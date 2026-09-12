Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Le Standard pourra-t-il signer une quatrième victoire de rang et un sixième match consécutif sans défaite sur la pelouse de Westerlo, ce samedi soir ? Les Campinois ont mal commencé la saison, mais ont relevé la tête avec un récent 4/6 et un large succès à Malines. La rencontre s'annonce spectaculaire et est bien sûr à suivre sur Walfoot.be.

Le Standard devra montrer qu'il ne s'est pas enflammé, ce samedi, après sa bonne prestation du week-end dernier et sa victoire décrochée contre l'Antwerp.

Une victoire synonyme de 9/9, qui place les Rouches dans le bon wagon après cinq journées. Une place à confirmer lors du déplacement à Westerlo de ce samedi soir.

Un stade où les Rouches se sont imposés à deux reprises la saison dernière et où ils n'ont perdu qu'un de leurs cinq derniers matchs. Mais cela ne veut pas toujours tout dire.

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Après un début de campagne délicat, les Campinois viennent de signer un 4/6 et se sont imposés avec la manière à Malines (0-4), annonçant peut-être leur retour en forme.



Très bon en dehors de ses bases la saison dernière, le Standard devra confirmer au Kuipje pour intégrer une première fois le Top 5 qu'il désire tant. Westerlo - Standard, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.