Date: 13/09/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Regenboogstadion
Le Sporting Charleroi rebondit et inflige sa première défaite à Zulte Waregem
Le Sporting Charleroi rebondit et inflige sa première défaite à Zulte Waregem
Photo: © photonews

Le Sporting Charleroi se déplaçait à Zulte Waregem ce dimanche, et bien peu auraient parié que ce serait l'un des matchs au sommet de ce début de saison. Mais avec des Carolos qui restent sur un 12/15 et des Flandriens invaincus, c'était indéniable. Le match aura été plaisant, et ce sont bien les Zèbres qui ont été chercher les trois points !

Le Sporting Charleroi avait beau s'être incliné avec les honneurs contre l'Union Saint-Gilloise, on était curieux de voir comment cette équipe si séduisante cette saison allait réagir à cette première défaite. Car le déplacement des Zèbres au Gaverbeek n'était pas une sinécure, Zulte Waregem étant invaincu jusqu'à présent.

Plus maintenant, car c'est bien le Sporting qui est ressorti vainqueur de cet improbable match au sommet. Si l'entame de match voit Zulte Waregem multiplier les corners, c'est sur son premier coup de coin que Charleroi force Louis Bostyn à trois arrêts coup sur coup (6e). Ousseynou Niang répond : profitant d'un travail de déménageur du géant Ementa, il perd son face-à-face avec Koné (13e).

Romsaas en grande forme 

Le beau jeu entrevu contre l'USG fait son retour quand Romsaas, d'un superbe geste, décale Pflücke, mais Mbenza manque son geste à la réception du centre (21e). On sent que cela se précise quand Van den Kerkhof puis Scheidler voient leur centre passer devant tout le monde. Et Jakob Romsaas confirme sa bonne forme en faisant finalement 0-1 (29e). 

Kohnen Mario


L'Essevee tente de réagir via un Niang en jambes et un Ementa qui fait parler sa grande taille mais aussi ses bons pieds pour mettre la pression sur la défense carolo. Mais la défense flandrienne, elle, offre le ballon du 0-2 à Scheidler... qui se loupe, et tente d'aller chercher Mbemba plutôt que de terminer lui-même (42e). 

Si la première période aura été équilibrée et attractive, Charleroi va laisser Zulte Waregem prendre le contrôle du match en deuxième période. Mais l'Essevee est très imprécis, et Koné, cette fois, ne se troue pas dans ses nombreuses sorties aériennes sur les coups-francs adverses. C'est même Romsaas qui frôle le doublé mais heurte le poteau (83e), après une excellente passe de Khalifi. Zulte Waregem, cependant, ne parviendra pas à revenir dans le match et doit concéder sa première défaite. 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 6.75 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Tangala Franz 74' 6.05 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Lemoine Laurent 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 50/52 (96.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 7.14 -
  • Précision des passes: 66/68 (97.1%)
  • Précision des longs ballons: 9/9 (100%)
Plus de stats
Cappelle Yannick 84' 6.7 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Lofolomo Enrique 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Niang Ousseynou   90' 6.22 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Claes Thomas 83' 6.83 -
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Ake Marley 84' 6.22 -
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Atrok Zalan 76' 6.64 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Mituljikic Nikola 0'  
Mbaye Malick 16' 6.37 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Gabriel Brent 0'  
Mbodji Youssoupha 6' 5.94  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Hedl Tobias 14' 6.29 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Diakité Salim 0'  
Ujka Serxho 7' 6.27  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 6' 5.85  
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.19 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 3
  • Ballon capté: 4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin   86' 6.79 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 57/61 (93.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 51/51 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 8/8 (100%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 39/49 (79.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Boukamir Amine 71' 6.54 -
  • Précision des passes: 41/45 (91.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 66/69 (95.7%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 14/15 (93.3%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 71' 6.51 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 64' 7.01 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien A 63' 6.66 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 4/12 (33.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 19' 6.62 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Bojang Adama   27' 6.33 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
Plus de stats
Nawata Gaku 26' 6.77 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Cisse Isaac   19' 6.39 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Colassin Antoine 0'  
Solheid Noah 0'  
Sow Massamba 4' 6.9  
Plus de stats
Kera Mory 0'  
Revivre Zulte Waregem - Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved