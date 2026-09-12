Suis Westerlo - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 12/09/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Het Kuipje

Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Loïc Woos
Loïc Woos depuis het Kuijpje
| Commentaire
Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje
Photo: © photonews

Le Standard pourra-t-il signer une quatrième victoire de rang et un sixième match consécutif sans défaite sur la pelouse de Westerlo, ce samedi soir ? Les Campinois ont mal commencé la saison, mais ont relevé la tête avec un récent 4/6 et un large succès à Malines. La rencontre s'annonce spectaculaire et est bien sûr à suivre sur Walfoot.be.

Le Standard devra montrer qu'il ne s'est pas enflammé, ce samedi, après sa bonne prestation du week-end dernier et sa victoire décrochée contre l'Antwerp.

Une victoire synonyme de 9/9, qui place les Rouches dans le bon wagon après cinq journées. Une place à confirmer lors du déplacement à Westerlo de ce samedi soir.

Un stade où les Rouches se sont imposés à deux reprises la saison dernière et où ils n'ont perdu qu'un de leurs cinq derniers matchs. Mais cela ne veut pas toujours tout dire.

Suivez Westerlo - Standard en direct commenté

Après un début de campagne délicat, les Campinois viennent de signer un 4/6 et se sont imposés avec la manière à Malines (0-4), annonçant peut-être leur retour en forme.


Très bon en dehors de ses bases la saison dernière, le Standard devra confirmer au Kuipje pour intégrer une première fois le Top 5 qu'il désire tant. Westerlo - Standard, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Westerlo - Standard

Westerlo gagne
Partage
Standard gagne
Westerlo Westerlo gagne Partage Standard Standard gagne
17.57% 30.13% 52.3%
Les plus populaires
1-2
(73x)		 1-1
(43x)		 2-2
(29x)

Comparatif Westerlo - Standard

Classement

13
5

Points

4
11

Gagner

1
3

Perdre

3
0

Buts inscrits

9
10

Buts reçus

14
6

Cartes jaunes

7
8

face-à-face remportés

11
11
26
19/05 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
11/04 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
22/03 18:30 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
21/09 16:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
24/05 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
19/04 20:45 Standard Standard 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 18:30 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
28/09 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
20/04 18:15 Westerlo Westerlo 3-3 Standard Standard
16/02 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Standard Standard
22/09 20:45 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
20/05 18:15 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
13/05 20:45 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
04/03 20:45 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
13/08 16:00 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
31/07 14:30 Westerlo Westerlo 2-2 Standard Standard
14/02 18:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
17/10 18:00 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
18/01 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
10/09 20:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
21/05 20:30 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
29/01 20:00 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
06/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
14/02 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
17/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
16/10 19:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
24/09 20:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
06/05 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
02/12 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
10/04 19:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
06/11 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
04/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
21/03 19:00 Standard Standard 1-3 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
18/10 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
16/10 20:00 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
18/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-4 Standard Standard
22/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Standard Standard
23/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 16:00 STVV STVV
Westerlo Westerlo 18:15 Standard Standard
Union SG Union SG 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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