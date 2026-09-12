Le STVV non plus n'est pas parvenu à faire tomber la forteresse de Beveren

Beveren poursuit sa série de plus de 500 jours d'invincibilité au Freethiel en remportant le duel des clubs jouant en jaune et bleu sur le score de 2-0. Chris Lokesa et Jearl Margaritha sont les buteurs du club waeslandien.

La dernière défaite de Beveren dans son antre du Freethiel remonte au 27 avril 2025, soit plus de 500 jours. Ce samedi, le STVV n'est pas parvenu à mettre un terme à cette impressionnante série. Poussif lors de la première mi-temps, Beveren a fait la différence lors de la seconde grâce à des réalisations de Chris Lokesa et Jearl Margaritha.

Les pertes de balle des "Canaris", les gros ratés Waeslandiens

Dans ce match, les Waeslandiens ont pris petit à petit le contrôle des opérations avant de rater une énorme occasion de prendre l'avantage. La passe en retrait catastrophique d'Ilias Sebaoui à destination de Visar Musliu a permis à Elohim Kaboré de se retrouver seul face à Leo Kokubo. Le remplaçant de Lennart Mertens, qui commençait sur le banc ce samedi, avait tout le temps nécessaire pour conclure, mais il a inexplicablement tiré directement sur le gardien japonais de Saint -Trond.

Quelques instants plus tard, c'est au tour de Jearl Margaritha de s'offrir une grosse occasion, une opportunité qu'il aurait dû convertir. Après une nouvelle perte de balle des joueurs du STVV, Chris Lokesa a sorti une roulette à la Zidane pour mettre dans le vent un défenseur limbourgeois puis a lancé Margaritha en profondeur d’une passe longue parfaitement dosée. L'international de Curaçao a presque éliminé Wolke Janssens, mais le défenseur a réussi in extremis à toucher le ballon du bout du pied. Un nouveau sérieux avertissement pour le STVV.

Le coup de grâce

Les ouailles de Frédéric De Meyer sont pourtant revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Abdoulaye Sissako a parfaitement lancé Samed Bazdad, mais le Bosnien a trop hésité entre tenter sa chance et servir un coéquipier. Résultat : une belle possibilité galvaudé et un tournant dans le match.

Car Beveren a rapidement repris les commandes et allait réussir à prendre le dessus sur son adversaire du jour. Chris Lokesa allait s'infiltrer dans la surface avant d’être accroché. L’arbitre Kevin Van Damme désignait le point de penalty sans hésitation. La victime se chargeait de la transformation avec sang-froid en expédiant le cuir dans le coin droit du but de Kokubo.





Un coup dur pour le STVV, surtout que le second but allait suivre rapidement. Après une attaque limbourgeoise avortée, Christian Brüls a brûlé la politesse aux "Canaris" pour servir Jearl Margaritha seul devant le but. L'international de Curaçao, présent dans le noyau lors du dernier mondial, ne tremblait pas et lobait Kokubo avec une jolie balle piquée.

Plus de 500 jours sans défaite au Freethiel

Saint-Trond n'allait pas se remettre de ce deuxième goal. Les "Canaris" ont bien encore tenté de réagir, sans parvenir à inquiéter Beveren, à l’image d’une frappe précipitée de Sebaoui qui passait bien à côté.

Beveren prolonge ainsi son incroyable série de plus de 500 jours sans défaite à domicile. Elle se poursuivra au moins jusqu’au 9 octobre, date à laquelle Lommel se déplacera au Freethielstadion.