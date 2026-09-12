Date: 12/09/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Het Kuipje

LIVE : Le Standard mené au repos à Westerlo

Le Standard pourra-t-il signer une quatrième victoire de rang et un sixième match consécutif sans défaite sur la pelouse de Westerlo, ce samedi soir ? Les Campinois ont mal commencé la saison, mais ont relevé la tête avec un récent 4/6 et un large succès à Malines. La rencontre s'annonce spectaculaire et est bien sûr à suivre sur Walfoot.be.

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Classement Live
Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis het Kuijpje
45+20
 C'es la pause, 1-0 !


Arbitre 		Mi-temps


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45
 1 minute d'additionnel
44
Westerlo - Standard
38
 Saito, sur Epolo
34
 Récupération de Touzghar, frappe d'Abid sur Jungdal
32
 Frappe de Sakamoto, au-dessus
31
 Centre de Saito pour Congreve, qui ne peut cadrer la reprise
28
 Centre de Congreve repris par Sakamoto, ce n'est pas dangereux pour Epolo
26
 Le Standard, en possession, peine à apporter le danger
19
 Lapage empêche le 1-1
Relais d'Abid pour Ayensa qui profite à Nguene, sa frappe est contrée par Lapage
18
 Belle action collective du Standard qui gagne un corner, Vincent Euvrard demande du rythme
15
Westerlo - Standard
13
 Goooooooal pour Westerlo !
Perte de balle très évitable de Hautekiet, Congrève contre et Mohr ne fait pas la faute. L'ancien Brugeois centre, Karamoko est trop court, Bassette se retourne et trompe Epolo !
12

But 		But de Norman Bassette (Cameron Congreve)
10
 Long ballon d'Ayensa pour Nguene, qui ne contrôle pas bien, qui relaie tout de même avec Touzghar et qui frappe à côté
7
 Action pour Sakamoto au bord du rectangle, Mohr intervient et gagne même le six mètres
7
 Ayensa lance Nguene dans le dos de Lapage, Jungdal anticipe bien
6
 Frappe de Bassette, captée par Epolo
6
Westerlo - Standard
5
 Bon mouvement entre Sandra, Congreve et Bassette, mais le Standard se dégage
2
 Première grosse parade de Jungdal !
Et quelle frappe de Nielsen ! Coup-franc joué en deux temps entre Mohr et Touzghar, Nielsen enroule à distance, il faut une superbe envolée de Jungdal
1
 Nielsen tente une première fois de trouver Abid, Fofana est sur la trajectoire
1
 C'est parti ici à Westerlo !
1
 Westerlo - Standard: 0-0




Westerlo (Westerlo - Standard)
Westerlo: Andreas Jungdal - Cameron Congreve - Dylan Ourega - Amando Lapage - Seiji Kimura - Lasse Flo - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Shunsuke Saito - Norman Bassette - Isa Sakamoto
Banc: Bill Lathouwers - Sergiy Sydorchuk - Nikola Storm - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Lucas Mbamba-Muanda - Pape Diong - Thomas Van Den Keybus - Botond Balogh - Fabio Ferraro

Standard (Westerlo - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Rayan Touzghar - Bernard Nguene - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Adnane Abid
Banc: Laurens Goemaere - Salieu Drammeh - Henry Lawrence - Sylvester Jasper - Lucas Pirard - Daan Dierckx - Noah Sy - Bruny Nsimba - Ryan Fosso

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 7.1  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Congreve Cameron A 7.4  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ourega Dylan 7.1  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
Plus de stats
Lapage Amando 6.8  
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kimura Seiji 6.8  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Flo Lasse 6.7  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Fofana Ibrahim 6.7  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Sandra Cisse 6.9  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Saito Shunsuke 6.6  
Plus de stats
Bassette Norman 8.0  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sakamoto Isa 6.6  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Lathouwers Bill  
Sydorchuk Sergiy  
Storm Nikola  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Mbamba-Muanda Lucas  
Diong Pape  
Van Den Keybus Thomas  
Balogh Botond  
Ferraro Fabio  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.3  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Fossey Marlon 6.1  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 6.3  
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.5  
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
Plus de stats
Mohr Tobias 6.3  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Plus de stats
Nielsen Casper 6.4  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Trouillet Alexis 6.6  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
Plus de stats
Touzghar Rayan 6.5  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Nguene Bernard 6.8  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 6.7  
Plus de stats
Abid Adnane 6.0  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Plus de stats
Banc
Goemaere Laurens  
Drammeh Salieu  
Lawrence Henry  
Jasper Sylvester  
Pirard Lucas  
Dierckx Daan  
Sy Noah  
Nsimba Bruny  
Fosso Ryan  

présentation (du match)

Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje
Loïc Woos
depuis het Kuijpje
| Commentaire
Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje
Photo: © photonews

Le Standard pourra-t-il signer une quatrième victoire de rang et un sixième match consécutif sans défaite sur la pelouse de Westerlo, ce samedi soir ? Les Campinois ont mal commencé la saison, mais ont relevé la tête avec un récent 4/6 et un large succès à Malines. La rencontre s'annonce spectaculaire et est bien sûr à suivre sur Walfoot.be.

Le Standard devra montrer qu'il ne s'est pas enflammé, ce samedi, après sa bonne prestation du week-end dernier et sa victoire décrochée contre l'Antwerp.

Une victoire synonyme de 9/9, qui place les Rouches dans le bon wagon après cinq journées. Une place à confirmer lors du déplacement à Westerlo de ce samedi soir.

Un stade où les Rouches se sont imposés à deux reprises la saison dernière et où ils n'ont perdu qu'un de leurs cinq derniers matchs. Mais cela ne veut pas toujours tout dire.

Suivez Westerlo - Standard en direct commenté

Après un début de campagne délicat, les Campinois viennent de signer un 4/6 et se sont imposés avec la manière à Malines (0-4), annonçant peut-être leur retour en forme.

Très bon en dehors de ses bases la saison dernière, le Standard devra confirmer au Kuipje pour intégrer une première fois le Top 5 qu'il désire tant. Westerlo - Standard, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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