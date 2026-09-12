SK Beveren SK Beveren
2-0
STVV STVV
wbeSK Beveren
stvSTVV
Chris Lokesa (Pen) 52'
1-0
(Christian Brüls) Jearl Margaritha 55'
2-0
Date: 12/09/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Freethiel
Le STVV non plus n'est pas parvenu à faire tomber la forteresse de Beveren
Fabien Chaliaud
| Commentaire
Le STVV non plus n'est pas parvenu à faire tomber la forteresse de Beveren
Photo: © photonews

Beveren poursuit sa série de plus de 500 jours d'invincibilité au Freethiel en remportant le duel des clubs jouant en jaune et bleu sur le score de 2-0. Chris Lokesa et Jearl Margaritha sont les buteurs du club waeslandien.

La dernière défaite de Beveren dans son antre du Freethiel remonte au 27 avril 2025, soit plus de 500 jours. Ce samedi, le STVV n'est pas parvenu à mettre un terme à cette impressionnante série. Poussif lors de la première mi-temps, Beveren a fait la différence lors de la seconde grâce à des réalisations de Chris Lokesa et Jearl Margaritha

Les pertes de balle des "Canaris", les gros ratés Waeslandiens

Dans ce match, les Waeslandiens ont pris petit à petit le contrôle des opérations avant de rater une énorme occasion de prendre l'avantage. La passe en retrait catastrophique d'Ilias Sebaoui à destination de Visar Musliu a permis à Elohim Kaboré de se retrouver seul face à Leo Kokubo. Le remplaçant de Lennart Mertens, qui commençait sur le banc ce samedi, avait tout le temps nécessaire pour conclure, mais il a inexplicablement tiré directement sur le gardien japonais de Saint -Trond.

Quelques instants plus tard, c'est au tour de Jearl Margaritha de s'offrir une grosse occasion, une opportunité qu'il aurait dû convertir. Après une nouvelle perte de balle des joueurs du STVV, Chris Lokesa a sorti une roulette à la Zidane pour mettre dans le vent un défenseur limbourgeois puis a lancé Margaritha en profondeur d’une passe longue parfaitement dosée. L'international de Curaçao a presque éliminé Wolke Janssens, mais le défenseur a réussi in extremis à toucher le ballon du bout du pied. Un nouveau sérieux avertissement pour le STVV.

Le coup de grâce

Les ouailles de Frédéric De Meyer sont pourtant revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Abdoulaye Sissako a parfaitement lancé Samed Bazdad, mais le Bosnien a trop hésité entre tenter sa chance et servir un coéquipier. Résultat : une belle possibilité galvaudé et un tournant dans le match.

Car Beveren a rapidement repris les commandes et allait réussir à prendre le dessus sur son adversaire du jour. Chris Lokesa allait s'infiltrer dans la surface avant d’être accroché. L’arbitre Kevin Van Damme désignait le point de penalty sans hésitation. La victime se chargeait de la transformation avec sang-froid en expédiant le cuir dans le coin droit du but de Kokubo.

Un coup dur pour le STVV, surtout que le second but allait suivre rapidement. Après une attaque limbourgeoise avortée, Christian Brüls a brûlé la politesse aux "Canaris" pour servir Jearl Margaritha seul devant le but. L'international de Curaçao, présent dans le noyau lors du dernier mondial, ne tremblait pas et lobait Kokubo avec une jolie balle piquée.

Plus de 500 jours sans défaite au Freethiel

Saint-Trond n'allait pas se remettre de ce deuxième goal. Les "Canaris" ont bien encore tenté de réagir, sans parvenir à inquiéter Beveren, à l’image d’une frappe précipitée de Sebaoui qui passait bien à côté.

Beveren prolonge ainsi son incroyable série de plus de 500 jours sans défaite à domicile. Elle se poursuivra au moins jusqu’au 9 octobre, date à laquelle Lommel se déplacera au Freethielstadion.

Les compositions

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SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 21/34 (61.8%)
Plus de stats
Jans Laurent 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Gomis Yoni 90' 7.9 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Interceptions: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Godeau Bruno 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 29/30 (96.7%)
Plus de stats
Janssens Christophe   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 32/37 (86.5%)
  • Passes clés: 2
  • Interceptions: 6
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Dewaele Sieben 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 32/39 (82.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Margaritha Jearl 90' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Brüls Christian A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 42/54 (77.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Conde Cheick 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 21/31 (67.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lokesa Chris 79' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/7 (57.1%)
Plus de stats
Kaboré Elohim 64' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Thompson Dominic 0'  
Slegers Ferre   11' 6.7 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kuavita Leandre 0'  
Verschueren Arno 26' 7.1 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Oumar Konate Cheick 0'  
Robatsch Jannik 0'  
Keller Stephane 0'  
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
Mertens Lennart 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.8 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 45/54 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Janssens Wolke 69' 7.1 -
  • Précision des passes: 61/66 (92.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Musliu Visar 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 71/78 (91%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Hata Taiga 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 51/66 (77.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Merlen Ryan 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 50/58 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Matsuzawa Kaito 69' 6.5 -
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Araki Ryotaro 57' 6.7 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias 89' 7.0 -
  • Précision des passes: 42/52 (80.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 5/7 (71.4%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Bazdar Samed 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 14/22 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Takai Kota 0'  
Mbuku Nathanaël 33' 6.9 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Ishiwatari Nelson 0'  
Lendfers Matt 0'  
Pupe Joedrick 21' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
Plus de stats
Mbambi Jeremy 0'  
Diriken Alouis 0'  
Diouf Oumar 21' 6.4 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Shinkawa Shion 1' 6.1  
Plus de stats
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 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 3-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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