Date: 12/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise accueille Lommel ce soir. Les hommes de David Hubert veulent enchaîner une quatrième victoire de rang en championnat. Mais Lommel n'est pas à sous-estimer pour autant : les promus ont récemment enchaîné deux victoires de rang, ne perdant ensuite que d'un but contre le Club de Bruges il y a une semaine.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   75' 41" 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
77
 remplacé Besfort Zeneli
remplaçant Rob Schoofs
77
 remplacé Mateo Biondic
remplaçant Raul Florucz
74
 remplacé Stredair Appuah
remplaçant Niek Corthouts
72
 Hurtevent force Pieklak à la parade
Quel entrée du jeune attaquant, qui reprend en un temps un centre très aérien
70
 Remise de De Roeve
Passe téléguidée de Zorgane, Lommel concède le corner
68
 remplacé Kevin Mac Allister
remplaçant Nikki Havenaar
65
 Mac Allister forcé de sortir
L'ombre au tableau de la soirée, la sortie du capitaine sur blessure. Souci musculaire ou coup direct ? On devrait vite le savoir, l'Argentin a tout de même su se relever mais boîte bas
65
 Hurtevent ! Et de trois pour l'Union
Changement gagnant pour Hurtevent, qui file déjà en profoneur et va faire 3-0, son premier but pour l'Union !
65

But 		But de Ilan Hurtevent
64
 remplacé Relebohile Mofokeng
remplaçant Ilan Hurtevent
64
 remplacé Guilherme Smith
remplaçant Denzel De Roeve
61
 Grosse occasion pour Zorgane
Un ballon qu'on pensait perdu arrive à Zorgane, qui ne cadre pas
57
 Occasion saint-gilloise
Corner de Zeneli au deuxième poteau, Guilherme est contré mais déborde ensuite son homme, son centre est dévié à côté par Patris
56
 L'Union en gestion
Lommel est plus souvent autorisé à se montrer dans cette deuxième mi-temps, sans conséquence
52
 Mofokeng hors-jeu
Le Sud-Africain avait lancé Guilherme, qui s'était heurté à Pieklak
52
  Carte jaune pour Louis Patris
49
 Retour de Massiré Sylla
Konadu pensait avoir fait le plus dur en profondeur avant de crocheter Sylla dans le rectangle, mais le défenseur sénégalais contre in extremis
48
 Contre unioniste
Zorgane lance Guilherme, qui rentre dans le jeu mais se fait contrer
46
 Le match reprend
Aucun changement au repos


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+2
 Occasion pour Biondic
Très bon centre au second poteau, l'Allemand place sa tête au-dessus
45+1
 La parade de Koffi
Reyners prend le dos de Sylla et croise sa frappe, Koffi détourne
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
 Le match reprend
Aucun changement au repos
43
 Occasion pour Lommel
Corner visiteur, Konadu est surpris d'être laissé si seul, il reprend à côté
42
  Carte jaune pour Massiré Sylla
41
 Nouveau centre de Guilherme
Cette fois, Zorgane est sur la trajectoire, sa reprise est contré
41
 Centre dangereux de Guilherme
Bon déboulé du Brésilien, mais personne n'est là pour dévier la trajectoire
37
 Lommel met le net à la fenêtre
Une frappe contrée en corner, un penalty réclamé en vain dans la foulée pour un contact entre Mac Allister et Appuah
33
 Zorgane tente sa chance
Nouvelle combinaison unioniste, Pieklak détourne
28
 Guilherme à côté
L'Union s'amuse, Mofokeng, Zorgane et Guilherme combinent, le dernier cité tente finalement sa chance, quelques centimètres à côté du poteau
26
 remplacé Dries Wouters
remplaçant Timothy Eyoma
21
 Pieklak encore !
Sans le gardien de Lommel, ce serait une véritable correction. Cette fois, le dernier rempart s'interpose devant Mofokeng, encore parti dans le dos de la défense
17
 L'Union toujours plus proche du 3-0
La défense de Lommel est encore dépassée, nouveau centre très dangereux de Patris vers Mofokeng, qui pense provoquer l'auto-but, sauvé sur la ligne par Wouters
16
 Frappe de Kričfaluši
Si même le défenseur tchèque s'y met...son ballon est toutefois trop enroulé
14
 Frappe de Talvitie
Ballon contré, mais Koffi capte facilement
11
 Biondic hors-jeu
Il avait encore forcé Pieklak à la parade après être parti en profondeur
9
 Réaction de Lommel
La frappe de Konadu s'envole dans le Parc Duden
7

