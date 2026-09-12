Préparation de Plzen : check...ou presque : l'Union en plante cinq mais tremble pour Mac Allister

L'Union Saint-Gilloise a poursuivi sa marche en avant en enchaînant sa quatrième victoire de rang. Cette fois, c'est Lommel qui a dû s'avouer vaincu au Parc Duden (5-0). Les hommes de David Hubert ont très vite fait la différence. Le match aurait ainsi pu être sans histoire. Sauf que l'on retiendra également la sortie sur blessure de Kevin Mac Allister en deuxième mi-temps.

Après deux déplacements victorieux à Saint-Trond et Charleroi, l'Union Saint-Gilloise retrouvait ce soir son Parc Duden, laissé sur un succès 3-0 contre Anderlecht. Un changement toutefois dans l'équipe : le retour dans le onze de Relebohile Mofokeng aux côtés de Mateo Biondic, renvoyant Raul Florucz sur le banc (tandis que Kevin Rodriguez était toujours indisponible).

L'Union commence sur les chapeaux de roue

Il ne fallait pas arriver en retard aujourd'hui : l'Union n'a pas traîné à se mettre à l'abri, menant 2-0 après six minutes. C'est Besfort Zeneli qui a ouvert le bal en profitant du magnifique effort de Mateo Biondic en profondeur. L'Allemand l'a jouée altruiste, n'oubliant pas de servir son compère suédois, qui s'était fait oublier (2e, 1-0).

C'est ensuite Mofokeng qui a rapidement fait le break, profitant d'une défense de Lommel complètement dépassée. Le petit Sud-africain a ainsi conclu un...3 contre 1 dans le rectangle adverse, avec un deuxième assist en quatre minutes pour Biondic (6e, 2-0).

Le gardien de Lommel s'illustre

Match plié ou non, le marquoir du Parc Duden a en tout cas encore bien failli continuer à s'affoler. L'Union est passée plusieurs fois très proche du 3-0. D'abord sur un arrêt du gardien Matthias Pieklak devant Biondic, finament signalé hors-jeu. Puis sur deux nouvelles parades du dernier rempart visiteur devant Mofokeng. Puis sur un presque auto-but de la défense de Lommel face au petit Sud-Africain.

Dans le troisième quart d'heure, le jeu unioniste a surtout penché du côté de Guilherme, auteur de plusieurs centres dangereux, après des combinaisons presque gourmandes avec Zorgane et Mofokeng. Et pourtant, les hommes de David Hubert ont bien failli s'en mordre les doigts.





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Outre un tir dangereux contré, la plus grosse occasion de Lommel survient dans le temps additionel, sur une prise de la profondeur de Juho Talvitie dans le dos de Massiré Sylla, obligeant Hervé Koffi à la parade. 2-0 tout de même au repos, malgré une dernière grosse occasion caviardée de la tête par Biondic.

Preuve que Lommel restait dangereux malgré sa naïveté défensive, l'Union s'en est remise à un retour in extremis de Massiré Sylla dans le rectangle pour à nouveau empêcher les visiteurs de réduire le score via Don-Angelo Konadu, qui s'était montré plus rapide que tout le monde en profondeur. Les protégés du parc Duden ont ensuite repris leur marche en avant, avec plusieurs raids dangereux de Guilherme.

La sortie de Mac Allister comme seule ombre au tableau

La rencontre s'est encore un peu plus redynamisée à l'heure de jeu avec l'entrée d'Ilan Hurtevent. Sur la pelouse depuis 30 secondes, l'attaquant hennuyer plantait le troisième après avoir à son tour pris l'axe central de Lommel de vitesse (65e, 3-0).

Mais la fête a presque aussi rapidement été ternie par la sortie de Kevin Mac Allister sur blessure. Vraisemblablement touché à la cheville, le capitaine argentin a fini par difficilement se relever mais boîtait bas, il est directement rentré au vestiaire.

Pendant que le staff médical s'affairait, l'Union repartait à l'offensive, avec une terrible double occasion pour Raul Florucz (maladroit au petit rectangle) puis Louis Patris, dont la reprise a été contrée à même la ligne. Après une nouvelle opportunité pour Zorgane, c'est finalement Raul Florucz qui a planté le quatrième sur une offrande d'Hurtevent.

L'Autrichien a même clôturé l'addition dans le temps additionnel en s'arrachant sur un long ballon en profondeur pour signer un doublé (90e, 5-0). L'Union s'impose donc par cinq buts d'écart, une répétition pas loin d'être idéale avant le match de jeudi au Viktoria Plzen en Europa League mais suivra avec attention l'évolution de l'état de son capitaine.