musculaire ou coup direct ? On devrait vite le savoir, l'Argentin a tout de même su se relever mais boîte bas



65

Hurtevent ! Et de trois pour l'Union

Changement gagnant pour Hurtevent, qui file déjà en profoneur et va faire 3-0, son premier but pour l'Union !



65



But de Ilan Hurtevent





64

Relebohile Mofokeng

Ilan Hurtevent





64

Guilherme Smith

Denzel De Roeve





61

Grosse occasion pour Zorgane

Un ballon qu'on pensait perdu arrive à Zorgane, qui ne cadre pas



57

Occasion saint-gilloise

Corner de Zeneli au deuxième poteau, Guilherme est contré mais déborde ensuite son homme, son centre est dévié à côté par Patris



56

L'Union en gestion

Lommel est plus souvent autorisé à se montrer dans cette deuxième mi-temps, sans conséquence



52

Mofokeng hors-jeu

Le Sud-Africain avait lancé Guilherme, qui s'était heurté à Pieklak



52

Carte jaune pour Louis Patris





49

Retour de Massiré Sylla

Konadu pensait avoir fait le plus dur en profondeur avant de crocheter Sylla dans le rectangle, mais le défenseur sénégalais contre in extremis



48

Contre unioniste

Zorgane lance Guilherme, qui rentre dans le jeu mais se fait contrer



46

Le match reprend

Aucun changement au repos



45+2

Occasion pour Biondic

Très bon centre au second poteau, l'Allemand place sa tête au-dessus



45+1

La parade de Koffi

Reyners prend le dos de Sylla et croise sa frappe, Koffi détourne



45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



44

Le match reprend

Aucun changement au repos



43

Occasion pour Lommel

Corner visiteur, Konadu est surpris d'être laissé si seul, il reprend à côté



42

Carte jaune pour Massiré Sylla





41

Nouveau centre de Guilherme

Cette fois, Zorgane est sur la trajectoire, sa reprise est contré



41

Centre dangereux de Guilherme

Bon déboulé du Brésilien, mais personne n'est là pour dévier la trajectoire



37

Lommel met le net à la fenêtre

Une frappe contrée en corner, un penalty réclamé en vain dans la foulée pour un contact entre Mac Allister et Appuah



33

Zorgane tente sa chance

Nouvelle combinaison unioniste, Pieklak détourne



28

Guilherme à côté

L'Union s'amuse, Mofokeng, Zorgane et Guilherme combinent, le dernier cité tente finalement sa chance, quelques centimètres à côté du poteau



26

Dries Wouters

Timothy Eyoma





21

Pieklak encore !

Sans le gardien de Lommel, ce serait une véritable correction. Cette fois, le dernier rempart s'interpose devant Mofokeng, encore parti dans le dos de la défense



17

L'Union toujours plus proche du 3-0

La défense de Lommel est encore dépassée, nouveau centre très dangereux de Patris vers Mofokeng, qui pense provoquer l'auto-but, sauvé sur la ligne par Wouters



16

Frappe de Kričfaluši

Si même le défenseur tchèque s'y met...son ballon est toutefois trop enroulé



14

Frappe de Talvitie

Ballon contré, mais Koffi capte facilement



11

Biondic hors-jeu

Il avait encore forcé Pieklak à la parade après être parti en profondeur



9

Réaction de Lommel

La frappe de Konadu s'envole dans le Parc Duden



7



But de Relebohile Mofokeng





7

Mofokeng ! Déjà 2-0 !

La défense de Lommel se retrouve...à un contre trois, Biondic sert Mofokeng, qui conclut sans trembler, tout va très vite dans ce match !



5

Encore une occasion pour l'Union

Long ballon vers Patris qui remet pour Zeneli, lequel sert Mofokeng. Ce dernier force Pieklak à la parade



3



But de Besfort Zeneli (Mateo Biondic)





3

Zeneli ! L'Union déjà aux commandes !

Première occasion et premier but pour les Saint-Gillois, qui partent en contre via Biondic. Ce dernier rentre dans le jeu et sert Zeneli, qui place hors de portée de Pieklak, c'est déjà 1-0 !



2

Centre de Patris

Dans les gants du gardien visiteur



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Union SG - Lommel SK: 0-0





20:44

Les joueurs montent sur le terrain

L'ambiance monte elle aussi au Parc Duden



20:17

Attention à ne pas sous-estimer Lommel

Le promu n'a perdu que 0-1 contre le Club de Bruges lors du dernier match et a montré de belles choses, comme lors de son 6 sur 6 contre Westerlo (4-0) et le Cercle de Bruges (0-1).



19:49

Mofokeng revient dans le onze

Hubert aligne le même onze qu'il y a deux matchs à Saint-Trond, Mofokeng est titulaire aux côtés de Biondic, renvoyant Florucz sur le banc



Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic - Besfort Zeneli

Banc: Keo Boets - Vic Chambaere - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Darius Olaru - Raul Florucz - Nikki Havenaar



Lommel SK: Matthias Pieklak - Jason van Duiven - Shawn Adewoye - Dries Wouters - Sam De Grand - Juho Talvitie - Joey Pelupessy - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Stredair Appuah - Don-Angelo Konadu

Banc: Nikola Ivezic - Timothy Eyoma - Nicolas Rommens - Djordje Gordic - Isaiah Dada-Mascoll - Niek Corthouts - Tristan Gooijer - Lars Beirinckx - Alexander Reumers