But 		But de Relebohile Mofokeng
7
 Mofokeng ! Déjà 2-0 !
La défense de Lommel se retrouve...à un contre trois, Biondic sert Mofokeng, qui conclut sans trembler, tout va très vite dans ce match !
5
 Encore une occasion pour l'Union
Long ballon vers Patris qui remet pour Zeneli, lequel sert Mofokeng. Ce dernier force Pieklak à la parade
3

But 		But de Besfort Zeneli (Mateo Biondic)
3
 Zeneli ! L'Union déjà aux commandes !
Première occasion et premier but pour les Saint-Gillois, qui partent en contre via Biondic. Ce dernier rentre dans le jeu et sert Zeneli, qui place hors de portée de Pieklak, c'est déjà 1-0 !
2
 Centre de Patris
Dans les gants du gardien visiteur
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Lommel SK: 0-0
20:44
 Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance monte elle aussi au Parc Duden
20:17
 Attention à ne pas sous-estimer Lommel
Le promu n'a perdu que 0-1 contre le Club de Bruges lors du dernier match et a montré de belles choses, comme lors de son 6 sur 6 contre Westerlo (4-0) et le Cercle de Bruges (0-1).
19:49
 Mofokeng revient dans le onze
Hubert aligne le même onze qu'il y a deux matchs à Saint-Trond, Mofokeng est titulaire aux côtés de Biondic, renvoyant Florucz sur le banc
Union SG (Union SG - Lommel SK)
Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Relebohile Mofokeng - Mateo Biondic - Besfort Zeneli
Banc: Keo Boets - Vic Chambaere - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Dylan Aquino - Denzel De Roeve - Ilan Hurtevent - Darius Olaru - Raul Florucz - Nikki Havenaar

Lommel SK (Union SG - Lommel SK)
Lommel SK: Matthias Pieklak - Jason van Duiven - Shawn Adewoye - Dries Wouters - Sam De Grand - Juho Talvitie - Joey Pelupessy - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Stredair Appuah - Don-Angelo Konadu
Banc: Nikola Ivezic - Timothy Eyoma - Nicolas Rommens - Djordje Gordic - Isaiah Dada-Mascoll - Niek Corthouts - Tristan Gooijer - Lars Beirinckx - Alexander Reumers
19:46
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union et Lommel
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.9 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Mac Allister Kevin 68' 7.5 -
  • Précision des passes: 30/31 (96.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Sylla Massiré   90' 7.3 -
  • Précision des passes: 48/57 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 33/34 (97.1%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Patris Louis   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 25/35 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 62/67 (92.5%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Smith Guilherme 64' 7.2 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 64' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/33 (87.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
Plus de stats
Biondic Mateo A A 77' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 77' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 32/37 (86.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Boets Keo 0'  
Chambaere Vic 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 13' -
Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 26' 7.0 -
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Hurtevent Ilan 26' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul 13' -
Havenaar Nikki 22' 6.9 -
Plus de stats
 

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 6.5 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
van Duiven Jason 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Adewoye Shawn 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Wouters Dries 26' 5.8 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
De Grand Sam 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 47/57 (82.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Talvitie Juho 90' 5.8 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pelupessy Joey 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 28/29 (96.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Reyners Tom 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 27/28 (96.4%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Schoofs Lucas 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Appuah Stredair 74' 5.6 -
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Konadu Don-Angelo 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Banc
Ivezic Nikola 0'  
Eyoma Timothy 64' 6.3 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
Plus de stats
Rommens Nicolas 0'  
Gordic Djordje 0'  
Dada-Mascoll Isaiah 0'  
Corthouts Niek 16' 6.3 -
Plus de stats
Gooijer Tristan 0'  
Beirinckx Lars 0'  
Reumers Alexander 0'  

présentation (du match)

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel
Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise affronte Lommel ce soir. David Hubert bien aligner la même équipe qu'à Charleroi, même si plusieurs réservistes frappent à la porte.

Après deux déplacements victorieux à Saint-Trond et à Charleroi (avec un peu plus de fil à retordre du côté du Mambourg), l'Union Saint-Gilloise retrouve son Parc Duden, qu'elle avait laissé sur un succès 3-0 contre Anderlecht.

Change-t-on une équipe qui gagne ? C'est la question à laquelle devra répondre David Hubert, qui est toujours privé de Ross Sykes et Kevin Rodriguez.

Mofokeng et De Roeve poussent, mais Zeneli et Patris ont marqué des points 

L'attaquant équatorien s’était occasionné une contracture aux ischios contre Anderlecht. Hubert espère pouvoir le récupérer pour le déplacement à Plzen. Le match de ce soir arrive encore un peu tôt. Le duo Biondic - Florucz devrait donc être reconduit.

La composition probable de l'Union : Koffi - Mac Allister, Sylla, Kričfaluši - Patris, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Guilherme - Biondic, Florucz

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 3-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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