Le Sporting Charleroi rebondit et inflige sa première défaite à Zulte Waregem

Le Sporting Charleroi se déplaçait à Zulte Waregem ce dimanche, et bien peu auraient parié que ce serait l'un des matchs au sommet de ce début de saison. Mais avec des Carolos qui restent sur un 12/15 et des Flandriens invaincus, c'était indéniable. Le match aura été plaisant, et ce sont bien les Zèbres qui ont été chercher les trois points !

Le Sporting Charleroi avait beau s'être incliné avec les honneurs contre l'Union Saint-Gilloise, on était curieux de voir comment cette équipe si séduisante cette saison allait réagir à cette première défaite. Car le déplacement des Zèbres au Gaverbeek n'était pas une sinécure, Zulte Waregem étant invaincu jusqu'à présent.

Plus maintenant, car c'est bien le Sporting qui est ressorti vainqueur de cet improbable match au sommet. Si l'entame de match voit Zulte Waregem multiplier les corners, c'est sur son premier coup de coin que Charleroi force Louis Bostyn à trois arrêts coup sur coup (6e). Ousseynou Niang répond : profitant d'un travail de déménageur du géant Ementa, il perd son face-à-face avec Koné (13e).

Romsaas en grande forme

Le beau jeu entrevu contre l'USG fait son retour quand Romsaas, d'un superbe geste, décale Pflücke, mais Mbenza manque son geste à la réception du centre (21e). On sent que cela se précise quand Van den Kerkhof puis Scheidler voient leur centre passer devant tout le monde. Et Jakob Romsaas confirme sa bonne forme en faisant finalement 0-1 (29e).



L'Essevee tente de réagir via un Niang en jambes et un Ementa qui fait parler sa grande taille mais aussi ses bons pieds pour mettre la pression sur la défense carolo. Mais la défense flandrienne, elle, offre le ballon du 0-2 à Scheidler... qui se loupe, et tente d'aller chercher Mbemba plutôt que de terminer lui-même (42e).

Si la première période aura été équilibrée et attractive, Charleroi va laisser Zulte Waregem prendre le contrôle du match en deuxième période. Mais l'Essevee est très imprécis, et Koné, cette fois, ne se troue pas dans ses nombreuses sorties aériennes sur les coups-francs adverses. C'est même Romsaas qui frôle le doublé mais heurte le poteau (83e), après une excellente passe de Khalifi. Zulte Waregem, cependant, ne parviendra pas à revenir dans le match et doit concéder sa première défaite.