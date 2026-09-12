Date: 12/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Joseph Marien stadion
Préparation de Plzen : check...ou presque : l'Union en plante cinq mais tremble pour Mac Allister
Préparation de Plzen : check...ou presque : l'Union en plante cinq mais tremble pour Mac Allister
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a poursuivi sa marche en avant en enchaînant sa quatrième victoire de rang. Cette fois, c'est Lommel qui a dû s'avouer vaincu au Parc Duden (5-0). Les hommes de David Hubert ont très vite fait la différence. Le match aurait ainsi pu être sans histoire. Sauf que l'on retiendra également la sortie sur blessure de Kevin Mac Allister en deuxième mi-temps.

Après deux déplacements victorieux à Saint-Trond et Charleroi, l'Union Saint-Gilloise retrouvait ce soir son Parc Duden, laissé sur un succès 3-0 contre Anderlecht. Un changement toutefois dans l'équipe : le retour dans le onze de Relebohile Mofokeng aux côtés de Mateo Biondic, renvoyant Raul Florucz sur le banc (tandis que Kevin Rodriguez était toujours indisponible).

L'Union commence sur les chapeaux de roue

Il ne fallait pas arriver en retard aujourd'hui : l'Union n'a pas traîné à se mettre à l'abri, menant 2-0 après six minutes. C'est Besfort Zeneli qui a ouvert le bal en profitant du magnifique effort de Mateo Biondic en profondeur. L'Allemand l'a jouée  altruiste, n'oubliant pas de servir son compère suédois, qui s'était fait oublier (2e, 1-0).

C'est ensuite Mofokeng qui a rapidement fait le break, profitant d'une défense de Lommel complètement dépassée. Le petit Sud-africain a ainsi conclu un...3 contre 1 dans le rectangle adverse, avec un deuxième assist en quatre minutes pour Biondic (6e, 2-0).

Le gardien de Lommel s'illustre

Match plié ou non, le marquoir du Parc Duden a en tout cas encore bien failli continuer à s'affoler. L'Union est passée plusieurs fois très proche du 3-0. D'abord sur un arrêt du gardien Matthias Pieklak devant Biondic, finament signalé hors-jeu. Puis sur deux nouvelles parades du dernier rempart visiteur devant Mofokeng. Puis sur un presque auto-but de la défense de Lommel face au petit Sud-Africain.

Dans le troisième quart d'heure, le jeu unioniste a surtout penché du côté de Guilherme, auteur de plusieurs centres dangereux, après des combinaisons presque gourmandes avec Zorgane et Mofokeng. Et pourtant, les hommes de David Hubert ont bien failli s'en mordre les doigts. 

Biondic Mateo
© photonews

Outre un tir dangereux contré, la plus grosse occasion de Lommel survient dans le temps additionel, sur une prise de la profondeur de Juho Talvitie dans le dos de Massiré Sylla, obligeant Hervé Koffi à la parade. 2-0 tout de même au repos, malgré une dernière grosse occasion caviardée de la tête par Biondic. 

Preuve que Lommel restait dangereux malgré sa naïveté défensive, l'Union s'en est remise à un retour in extremis de Massiré Sylla dans le rectangle pour à nouveau empêcher les visiteurs de réduire le score via Don-Angelo Konadu, qui s'était montré plus rapide que tout le monde en profondeur. Les protégés du parc Duden ont ensuite repris leur marche en avant, avec plusieurs raids dangereux de Guilherme.

La sortie de Mac Allister comme seule ombre au tableau

La rencontre s'est encore un peu plus redynamisée à l'heure de jeu avec l'entrée d'Ilan Hurtevent. Sur la pelouse depuis 30 secondes, l'attaquant hennuyer plantait le troisième après avoir à son tour pris l'axe central de Lommel de vitesse (65e, 3-0).

Mais la fête a presque aussi rapidement été ternie par la sortie de Kevin Mac Allister sur blessure. Vraisemblablement touché à la cheville, le capitaine argentin a fini par difficilement se relever mais boîtait bas, il est directement rentré au vestiaire.

Pendant que le staff médical s'affairait, l'Union repartait à l'offensive, avec une terrible double occasion pour Raul Florucz (maladroit au petit rectangle) puis Louis Patris, dont la reprise a été contrée à même la ligne. Après une nouvelle opportunité pour Zorgane, c'est finalement Raul Florucz qui a planté le quatrième sur une offrande d'Hurtevent.

L'Autrichien a même clôturé l'addition dans le temps additionnel en s'arrachant sur un long ballon en profondeur pour signer un doublé (90e, 5-0). L'Union s'impose donc par cinq buts d'écart, une répétition pas loin d'être idéale avant le match de jeudi au Viktoria Plzen en Europa League mais suivra avec attention l'évolution de l'état de son capitaine. 

Les compositions

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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mac Allister Kevin 68' 7.0 -
  • Précision des passes: 30/31 (96.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Sylla Massiré   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 58/68 (85.3%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 36/39 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Patris Louis   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 29/40 (72.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 56/61 (91.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 82/92 (89.1%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
Plus de stats
Smith Guilherme 64' 6.9 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 64' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/33 (87.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
Plus de stats
Biondic Mateo A A 77' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 77' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Boets Keo 0'  
Chambaere Vic 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 13' 6.7 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 26' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
Plus de stats
Hurtevent IlanA 26' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul ⚽ ⚽ 13' 7.7 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 22' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
Plus de stats
 

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 6.8 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
van Duiven Jason 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 35/43 (81.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Adewoye Shawn 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 51/60 (85%)
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Wouters Dries 26' 5.6 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
De Grand Sam 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 55/67 (82.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Talvitie Juho 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pelupessy Joey 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Reyners Tom 82' 6.5 -
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Schoofs Lucas 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Appuah Stredair 74' 5.6 -
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Konadu Don-Angelo 82' 6.4 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Banc
Ivezic Nikola 0'  
Eyoma Timothy 64' 6.1 -
  • Précision des passes: 46/51 (90.2%)
Plus de stats
Rommens Nicolas 0'  
Gordic Djordje 0'  
Dada-Mascoll Isaiah 8' 5.8  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Corthouts Niek 16' 6.3 -
Plus de stats
Gooijer Tristan 8' 5.5  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Plus de stats
Beirinckx Lars 0'  
Reumers Alexander 0'  
Revivre Union SG - Lommel SK

présentation (du match)

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

12/09

L'Union Saint-Gilloise affronte Lommel ce soir. David Hubert bien aligner la même équipe qu'à Charleroi, même si plusieurs réservistes frappent à la porte.

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 KV Courtrai KV Courtrai
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